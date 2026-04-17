Sau đảo Lại Sơn, Điện lực miền Nam sẽ kéo lưới điện quốc gia ra Nam Du

Công trình này có ý nghĩa quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, sinh hoạt, dịch vụ, du lịch trên đảo Lại Sơn và các đảo lân cận, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo tổ quốc.

Thông tin từ EVNSPC, Trạm biến áp 110kV Lại Sơn được khởi công ngày 17.12.2025 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 101,4 tỉ đồng, quy mô công suất là 2x25MVA, đường dây 110kV đấu nối dài 0,03 km (02 mạch).

Trạm được trang bị hệ thống thông tin liên lạc SCADA, HMI và camera giám sát để hiện đại hóa công tác quản lý vận hành. Hệ thống này giúp thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển từ xa các thiết bị trạm, góp phần đáp ứng mục tiêu quản lý tập trung và tự động hóa trong ngành điện. Đặc biệt, công trình cũng lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời trên mái nhà điều hành, với công suất 23,1kWp, đấu nối với lưới điện tự dùng 0,4 kV của trạm biến áp 110kV đảm bảo các yêu cầu, quy định.

Trạm biến áp 110kV Lại Sơn được khởi công ngày 17.12.2025, có tổng mức đầu tư hơn 101,4 tỉ đồng ẢNH: EVNSPC

Khi đóng điện đưa vào vận hành, Trạm biến áp 110kV Lại Sơn sẽ khai thác hiệu quả đường dây 110kV An Biên - Lại Sơn (đang vận hành cấp điện áp 22kV). Trong tương lai sẽ cung cấp điện cho xã đảo An Sơn - Nam Du từ lưới điện quốc gia thông qua dự án cấp điện cho đảo An Sơn - Nam Du, thay cho các trạm phát điện diesel hiện hữu.

Dưới sự chỉ đạo của EVNSPC, công trình đóng điện vượt kế hoạch nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị tham gia như: Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang, Trung tâm Điều hành SCADA, Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam, Công ty tư vấn Điện miền Nam, các nhà thầu thi công và sự đồng hành, hỗ trợ của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (SSO). Đặc biệt là sự phối hợp tích cực của các cấp chính quyền, sở ban ngành địa phương và người dân trên địa bàn.

Cột điện trên biển, đưa điện từ đất liền ra đảo ẢNH: EVNSPC

Trước đó, chiều 16.4, Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tình hình cung cấp điện trên đảo An Sơn - Nam Du, rà soát hiện trạng vận hành nguồn điện diesel, hệ thống lưới điện hiện hữu nhằm chuẩn bị để sớm triển khai dự án cấp điện cho đảo An Sơn - Nam Du từ lưới điện quốc gia. "Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực biển đảo trong thời gian tới", đại diện EVNSPC nhấn mạnh.