Anh Phan Duy Bằng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn An Giang nhiệm kỳ 2025-2030

14/12/2025 14:17 GMT+7

Anh Phan Duy Bằng được Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn An Giang khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 14.11, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 289 đại biểu đại diện cho gần 110.000 đoàn viên trong tỉnh. 

Cùng dự có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; bà Trần Thị Thanh Hương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, cùng lãnh đạo UBND tỉnh An Giang; các sở, ban ngành và nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang (cũ) qua các thời kỳ.

Anh Phan Duy Bằng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn An Giang nhiệm kỳ 2025-2030- Ảnh 1.

Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang (thứ 2, từ phải qua) tặng quà của Tỉnh ủy An Giang cho đại hội

ẢNH: TRẦN NGỌC


Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ An Giang: bản lĩnh - đoàn kết - khát vọng - sáng tạo - phát triển", nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đề ra các chỉ tiêu trọng tâm như: hằng năm thực hiện ít nhất 112 công trình thanh niên các cấp về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; có ít nhất 1 công trình dân sinh tại biên giới, biển đảo. Trong nhiệm kỳ, hỗ trợ ít nhất 50 dự án thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ ít nhất 130.000 lượt thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu ít nhất 30.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp…

Phát biểu tại đại hội, bà Trần Thị Thanh Hương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt tỉnh An Giang yêu cầu, với trách nhiệm của mình, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang khóa mới cần tiếp tục rà soát để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong tổ chức và hoạt động của Đoàn bằng những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn - góp phần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Bằng sức bật của tuổi trẻ, tạo ra những đột phá rõ nét, góp phần vào sự phát triển chung của An Giang trước mắt cũng như lâu dài.

Anh Phan Duy Bằng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn An Giang nhiệm kỳ 2025-2030- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, phát biểu chỉ đạo Đại hội

ẢNH: TRẦN NGỌC

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn đã ghi nhận và biểu dương những dấu ấn đóng góp của tuổi trẻ An Giang góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Qua đó, đề nghị trong thời gian tới các cấp bộ Đoàn của An Giang cần đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm bồi đắp cho mỗi đoàn viên thanh niên thấy rõ trách nhiệm và niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa quê hương.

Anh Phan Duy Bằng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn An Giang nhiệm kỳ 2025-2030- Ảnh 3.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn (hàng đầu, thứ 4 từ trái qua) và bà Trần Thị Thanh Hương, Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang (hàng đầu, thứ 6 từ trái qua) chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn An Giang khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030

ẢNH: TRẦN NGỌC

Anh Nguyễn Minh Triết yêu cầu các phong trào hành động của Đoàn phải được thiết kế sát thực tiễn, không hình thức, không chạy theo phong trào, trúng đặc thù và có sức lan tỏa để trở thành một động lực quan trọng trong xây dựng một An Giang phát triển nhanh, xanh và bền vững. Quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện từ cơ sở và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, huy động mọi nguồn lực triển khai các chương trình đồng hành, hỗ trợ, nhằm tạo ra một môi trường để thanh niên phát triển toàn diện, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh.

Anh Phan Duy Bằng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn An Giang nhiệm kỳ 2025-2030- Ảnh 4.

Anh Phan Duy Bằng, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu bế mạc Đại hội

ẢNH: TRẦN NGỌC

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ định 41 anh, chị tham gia Ban Chấp hành; chỉ định 13 anh, chị tham gia Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định anh Phan Duy Bằng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn An Giang, nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định 3 Phó bí thư gồm các anh, chị: Thị Phương Hồng, Dư Phạm Hữu Khuyến và Hồ Thị Hồng Phướng.



