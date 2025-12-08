'Thay da đổi thịt' ở vùng đồng bào dân tộc tỉnh An Giang

Bứt phá hạ tầng

Nằm ở cửa ngõ Tây Nam, tỉnh An Giang có 29 dân tộc anh em sinh sống. Trong đó, ngoài người Kinh chiếm đa số, thì dân tộc Khmer (chiếm 8% dân số), Hoa (0,93%) và Chăm (0,43%) là 3 cộng đồng DTTS chính. Với tổng dân số DTTS trên 472.000 người, chiếm 9,53% dân số toàn tỉnh, công tác dân tộc luôn là nhiệm vụ chiến lược, đặc biệt khi tỉnh có 9 xã và 49 ấp đặc biệt khó khăn.

Cầu Kênh HN3 do Báo Thanh Niên phối hợp Công ty CP xây dựng Coteccons xây dựng góp phần giúp đồng bào dân tộc ấp Tà Teng, xã Giang Thành, tỉnh An Giang đi lại thuận tiện, phát triển kinh tế

Những năm gần đây, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, diện mạo vùng đồng bào DTTS ở An Giang đã "thay da đổi thịt" rõ rệt, mang lại niềm tin lớn cho người dân, bảo đảm mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau" trên vùng đất đa sắc màu văn hóa. Các chương trình mục tiêu Quốc gia được tập trung triển khai, nhất là chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS giai đoạn 2021-2025 rất được địa phương quan tâm. Từ đó, ghi nhận những kết quả vượt trội về kết cấu hạ tầng.

Đến nay, 100% xã vùng DTTS đã có đường ô tô đến trung tâm, gần 95% ấp đặc biệt khó khăn có đường giao thông và gần 99% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Qua đó, giúp đồng bào DTTS phát triển kinh tế, tiếp cận thị trường và các dịch vụ công địa phương dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, chính sách tín dụng đã trở thành đòn bẩy quan trọng, hỗ trợ hơn 6.120 lượt hộ DTTS vay vốn phát triển sản xuất với số tiền 30,6 tỉ đồng, cùng với gần 20.000 lượt vay từ các chương trình tín dụng khác đã tạo sinh kế, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo DTTS ở địa phương. Đến cuối năm 2024, chỉ còn 2.869 hộ nghèo DTTS, thể hiện nỗ lực không ngừng của An Giang trong công tác xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc.

Tỉnh An Giang luôn quan tâm đến việc giữ gìn nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi

Nâng tầm văn hóa và chất lượng cuộc sống

An Giang đặc biệt chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Các lễ hội truyền thống như Tết Chôl Chnăm Thmây, Sene Dota, Óoc Om Bóc của đồng bào Khmer, Tết Roya Haji của người Chăm đều được duy trì và tổ chức trang trọng. Đặc biệt, lễ hội Óoc Om Bóc đã được nâng tầm thành ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh với nhiều hoạt động vui tươi, bổ ích như lễ hội đua bò Bảy Núi, giải đua ghe ngo truyền thống góp phần quảng bá văn hóa bản địa. Tỉnh cũng hỗ trợ duy trì hoạt động và nhân rộng mô hình đội văn nghệ quần chúng Khmer tại cơ sở; quan tâm đầu tư hoàn thiện 142 chùa Phật giáo Nam tông.

Lễ hội Óoc Om Bóc của đồng bào Khmer đã được nâng tầm thành ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh với hoạt động đua ghe ngo truyền thống

Về giáo dục, An Giang đã thực hiện tốt chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, đầu tư nâng cấp 9 trường phổ thông dân tộc nội trú, với 3 trường mới đang được xây dựng ở vùng biên giới. Tỷ lệ huy động học sinh dân tộc trong độ tuổi đến trường hằng năm đạt trên 98%. Bên cạnh đó, để bảo tồn ngôn ngữ, toàn tỉnh có 47 điểm trường dạy tiếng Khmer cho học sinh và gần 100 điểm chùa tổ chức dạy chữ DTTS trong dịp hè.

Lễ hội đua bò Bảy Núi tỉnh An Giang

Lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe có những bước tiến vượt bậc. Hiện, 100% xã, phường, đặc khu đã có trạm y tế, 100% trạm có y, bác sĩ luân phiên trực. Tỷ lệ đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,32% - một con số ấn tượng về mức độ bao phủ và quan tâm của chính sách.

Đầu tư bền vững cho tương lai

Dù đạt nhiều thành bước tiến trong đầu tư, hỗ trợ phát triển, nhưng cuộc sống và kinh tế của đồng bào DTTS ở vùng sâu, miền núi của tỉnh An Giang vẫn còn không ít khó khăn, trở ngại. Do đó, tỉnh đã đề ra chiến lược 2026 - 2030 tập trung vào đầu tư phát triển bền vững, nâng cao đời sống và thu hẹp khoảng cách của người dân các DTTS với cộng đồng.

Học sinh đồng bào dân tộc Khmer ở An Giang được chăm lo, phát tiển

Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết tỉnh sẽ tập trung nguồn lực và tái cơ cấu kinh tế vùng DTTS và miền núi. Cụ thể như: Quan tâm thực hiện hiệu quả 3 chương trình Mục tiêu quốc gia gắn với phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái bền vững, bao gồm việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và đẩy mạnh chương trình OCOP gắn với sản phẩm đặc trưng của đồng bào. Đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao dân trí, với chính sách "Bình dân học vụ số" sẽ được triển khai mạnh mẽ, hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận thông tin, khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử vào đời sống và sản xuất.

Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng đào tạo nghề gắn với thị trường lao động và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người DTTS, đặc biệt là ở cấp cơ sở, nhằm đảm bảo tỷ lệ cán bộ DTTS tham gia các cấp ủy, tổ chức đảng tương xứng với tỷ lệ dân số. Quan tâm củng cố an ninh biên giới và đại đoàn kết. Tăng cường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng DTTS, giữ vững an ninh biên giới. Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Những nỗ lực trên của tỉnh sẽ góp phần củng cố lòng tin của đồng bào DTTS, tạo nền tảng vững chắc cho một An Giang phát triển bền vững và thịnh vượng cho tất cả các dân tộc anh em cùng sinh sống trên mảnh đất biên cương này.