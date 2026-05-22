Thanh niên An Giang chung sức xây dựng quê hương

Tham dự đại hội có 266 đại biểu đại diện cho hơn 164.000 hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Dấu ấn hoạt động tình nguyện

Công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh An Giang tiếp tục phát triển mạnh, với nhiều hoạt động thiết thực. Qua 2 năm (2024 - 2026) thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã ghi dấu sức cống hiến và hình thành lớp thanh niên có ý thức lập thân, lập nghiệp, không ngừng đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.

Trong 2 năm, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang xây dựng 575 căn nhà nhân ái cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: TỈNH ĐOÀN AN GIANG

Theo đó, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 456 hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hành trình về địa chỉ đỏ, với tổng nguồn lực hơn 2 tỉ đồng, góp phần bồi đắp lý tưởng, hun đúc tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ. Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tổ chức sâu rộng với nhiều nội dung thiết thực tại các vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc. Các công trình "Thắp sáng đường biên", tặng nhà nhân ái, hỗ trợ sinh kế... góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với chủ quyền quốc gia và phát triển quê hương.

Các hoạt động của phong trào Thanh niên tình nguyện tiếp tục phát huy mạnh mẽ. Với tinh thần không ngại gian khó, đã có hơn 325.000 lượt thanh niên tham gia nhiều hoạt động ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, khó khăn. Có 318 công trình thanh niên được triển khai thực hiện với tổng giá trị hơn 11 tỉ đồng; hơn 6.200 người dân được khám chữa bệnh miễn phí và hơn 1.000 lượt thanh niên hiến máu tình nguyện...

Theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029 (được tổ chức trước thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang đề ra chỉ tiêu vận động xây mới 250 căn nhà nhân ái cho hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn; vận động xây 10 cây cầu giao thông nông thôn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đến nay, chỉ mới sau 2 năm triển khai, các cấp Hội đã vận động xây mới 575 căn nhà nhân ái, mỗi căn hỗ trợ trung bình 50 triệu đồng, vượt gấp đôi chỉ tiêu ban đầu. Đặc biệt, đã phối hợp vận động bắc mới 68 cây cầu bê tông nông thôn, vượt gần 7 lần chỉ tiêu đề ra. Các hoạt động khác như Xuân tình nguyện, Gian hàng 0 đồng, Chuyến xe nghĩa tình... được triển khai hiệu quả đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Ngoài ra, thông qua các cuộc thi về sáng tạo, khởi nghiệp đã có hơn 200 ý tưởng, sáng kiến được các bạn thanh niên nghiên cứu, đề xuất ứng dụng. Đã có 26 dự án khởi nghiệp về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm OCOP từ nguồn tài nguyên bản địa, thương mại điện tử có khả năng phát triển được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh chọn hỗ trợ với tổng số vốn gần 1 tỉ đồng.

Không chỉ năng động, tích cực lập thân, lập nghiệp, thanh niên An Giang còn trở thành lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số khi triển khai thực hiện các mô hình: tổ chuyển đổi số cộng đồng; hỗ trợ người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến; livestream quảng bá sản phẩm OCOP… tạo dấu ấn rõ nét, tích cực về lực lượng có kỹ năng thích ứng tốt với thời đại công nghệ 4.0.

Thanh niên tỉnh An Giang tình nguyện xây dựng giao thông nông thôn ẢNH: TỈNH ĐOÀN AN GIANG

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Cũng giống như nhiều địa phương khác ở ĐBSCL, xã Ô Lâm có hệ thống kênh rạch chằng chịt, địa hình chia cắt, việc đi lại và giao thương khó khăn nên người dân rất cần những chiếc cầu bê tông "nối nhịp đôi bờ". Tuy nhiên, do xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn khó khăn nên việc đóng góp xây cầu còn hạn chế, rất cần sự hỗ trợ, chung tay đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Thấu hiểu khó khăn của địa phương, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang đã kết nối vận động Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam và các nhà hảo tâm cùng người dân hỗ trợ tổng kinh phí gần 800 triệu đồng để xã Ô Lâm xây dựng cầu An Yên 14, cầu An Yên 15. Cầu An Yên 14 bằng bê tông, chiều dài 30 m, chiều rộng 3,5 m, bắc qua kênh AT3; cầu An Yên 15 dài 33 m, rộng 3,5 m, bắc qua kênh AT1 kết nối xã Ô Lâm với xã Vĩnh Gia. Cuối tháng 6.2025, cả hai cây cầu này đã hoàn thành, giúp ô tô tải trọng 2,5 tấn qua lại dễ dàng trong niềm phấn khởi, vui mừng của chính quyền và người dân địa phương.

Ông Phan Thanh Lương, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ô Lâm, cho biết xã Ô Lâm thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã của H.Tri Tôn cũ là xã Lương Phi, Ô Lâm và An Tức. Địa bàn rộng, hạng tầng giao thông chưa đồng bộ, xã có đông đồng bào dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo khá cao nên rất cần sự chung tay của cộng đồng, xã hội triển khai các công trình hạ tầng, an sinh xã hội giúp người dân ổn định cuộc sống. Việc Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang hỗ trợ vận động xây cầu An Yên 14 và 15 đã góp phần giúp người dân đi lại, trao đổi hàng hóa nông sản dễ dàng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thanh niên An Giang dọn dẹp rác, làm sạch môi trường biển đảo ẢNH: TỈNH ĐOÀN AN GIANG

Đa dạng hình thức tập hợp thanh niên

Cùng với việc triển khai các phong trào, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang không ngừng củng cố phát triển tổ chức. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, An Giang sở hữu dân số hơn 4,95 triệu; trong đó độ tuổi từ 16 - 30 có gần 539.700 người (chiếm 10,9% dân số toàn tỉnh). Qua thống kê, lực lượng thanh niên thường xuyên có mặt tại địa phương là hơn 243.600 người.

Không gian phát triển rộng lớn, số lượng thanh niên nhiều nên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực thông qua hàng trăm mô hình CLB, đội, nhóm được thành lập nhằm tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, giúp khối đoàn kết các tầng lớp thanh niên trong toàn tỉnh ngày càng được mở rộng. Kết quả, giai đoạn 2024 - 2026, Hội đã phát triển mới gần 34.000 hội viên, nâng số hội viên lên gần 164.200 người, chiếm 67,4% số thanh niên có mặt ở địa phương được tập hợp vào tổ chức. Mặt trận đoàn kết thanh niên tiếp tục được mở rộng, đặc biệt trong thanh niên tôn giáo, dân tộc, công nhân. Đã có nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến được tỉnh phát hiện, tôn vinh lan tỏa, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên An Giang trong thời kỳ mới.

Chị Thị Phương Hồng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang, cho biết giai đoạn 2024 - 2026, tuy mới 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029, nhưng với sự nỗ lực của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp trong tỉnh hầu hết các chỉ tiêu quan trọng của nhiệm kỳ đều đạt và vượt. Phong trào thanh niên phát triển toàn diện, có chiều sâu, giúp vai trò của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định.

"Đây chính là nền tảng vững chắc để Hội bước vào giai đoạn phát triển mới. Nhiệm kỳ 2026 - 2029, Hội quyết tâm thực hiện tốt 14 chỉ tiêu trọng tâm đề ra; quan tâm xây dựng củng cố tổ chức, mở rộng tập hợp các tầng lớp thanh niên để xây dựng thế hệ thanh niên An Giang có lý tưởng cách mạng, có tinh thần xung kích, sáng tạo góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới", chị Thị Phương Hồng chia sẻ.