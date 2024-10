Thanh niên An Giang sống đẹp, khát vọng cống hiến vì cộng đồng

Phát huy vai trò thanh niên vì cộng đồng

Anh Đỗ Minh Sang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh An Giang, cho biết An Giang hiện có hơn 79.000 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên VN. Nhiệm kỳ 2019 - 2024, công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh có bước phát triển mới, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thanh niên An Giang sửa chữa đường nông thôn ẢNH: TRẦN NGỌC

Cụ thể, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được tổ chức rộng khắp, mang lại hiệu ứng xã hội tích cực. Gần 9.000 công trình, phần việc thanh niên được triển khai thực hiện. Tiêu biểu là 68 cây cầu nông thôn được xây mới, 20 km đường giao thông nông thôn được sửa chữa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa; 575 căn nhà nhân ái được xây mới, hỗ trợ thanh niên khó khăn về nhà ở an tâm an cư lạc nghiệp...

Nét nổi bật trong phong trào thanh niên tại An Giang là Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh đã chủ động phối hợp Tỉnh đoàn và Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh tổ chức nhiều hoạt động góp phần định hướng, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp trong thanh niên. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình khởi nghiệp hiệu quả, như: mô hình mật thốt nốt Palmania; tinh dầu chúc Yến Hương, trà xạ đen Thảo An, xà phồng thiên nhiên, bánh phồng nấm rơm, mô hình quà của Linh, mắm chao cá Mè Vinh… Đã có rất nhiều sản phẩm khởi nghiệp được công nhận đạt chuẩn OCOP. Để thanh niên khởi nghiệp thành công, các cấp Hội đã giới thiệu 92 dự án khởi nghiệp thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang, với tổng số tiền hơn 6,6 tỉ đồng.

Đồng hành, hỗ trợ thanh niên yếu thế

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội các cấp tại An Giang đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên yếu thế, thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc và tín đồ tôn giáo. Đặc biệt, các chương trình đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ vốn và khởi nghiệp đã giúp thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận việc làm, phát triển kinh tế bền vững. Các cấp bộ Hội tập trung duy trì và phát triển mô hình dạy nghề tại chỗ; mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã. Đã có nhiều CLB thanh niên khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế được tổ chức để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế.

Đoàn viên, thanh niên tỉnh An Giang tham gia xây cầu nông thôn

Để tập hợp thanh niên vào tổ chức, từ tháng 11.2023, Hội đã thành lập CLB kỹ năng Thất Sơn hoạt động vào cuối tuần, quy tụ thanh thiếu nhi yêu thích sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ Đoàn - Hội - Đội và các kỹ năng trong đời sống xã hội. Nhờ hoạt động mang lại nhiều lợi ích nên đến nay CLB kỹ năng Thất Sơn có 75 thành viên là thanh thiếu nhi ở TP.Long Xuyên và các huyện lân cận đến sinh hoạt hằng tuần.

Anh Trần Gia Đạt, Chủ nhiệm CLB kỹ năng Thất Sơn, cho biết: "Mỗi tuần, CLB tập hợp và tổ chức sinh hoạt theo một chủ đề khác nhau để các em có thêm kỹ năng sống. Nhờ hoạt động hiệu quả, mang lại nhiều kỹ năng và niềm vui cho các em thanh thiếu nhi đến sinh hoạt nên số lượng các em đến tham gia ngày càng đông. Từ vài chục em ban đầu, đến nay trung bình mỗi buổi sinh hoạt có hơn 50 em tham gia. Bất kể mưa hay nắng, các em đều đến sinh hoạt, đó là động lực để anh em tuần nào cũng duy trì hoạt động CLB này".