Chiều 18.8, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh An Giang tổ chức hội nghị hiệp thương kiện toàn nhân sự.



TRẦN NGỌC

Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 37 ủy viên. Tuy nhiên, sau đại hội đến nay, nhân sự có sự thay đổi, một số ủy viên chuyển công tác khác hoặc nhiệm vụ chuyên môn không còn phù hợp, cần phải kiện toàn nhân sự.

Hội nghị đã hiệp thương cho 21 anh, chị thôi tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng thời, hiệp thương cho anh Phan Duy Bằng, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang thôi giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh An Giang.

Anh Phan Duy Bằng, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang (phải) chúc mừng anh Đỗ Minh Sang giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hội nghị đã giới thiệu và tiến hành hiệp thương bổ sung 18 anh, chị vào Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng thời, giới thiệu và hiệp thương anh Đỗ Minh Sang, Phó bí thư Tỉnh đoàn, giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh An Giang.