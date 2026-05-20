Giới trẻ

Anh Đỗ Đức Chính làm Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hải Phòng

Vũ Thơ
20/05/2026 17:20 GMT+7

Ngày 20.5, tại TP.Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 với sự tham gia của hơn 220 đại biểu là cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho hơn 900.000 thanh niên và hơn 600.000 hội viên toàn thành phố.

Đến dự đại hội có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố khóa VII; ông Phạm Văn Lập, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Nhiều điểm sáng nổi bật

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, giai đoạn 2024 - 2026, công tác Hội và phong trào thanh niên TP.Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện và có nhiều điểm sáng nổi bật.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại đại hội

Các cấp bộ Hội đã giữ được tinh thần đoàn kết, chủ động thích ứng rất nhanh với bối cảnh mới, từng bước hình thành tư duy hoạt động theo hướng hiện đại hơn, thực chất hơn và gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển của thành phố.

Chị Nguyễn Thị Thủy, Bí thư Thành Đoàn Hải phòng cũng cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật. Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Các cấp bộ Hội đã đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. Hoạt động giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử, địa chỉ đỏ được đẩy mạnh.

Các đại biểu tham dự đại hội

Thành phố duy trì hơn 600 đội hình thanh niên tình nguyện với trên 16.000 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai và triển khai hơn 115 đội hình "Bình dân học vụ số", hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số cộng đồng…

Đổi mới triệt để phương thức hoạt động

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, Hải Phòng đang bước vào giai đoạn tăng tốc với những mục tiêu rất lớn như duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số, phát triển mạnh kinh tế số, xây dựng trung tâm logistics và kinh tế biển hiện đại, phát triển công nghiệp công nghệ cao và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực.

Những mục tiêu này đồng thời đặt ra yêu cầu tổ chức Hội phải tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện để thanh niên làm chủ tri thức, kỹ năng và công nghệ mới. Đồng thời khơi dậy khát vọng lập nghiệp, khởi nghiệp, phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, qua đó xây dựng lớp thanh niên Hải phòng trở thành nguồn lực quan trọng của thành phố.

Anh Đỗ Đức Chính, tân Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hải Phòng khóa I, phát biểu tại đại hội

Do vậy, tổ chức Hội phải đổi mới triệt để phương thức hoạt động trên tinh thần "3 dễ - 3 rõ - 3 đo", đó là: Mọi chủ trương phải dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm, khi triển khai phải rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn và khi đánh giá phải đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động.

Ngoài ra, phải tập trung nâng cao năng lực số, sử dụng thành thạo AI và chủ động hơn nữa trong việc đưa công nghệ và chuyển đổi số vào toàn bộ hoạt động của mình, đạt kết quả công tác tốt nhất.

Đại hội đã hiệp thương cử 54 anh, chị tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029; hiệp thương cử 18 anh, chị tham gia ban thư ký. Anh Đỗ Đức Chính, Phó bí thư Thành đoàn, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hải Phòng, được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.

