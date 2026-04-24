Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình đại hội lần thứ nhất

Ngày 24.4, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2029, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện cho gần 560.000 thanh niên toàn tỉnh.

Anh Vũ Trần Tùng Anh, Phó bí thư Tỉnh đoàn, giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026 - 2029

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết giai đoạn 2024 - 2026, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Ninh Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

"Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh tỉnh Ninh Bình đang triển khai việc xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư vào năm 2030, phát triển theo mô hình đô thị di sản, trung tâm du lịch, công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Do đó, thanh niên Ninh Bình chính là những người cầm lái, là lực lượng nòng cốt quyết định sự thành bại của quá trình chuyển đổi này. Mỗi hành động, mỗi sáng kiến của các bạn hôm nay chính là những viên gạch đầu tiên xây dựng nên hình hài đô thị di sản trong tương lai", anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, phát biểu tại đại hội

Để thực hiện vai trò của thanh niên trong giai đoạn tới được tốt hơn, góp phần xây dựng quê hương đất nước, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị các cấp hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" theo hướng gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đồng thời, Hội phải là lực lượng đi đầu trong việc xóa mù công nghệ số cho cộng đồng, xây dựng chính quyền số; thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên.

Đối với cán bộ hội, phải là người "truyền lửa" chứ không phải "quản lý" thanh niên. Cần chủ động phát hiện những nhân tố nổi trội, những thủ lĩnh thanh niên từ thực tế phong trào để bồi dưỡng...

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất đã hiệp thương bầu anh Vũ Trần Tùng Anh, Phó bí thư Tỉnh đoàn, giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026 - 2029.