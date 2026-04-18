Thanh niên khối trường học cần có các dự án dài hơi, gắn với địa bàn

Ngày 18.4, ĐH Cần Thơ tổ chức hội nghị Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các ĐH quốc gia, ĐH vùng mở rộng lần thứ 11 năm 2026 với chủ đề "Tiên phong trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo".

Hội nghị diễn ra đến ngày 19.4, với sự tham gia của gần 200 đại biểu, gồm nhiều hoạt động như: giao lưu học thuật, giao lưu thể thao, khánh thành công trình nhà khăn quàng đỏ, về nguồn tại Khu tưởng niệm thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa…

Bên cạnh đó, hội nghị đã nhận được 28 bài viết từ các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ trẻ và đoàn viên, thanh niên. Các bài viết được tập hợp và xuất bản kỷ yếu hội nghị quốc gia có đăng ký chỉ số ISBN. Ban tổ chức đã tuyển chọn trình bày 6 tham luận. Các đại biểu cũng thảo luận nhiều vấn đề để phát triển công tác Đoàn – Hội trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Thanh niên khối trường học được kỳ vọng sẽ xây dựng được nhiều dự án tình nguyện có trọng điểm gắn với địa bàn cụ thể ẢNH: THANH DUY

Phát biểu tại hội nghị, anh Lâm Tùng, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết sự kiện năm nay diễn ra trong thời điểm đặc biệt, khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Trong kỷ nguyên mới, các đoàn viên, thanh niên, sinh viên cũng được định hướng cụ thể về việc tập trung vào 3 nội dung cốt lõi là tình nguyện, chuyển đổi số và khởi nghiệp.

Nói về công tác tình nguyện, anh Lâm Tùng mong các bạn trẻ đổi mới tư duy, phương thức tổ chức các hoạt động. Bởi, thời gian qua, mặc dù các cấp bộ Đoàn – Hội đã làm tốt nhưng chưa có chủ đề trọng điểm cụ thể. "Tới đây, các bạn cần thiết kế hoạt động theo dạng thức dự án dài hơi, gắn với địa bàn. Trong đó, cần kết nghĩa, phối hợp, điều phối nguồn lực để hỗ trợ cho 248 xã, phường, biên giới, đất liền", anh Lâm Tùng nhấn mạnh.

Cũng theo anh Lâm Tùng, đoàn viên, thanh niên khối trường học rất quan trọng với tổ chức Đoàn khi chiếm 60% tổng số đoàn viên, thanh niên các khối. Ngoài 3 nhiệm vụ nói trên, các bạn trẻ còn cần phải phát huy tốt sự nhạy bén, tiên phong của tuổi trẻ trong việc học tập những cái mới và nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

"Đối với các ĐH quốc gia, ĐH vùng, các cán bộ Đoàn – Hội phải tiên phong trong tìm hiểu công nghệ. Chúng ta không phải chờ công nghệ ra mới nghiên cứu ứng dụng, mà phải chủ động kiến thiết giải pháp công nghệ phục vụ cho mục đích của mình", anh Lâm Tùng nói.