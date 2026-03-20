Chủ tịch Quảng Trị: Sự phát triển của tỉnh phụ thuộc phần nhiều vào thanh niên

Sáng nay 20.3, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với đoàn viên, thanh niên. Hội nghị được truyền hình trực tiếp đến các xã phường, đặc khu trên toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh (thứ 2 từ trái qua), Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng tuổi trẻ Quảng Trị tại hội nghị ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trong phát biểu mở đầu hội nghị, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong thời đại mới, là hạt nhân đổi mới, dẫn dắt trong kỷ nguyên số và tiên phong trong tham gia xây dựng chính quyền 2 cấp.

"Sự phát triển của tỉnh Quảng Trị ngày nay phụ thuộc phần nhiều vào chất lượng nguồn nhân lực trẻ và sự dấn thân của thanh niên", ông Vinh nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo các sở, ngành tại điểm cầu trung tâm lắng nghe các đoàn viên, thanh niên đặt câu hỏi trực tuyến tại các điểm cầu khác ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Chính vì thế, ông Vinh yêu cầu ngay trong hội nghị này, các đoàn viên, thanh niên phải nói đúng, nói trúng những vướng mắc mà thế hệ mình đang gặp phải; các lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh hãy theo dõi sát sao, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị từ thanh niên.

"Qua đó, chúng ta không chỉ giải quyết kịp thời các khó khăn mà còn lan tỏa rộng rãi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số - giúp thanh niên nắm vững, biến nhận thức thành hành động cụ thể, góp phần đưa tỉnh Quảng Trị mới vươn xa trong kỷ nguyên mới", ông Vinh nói.

Nhiều câu hỏi được bạn trẻ đặt trực tiếp tại sự kiện ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trước sự gợi mở của Chủ tịch UBND tỉnh, suốt gần 3 giờ đồng hồ, các ý kiến, kiến nghị của thanh niên cơ bản tập trung vào nhiều vấn đề: những chủ trương, chính sách trọng tâm thúc đẩy thanh niên ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; giải pháp và cơ chế đồng bộ để thúc đẩy chuyển đổi số gắn với bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng; giải pháp tiếp tục phát huy, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ trẻ; cơ chế để thu hút, trọng dụng và giữ chân nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; giải pháp để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động cho các tổ chức đoàn thể ở cơ sở; cơ hội nào cho thanh niên trong phát triển du lịch…

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành cũng đã trả lời trực tiếp nhiều câu hỏi của đoàn viên, thanh niên. Dù trong khuôn khổ thời lượng hội nghị có thể các trả lời chưa "giải đáp hết" cho những thắc mắc của các bạn trẻ, nhưng các đại biểu lãnh đạo sở, ngành cũng gợi mở nhiều hướng đi, để cùng suy nghĩ, bàn luận thêm.

Lãnh đạo nhiều sở, ngành liên quan trả lời các câu hỏi của bạn trẻ tại hội nghị ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Kết luận hội nghị, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, lưu ý 4 nhiệm vụ chính cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ thanh niên.

Trong đó, tăng cường tuyên truyền, giáo dục; củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức chính trị; cụ thể hóa các chương trình phát triển thanh niên, đẩy mạnh vai trò trong kinh tế và chuyển đổi số; lắng nghe, hỗ trợ thanh niên phát triển nguồn nhân lực, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện về vốn, pháp lý, khoa học - công nghệ; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, "dám nghĩ, dám làm", tăng cường kỹ năng, nhất là kỹ năng số.

Cuối cùng, theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, mỗi thanh niên chủ động học tập, nâng cao năng lực; lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh với thông tin xấu; phát huy vai trò trong chuyển đổi số, hỗ trợ người dân và xây dựng chính quyền hiệu quả.



