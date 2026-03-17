Triển lãm SCSE 2026: Nhấn mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

Sự kiện năm nay mang chủ đề "Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh", gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và chương trình "New Ten AI Projects" của Đài Loan. Theo ban tổ chức, triển lãm quy tụ hơn 2.250 gian hàng, hơn 70 diễn đàn chuyên đề, cùng đại diện từ 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, 174 thành phố, cho thấy xu hướng hợp tác toàn cầu ngày càng rõ nét trong lĩnh vực đô thị thông minh.

Từ phải sang: ông Dimitri Bruyas (Trưởng phóng viên, TVBS), ông Samson Hu (Chủ tịch Liên minh Giải pháp Thành phố Thông minh Đài Loan), ông Steve Wray (Giám đốc Phát triển Kinh tế, TP.Pittsburgh, Mỹ) và ông Non Arkaraprasertkul (Chuyên gia cao cấp về phát triển đô thị thông minh, Cơ quan Xúc tiến Kinh tế số Thái Lan) tại buổi họp báo Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thị trưởng Đài Bắc Tưởng Vạn An cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành yếu tố cốt lõi trong vận hành đô thị hiện đại. "Chúng ta không còn hỏi có nên dùng AI hay không, mà là AI sẽ được ứng dụng ở đâu", ông nói, nhấn mạnh AI đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân.



Thực tế triển khai tại Đài Bắc cho thấy nhiều giải pháp công nghệ đã đi vào vận hành. Nổi bật là hệ thống tích hợp thông tin cấp cứu trước - sau nhập viện, cho phép truyền dữ liệu bệnh nhân từ xe cứu thương đến bệnh viện theo thời gian thực, kết hợp AI hỗ trợ phân tích, giúp rút ngắn trung bình khoảng 6 phút trong quy trình cấp cứu.

Ở lĩnh vực hành chính, tổng đài 1999 của thành phố cũng được nâng cấp với công nghệ chuyển đổi giọng nói thành văn bản, giúp tăng hiệu suất xử lý yêu cầu của người dân lên đến 90%. Theo chính quyền địa phương, AI không thay thế con người mà đóng vai trò hỗ trợ, nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ công chức.

Bên cạnh chuyển đổi số, yếu tố phát triển bền vững cũng được đặt lên hàng đầu. Các gian hàng giới thiệu nhiều giải pháp về năng lượng tái tạo, hạ tầng xanh và công nghệ giảm phát thải. Những công nghệ như mô hình "song sinh số" (digital twin), hệ thống giao thông thông minh tích hợp AI và 5G hay phương tiện sử dụng năng lượng hydro được xem là hướng đi tiềm năng cho các đô thị trong tương lai.

Ngoài ra, các ứng dụng môi trường như robot giám sát, tàu không người lái và bản đồ nhiệt sử dụng AI cũng được giới thiệu nhằm nâng cao năng lực quản lý và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo Ủy ban Phát triển Đài Loan, các chương trình AI và chuyển đổi xanh được kỳ vọng tạo ra hơn 15.000 tỉ Đài tệ giá trị kinh tế và khoảng 500.000 việc làm chất lượng cao vào năm 2040.

Triển lãm sẽ diễn ra tại Đài Bắc đến ngày 20.3 trước khi tiếp tục tổ chức tại Cao Hùng, mở ra cơ hội hợp tác và phát triển cho các giải pháp đô thị thông minh trong giai đoạn tới.