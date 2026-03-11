Triển lãm SCSE 2026: Trí tuệ nhân tạo định hình tương lai quản lý đô thị

Sự kiện Smart City Summit & Expo 2026 cùng Triển lãm Net Zero City sẽ diễn ra từ ngày 17 - 20.3 tại Trung tâm Triển lãm Nangang (Đài Bắc, Đài Loan). Triển lãm năm nay quy tụ các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp công nghệ và viện nghiên cứu nhằm giới thiệu những giải pháp mới trong quản trị đô thị thông minh.

AI trở thành hạ tầng mới của thành phố thông minh

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là AI City Pavilion, gian trưng bày giới thiệu hệ thống AI dành riêng cho các thành phố. Dự án do ASUS, Foxconn cùng Liên minh Giải pháp Thành phố Thông minh Đài Loan (TSSA) và nhiều doanh nghiệp công nghệ phát triển.

Sự kiện Smart City Summit & Expo 2026 cùng Triển lãm Net Zero City sẽ diễn ra từ ngày 17 - 20.3 tại Trung tâm Triển lãm Nangang (Đài Bắc) Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, hệ thống này được xây dựng theo kiến trúc 5 lớp gồm hạ tầng tính toán, mô hình AI, nền tảng vận hành, ứng dụng và hệ sinh thái đổi mới. Các giải pháp được thiết kế nhằm hỗ trợ quản lý giao thông, y tế, an ninh và dịch vụ công trong đô thị.

Mô hình "City Sovereign AI" được giới thiệu tại triển lãm cho phép các thành phố sở hữu và vận hành hệ thống AI riêng, qua đó tăng khả năng tự chủ trong quản lý dữ liệu và triển khai các dịch vụ đô thị thông minh.

Robot và công nghệ số tham gia vận hành đô thị

Triển lãm cũng dành một khu vực riêng cho AI Robotics Zone, nơi trưng bày các giải pháp robot ứng dụng trong môi trường đô thị. Các công nghệ này có thể được sử dụng trong lĩnh vực y tế, dịch vụ nhà hàng, logistics, kiểm tra hạ tầng và ứng phó thảm họa.

Sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ cho thấy robot và AI đang dần trở thành một phần của hạ tầng đô thị hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành các dịch vụ công.

Hướng tới đô thị phát thải thấp

Ngoài AI và robot, SCSE 2026 cũng tập trung vào các giải pháp chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững. Các công nghệ như quản lý năng lượng phân tán bằng AI, nhà máy điện ảo, mô hình đô thị số (digital twin) và hệ thống giám sát hạ tầng sẽ được giới thiệu nhằm giúp thành phố nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, viễn thông và công nghệ thông tin sẽ trình diễn những giải pháp tích hợp nhằm tăng cường khả năng chống chịu của đô thị trước các rủi ro môi trường.

Diễn đàn kết nối thành phố và doanh nghiệp toàn cầu

Theo ban tổ chức, SCSE 2026 dự kiến thu hút đại diện từ 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, 174 thành phố, cùng hơn 3.000 lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế. Ngoài triển lãm công nghệ, sự kiện còn có các diễn đàn và workshop nhằm kết nối chính quyền đô thị, doanh nghiệp và startup trong việc phát triển các giải pháp thành phố thông minh.

Sự kiện năm nay được xem là cơ hội để các thành phố chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong việc triển khai công nghệ số, hướng tới xây dựng các đô thị thông minh, bền vững và có khả năng thích ứng tốt hơn với những thách thức của tương lai.