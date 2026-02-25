Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người Việt ngày càng rời xa cuộc gọi thoại truyền thống

Anh Quân
Anh Quân
25/02/2026 10:43 GMT+7

Báo cáo lưu lượng viễn thông dịp Tết Nguyên đán 2026 cho thấy sự sụt giảm kỷ lục của dịch vụ gọi thoại: thay vì nhấc máy gọi điện chúc tết, người Việt đang chuyển dịch sang các nền tảng nhắn tin và gọi video qua internet.

Theo số liệu thống kê từ các nhà mạng lớn trong nước, lưu lượng gọi thoại trung bình trong kỳ nghỉ tết vừa qua đã giảm từ 25% đến 36% so với ngày thường. Nếu so sánh với cùng kỳ năm 2025, mức độ sụt giảm càng thể hiện rõ nét khi mạng VNPT giảm 24,22%, còn Viettel ghi nhận mức giảm sâu lên tới 62%. Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhận định thói quen liên lạc truyền thống đang tiếp tục suy giảm trên bình diện tổng thể, với lưu lượng thoại trong nước giảm 17% và thoại quốc tế giảm 40%.

Nguyên nhân chính của sự dịch chuyển này là sự phổ biến của các ứng dụng OTT (liên lạc qua internet) và mạng xã hội. Người dùng hiện nay ưu tiên nhắn tin, gọi video và tương tác trực tuyến thay vì thực hiện cuộc gọi viễn thông thông thường.

Người Việt ngày càng rời xa cuộc gọi thoại truyền thống - Ảnh 1.

Nhu cầu gọi thoại truyền thống dần nhường chỗ cho thói quen sử dụng dịch vụ trực tuyến

Ảnh: Anh Quân

Thực tế, xu hướng trên đã diễn ra liên tục trong vài năm trở lại đây. Cảnh tượng nghẽn mạng do quá tải lưu lượng thoại đêm giao thừa từng là nỗi ám ảnh ở những năm đầu kỷ nguyên di động, nay đã hoàn toàn chấm dứt. Trước đó vào dịp Tết Nguyên đán năm 2025, lưu lượng thoại toàn quốc cũng đã sụt giảm 17,2% so với năm 2024.

Trái ngược với dịch vụ thoại, lưu lượng dữ liệu di động dịp Tết Nguyên đán năm 2026 lại ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, Viettel tăng 92,8% về tiêu dùng dữ liệu, VNPT tăng 18,24% và MobiFone tăng 16,65%. Động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng này đến từ nhu cầu xem video, livestream và chia sẻ hình ảnh độ phân giải cao trên các nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, khi so sánh với ngày thường, lưu lượng data di động trong những ngày tết lại giảm nhẹ từ 5% đến 11%. Điều này được lý giải do người dân dành nhiều thời gian ở nhà nghỉ ngơi và ưu tiên sử dụng kết nối internet cáp quang qua mạng Wi-Fi thay vì dùng 4G hay 5G. Có thể thấy sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng viễn thông dịp tết vừa qua ngày càng khẳng định rõ vị thế chủ đạo của các dịch vụ trên nền tảng internet trong đời sống liên lạc và giải trí của người Việt.

Viettel OTT Dịch vụ trực tuyến gọi điện truyền thống dữ liệu di động
