TP.HCM: Hơn 1.600 cơ hội việc làm cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp

Theo đó, tại ngày hội việc làm 2026, các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp vào làm việc hoặc thực tập với trên 1.600 vị trí ở các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, kỹ thuật, giáo dục và sản xuất dịch vụ.

Các doanh nghiệp tuyển dụng cũng tổ chức gian hàng để tư vấn, tiếp nhận hồ sơ, phỏng vấn nhanh sinh viên có nhu cầu việc làm nhằm rút ngắn quy trình tuyển dụng và tăng khả năng kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với ứng viên.

Sinh viên tìm hiểu cơ hội việc làm ẢNH: Đ.T

Bà Lê Thị Tâm, Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH Green Speed (phường Đông Hòa, TP.HCM), cho biết ngày hội là kênh kết nối hiệu quả để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực trẻ.

"Chúng tôi kỳ vọng tìm được những ứng viên năng động, có khả năng thích ứng nhanh và sẵn sàng tham gia môi trường làm việc thực tế", bà Tâm chia sẻ.

Tham gia phỏng vấn, sinh viên Nguyễn Minh Đạt (ngành tự động hóa) cho biết việc tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp đã giúp hiểu rõ hơn về yêu cầu tuyển dụng và định hướng nghề nghiệp.

Đại diện ngân hàng tư vấn cho sinh viên có nhu cầu việc làm ẢNH: Đ.T

Theo lãnh đạo Trường đại học Thủ Dầu Một, ngày hội việc làm được duy trì như một hoạt động trọng tâm nhằm tăng cường kết nối giữa đào tạo và nhu cầu xã hội.

"Việc tổ chức các hoạt động tuyển dụng trực tiếp ngay tại khuôn viên trường giúp sinh viên tiếp cận sớm với doanh nghiệp, hiểu rõ yêu cầu công việc và chủ động chuẩn bị kỹ năng trước khi gia nhập thị trường lao động", lãnh đạo Trường đại học Thủ Dầu Một cho hay.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, Trường đại học Thủ Dầu Một và các doanh nghiệp cũng trao đổi về định hướng hợp tác trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, như tiếp nhận sinh viên thực tập, phối hợp tổ chức hoạt động học thuật và xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực tiễn.