Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TP.HCM: Hơn 1.600 cơ hội việc làm cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp

Đỗ Trường
18/04/2026 16:20 GMT+7

Ngày 18.4, Trường đại học Thủ Dầu Một (phường Phú Lợi, TP.HCM) phối hợp với 64 doanh nghiệp trên địa bàn phía bắc TP.HCM tổ chức ngày hội việc làm lần thứ 13 năm 2026 thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia.

Theo đó, tại ngày hội việc làm 2026, các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp vào làm việc hoặc thực tập với trên 1.600 vị trí ở các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, kỹ thuật, giáo dục và sản xuất dịch vụ.

Các doanh nghiệp tuyển dụng cũng tổ chức gian hàng để tư vấn, tiếp nhận hồ sơ, phỏng vấn nhanh sinh viên có nhu cầu việc làm nhằm rút ngắn quy trình tuyển dụng và tăng khả năng kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với ứng viên.

TP.HCM: Hơn 1.600 cơ hội việc làm cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp - Ảnh 1.

Sinh viên tìm hiểu cơ hội việc làm

ẢNH: Đ.T

Bà Lê Thị Tâm, Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH Green Speed (phường Đông Hòa, TP.HCM), cho biết ngày hội là kênh kết nối hiệu quả để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực trẻ.

"Chúng tôi kỳ vọng tìm được những ứng viên năng động, có khả năng thích ứng nhanh và sẵn sàng tham gia môi trường làm việc thực tế", bà Tâm chia sẻ.

Tham gia phỏng vấn, sinh viên Nguyễn Minh Đạt (ngành tự động hóa) cho biết việc tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp đã giúp hiểu rõ hơn về yêu cầu tuyển dụng và định hướng nghề nghiệp.

TP.HCM: Hơn 1.600 cơ hội việc làm cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp - Ảnh 2.

Đại diện ngân hàng tư vấn cho sinh viên có nhu cầu việc làm

ẢNH: Đ.T

Theo lãnh đạo Trường đại học Thủ Dầu Một, ngày hội việc làm được duy trì như một hoạt động trọng tâm nhằm tăng cường kết nối giữa đào tạo và nhu cầu xã hội.

"Việc tổ chức các hoạt động tuyển dụng trực tiếp ngay tại khuôn viên trường giúp sinh viên tiếp cận sớm với doanh nghiệp, hiểu rõ yêu cầu công việc và chủ động chuẩn bị kỹ năng trước khi gia nhập thị trường lao động", lãnh đạo Trường đại học Thủ Dầu Một cho hay.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, Trường đại học Thủ Dầu Một và các doanh nghiệp cũng trao đổi về định hướng hợp tác trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, như tiếp nhận sinh viên thực tập, phối hợp tổ chức hoạt động học thuật và xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực tiễn.

Hàng nghìn cơ hội việc làm và thực tập lĩnh vực công nghệ thông tin

Hơn 2.500 vị trí việc làm và thực tập thuộc các lĩnh vực trọng điểm như lập trình, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, cloud, bảo mật, kiểm thử phần mềm và vận hành hệ thống… đã được doanh nghiệp mang đến tại một ngày hội tuyển dụng.

Một trường chỉ hơn 100 sinh viên tốt nghiệp nhưng có đến 4.400 cơ hội việc làm

Việc làm 2026 thời AI: Ngành nào lên ngôi, nghề nào sẽ bị đào thải?

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận