Giáo dục

Một trường chỉ hơn 100 sinh viên tốt nghiệp nhưng có đến 4.400 cơ hội việc làm

Lê Hoài Nhân
25/03/2026 12:51 GMT+7

Tại lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2026 của Trường cao đẳng Du lịch Huế, chỉ có 109 tân cử nhân đủ điều kiện ra trường nhưng có đến 4.400 cơ hội việc từ 28 doanh nghiệp.

Ngày 25.3, Trường cao đẳng Du lịch Huế tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp và ngày hội việc làm năm 2026. Đây là khóa học được triển khai từ tháng 9.2023 đến tháng 3.2026, trong đó có 109 sinh viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp.

Đại diện Trường cao đẳng Du lịch Huế cho biết, 109 sinh viên lần này là các khóa 14, 15 và 16 niên khóa 2023 – 2026, thuộc 8 ngành nghề: Quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn, hướng dẫn du lịch, quản trị buồng phòng, tiếng Anh du lịch, phiên dịch tiếng Anh du lịch và công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm). Tỷ lệ sinh viên đạt loại khá trở lên chiếm 97,3%.

Hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Huế vinh danh các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi

Theo báo cáo, đầu khóa có 270 sinh viên nhập học, tuy nhiên có 111 sinh viên dự thi tốt nghiệp, trong đó 109 sinh viên được công nhận tốt nghiệp, 2 sinh viên chưa đủ điều kiện theo quy định.

Ngay trong khuôn khổ lễ tốt nghiệp, Trường cao đẳng Du lịch Huế cũng tổ chức chương trình Ngày hội việc làm với sự tham gia tuyển dụng trực tiếp của 28 doanh nghiệp, cung cấp hơn 4.400 vị trí việc làm cho các tân cử nhân. Trung bình mỗi sinh viên có trên 40 cơ hội lựa chọn việc làm ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp. Thậm chí, nhiều sinh viên đã được tuyển dụng  khi chưa tốt nghiệp.

28 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp tại ngày hội việc làm

Võ Tuyết Băng (tốt nghiệp ngành tiếng Anh du lịch) chia sẻ: "Em vui và biết ơn bản thân đã không ngừng cố gắng trong quá trình học tập. Đặc biệt, biết ơn quý thầy cô và nhà trường đã hỗ trợ không chỉ trong giảng dạy mà còn định hướng nghề nghiệp tương lai. Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của thầy cô, nhiều doanh nghiệp đã tuyển dụng và em đã tìm được việc làm khi chưa tốt nghiệp".

Còn Lê Nguyễn Thành Nhân (tốt nghiệp ngành buồng phòng) bày tỏ niềm hạnh phúc khi được tham gia tuyển dụng ngay sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc: "Cơ hội việc làm rộng mở giúp em có thêm nhiều sự lựa chọn hơn cho mình trong tương lai".

Trường cao đẳng Du lịch Huế cho biết thêm, ngoài cơ hội việc làm, nhiều sinh viên đã nhận được những học bổng tài trợ từ các doanh nghiệp với tổng trị giá lên đến 80 triệu đồng. Sinh viên của trường được doanh nghiệp đánh giá cao về chuyên môn và thái độ làm việc.

