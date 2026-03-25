Vụ cô giáo dùng thước đánh học sinh 'chấn thương' tay: Phường công bố thông tin mới

Ngày 24.3, UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế cho biết Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế vừa cung cấp kết quả chứng nhận thương tích mới nhất của học sinh trong vụ cô giáo dùng thước đánh học sinh tiểu học "chấn thương" ở tay.

Phường khẳng định thông tin 'đánh gãy tay học sinh' là không đúng

Cụ thể, Giấy chứng nhận thương tích số 001/26/BVYD ngày 23.3 đối với em T.L.A.T (học sinh lớp 4/2, Trường tiểu học Vĩnh Ninh) ghi kết quả như sau:

"Tiền sử bệnh: gãy xương ở khuỷu tay phải lúc 3 tuổi; Chẩn đoán: chấn thương khuỷu tay và cổ tay phải; Phương pháp điều trị: Xử trí treo tay 1 tuần, uống thuốc theo đơn, hẹn tái khám… tại phòng khám Ngoại chấn thương; Tình trạng thương tích, tổn thương lúc vào viện: trẻ tỉnh táo, huyết động ổn, sưng đau khuỷu và cổ tay phải; Tình trạng thương tích, tổn thương lúc ra viện: trẻ tỉnh táo, huyết động ổn, đã treo tay".

Sự việc xảy ra ở Trường tiểu học Vĩnh Ninh ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Căn cứ vào kết luận ngày 23.3 của Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế, UBND phường Thuận Hóa khẳng định thông tin "cô giáo dùng thước đánh gãy tay học sinh" tại Trường tiểu học Vĩnh Ninh là không đúng sự thật.

Tuy nhiên, phường này cũng khẳng định chuyện giáo viên dùng thước khẽ vào tay học sinh là việc làm sai, dù với bất kỳ lý do gì. UBND phường Thuận Hóa yêu cầu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm thành khẩn nhận lỗi với gia đình học sinh; đồng thời tăng cường kiểm tra, tuyệt đối không để tái diễn các phương pháp giáo dục không phù hợp, thiếu tích cực, gây ảnh hưởng đến thân thể và tinh thần học sinh.

Theo báo cáo từ UBND phường Thuận Hóa, qua trình bày của giáo viên Đ.T.H.H (giáo viên chủ nhiệm lớp 4/2), ngày 19.3, để tham gia các hoạt động chào mừng ngày 26.3 của trường, trong đó có hoạt động trưng bày vở sạch chữ đẹp, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở học sinh hoàn thiện loại vở theo quy định. Tuy nhiên một số em vẫn chưa thực hiện (trong đó có em T.L.A.T quên vở nhiều ngày, chưa hoàn thành).

Do mong muốn tiến độ tham gia hoạt động của lớp được đảm bảo, trong lúc nóng vội, không kiềm chế dẫn đến việc dùng thước khẽ 2 cái vào lòng bàn tay và cánh tay của em T., đồng thời nhắc nhở em nộp đúng vở theo quy định của nhà trường.

Kết quả chụp X-quang của em T. tối 19.3 ẢNH: NGƯỜI NHÀ EM T. CUNG CẤP

Chiều tối 19.3, mẹ của em T. thông báo cho giáo viên chủ nhiệm về việc em T. bị đau ở tay, sau đó gia đình đưa cháu đi kiểm tra ở Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế. Kết quả chụp X-quang tối 19.3 ghi nhận "gãy mõm khuỷu xương trụ phải, ít lệch chuyển", đơn thuốc thể hiện bệnh nhân bị "chấn thương khuỷu tay phải và cổ tay phải", cho thuốc Hapacol 150mg (uống khi đau) và mua đai treo tay 1 tuần.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ phía phụ huynh trong tối 19.3, tập thể lãnh đạo, Ban giám hiệu Trường tiểu học Vĩnh Ninh đã mời giáo viên chủ nhiệm làm việc để nắm tình hình sự việc. Cũng trong tối 19.3, lãnh đạo nhà trường đã đến nhà em T. để chia sẻ với gia đình về sự việc đã xảy ra; yêu cầu cô H. viết bản tường trình sự việc. Em T. tạm thời nghỉ học để được chăm sóc, phục hồi sức khỏe và bố trí thời gian hợp lý để em T. làm bài kiểm tra giữa kỳ trong thời gian thích hợp nhất...

Vết đỏ trên cánh tay em T. được phụ huynh phát hiện vào tối 19.3 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trao đổi với PV Thanh Niên, cô Đ.T.H.H (giáo viên chủ nhiệm lớp 4/2) cũng thừa nhận hành vi đánh học sinh của mình là sai và chịu mọi trách nhiệm với mức độ sự việc mà cô gây ra.

"Dù mục đích của tôi chỉ là muốn nhắc nhở em tập trung hơn trong học tập, nhưng việc sử dụng thước phạt em là hành động chưa đúng với phương pháp sư phạm. Tôi rất lấy làm hối tiếc và tự trách bản thân về điều này. Tuy nhiên tôi khẳng định, lương tâm tôi không cho phép bản thân có thể vung tay để đánh học trò của mình đến mức gãy tay", cô H. nói.

Bác sĩ chụp X-quang lý giải thế nào?

Như Thanh Niên đã đưa tin, trước đó, dư luận xôn xao trước việc em T.L.A.T bị giáo viên chủ nhiệm dùng thước gỗ đánh vào tay với lý do học sinh quên mang vở, hậu quả em T. bị "chấn thương" phải nhập viện với chẩn đoán (thời điểm tối 19.3) là "gãy mỏm khuỷu xương trụ phải".

Cụ thể, sau khi phát hiện con bị đau ở tay, tối 19.3, em T.L.A.T được mẹ đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả chụp X-quang từ khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế cho thấy tay phải của em T. bị "gãy mỏm khuỷu xương trụ phải, ít đi lệch".

Đến sáng 20.3, gia đình em T. cho biết, tay em có biểu hiện đau hơn, gia đình đưa cháu đi bó bột để cố định tay. Thời điểm xảy ra vụ việc, em T. đang trong kỳ thi giữa kỳ.

Tuy nhiên, do có thêm thông tin khác (về mức độ chấn thương của em T.), UBND phường Thuận Hóa đề nghị nhà trường phối hợp với gia đình em T. cung cấp kết quả y tế, làm việc với Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế để được cung cấp kết luận khám chữa bệnh, làm cơ sở xử lý vi phạm của giáo viên. Nếu cần thiết, UBND phường sẽ hỗ trợ nhà trường trong việc đề nghị các cơ quan chức năng giám định lại kết quả.

Sau đó, kết quả chứng nhận thương tích ngày 23.3 của em T. là "chấn thương khuỷu tay và cổ tay phải" (như đã nêu ở trên).

Theo thông tin từ Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế, lần chụp X-quang đêm 19.3, các bác sĩ đã chụp khớp khuỷu với các tư thế thẳng, nghiêng hoặc chếch.

Kết quả chứng nhận thương tích của em T. ngày 23.3 ẢNH: T.T

Trên cơ sở phim chụp, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh H.T.N.H cùng bác sĩ P.T.P.T. đưa ra kết luận ban đầu: "Gãy mỏm khuỷu xương trụ phải, ít di lệch". Theo bác sĩ H.T.N.H, hôm sau (20.3) bác sĩ này có xem lại phim X-quang và hội chẩn chuyên môn ngay với Ban chủ nhiệm khoa. Kết quả, phía chuyên môn thống nhất chưa đủ căn cứ để khẳng định học sinh này bị gãy mỏm khuỷu xương trụ phải như nhận định ban đầu.

Theo bác sĩ H., trong y khoa, X-quang chỉ là một phương tiện hỗ trợ, không phải là yếu tố duy nhất để đưa ra chẩn đoán cuối cùng. Việc xác định chính xác tổn thương cần kết hợp chặt chẽ với thăm khám lâm sàng, theo dõi diễn biến và các đánh giá bổ sung nếu cần thiết.