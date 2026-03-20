Xác minh vụ giáo viên dùng thước đánh học sinh tiểu học 'chấn thương' ở tay

Trưa nay 20.3, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Ngọc Minh Trang, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Ninh (phường Thuận Hóa, thành phố Huế) xác nhận có vụ một nữ giáo viên của trường dùng thước đánh học sinh, tuy nhiên đang tiếp tục xác minh mức độ của sự việc, đồng thời làm báo cáo gửi Sở GD-ĐT và UBND phường Thuận Hóa.



Trường tiểu học Vĩnh Ninh, phường Thuận Hóa, thành phố Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Sau khi nắm sự việc, nhà trường đã triển khai cuộc họp, sau đó mời phụ huynh để đến cùng họp với trường. Khi họp xong thì cả trường cũng chủ động đến nhà để thăm cháu, đồng thời sáng nay chủ động làm báo cáo gửi cho Sở GD-ĐT và phường", bà Trang nói.

Trước đó, dư luận xôn xao trước việc cháu T.L.A.T, học sinh lớp 4/2, bị giáo viên chủ nhiệm dùng thước gỗ đánh vào tay với lý do học sinh quên mang vở, hậu quả dẫn đến cháu bị chấn thương, phải nhập viện với chẩn đoán "gãy mỏm khuỷu xương trụ phải".

Trao đổi với PV Thanh Niên, chị L.T.T (trú tại phường Mỹ Thượng, thành phố Huế, phụ huynh của cháu T.L.A.T) cho biết sự việc được chị phát hiện vào tối qua 19.3, khi vừa đón con đi học về.

Tay của cháu T. có biểu hiện sưng tím vào tối 19.3 ẢNH: NGƯỜI NHÀ CHÁU T. CUNG CẤP

Cháu T. được dùng dây cố định tay sau khi thăm khám tại bệnh viện ẢNH: NGƯỜI NHÀ CHÁU T. CUNG CẤP

"Khi vừa chở cháu về đến nhà, tôi cho bé cắt trái cây để ăn thì cháu kêu đau quá. Tôi hỏi thì mới ra sự tình. Thời điểm này, tay cháu bị sưng tấy, tím. Cháu kể sáng nay cô có hỏi con về vở ghi đầu bài, con quên nên "thưa cô con quên". Đến buổi chiều, con vừa thi môn tiếng Việt xong, cô mới hỏi vở ghi đầu bài của con đâu, con sợ quá mới lấy quyển vở toán và văn lên bàn, rồi lấy vở nháp để ghi bài, ghi vào để chiều về con viết vào vở. Cô hỏi con thêm 1 câu thì cô lấy cây thước gỗ dài ở bàn đánh vào tay của con rồi ngã lòng bàn tay để đánh", chị T. kể lại lời của con.

Chia sẻ thêm, phụ huynh này bày tỏ xót xa khi con bị đánh ngay trong lớp, trước sự chứng kiến của nhiều bạn. "Nếu quên vở thì cô có thể gọi tôi đưa lên, vì nhà tôi lên trường của cháu chỉ mất 1 – 2 phút. Vậy mà không gọi để tôi mang lên cho cháu. Hoặc nếu có quên vở, thì cho cháu về nhà viết. Đánh cháu như vậy quá tội! Nếu cháu có thái độ hỗn láo gì mà cô đánh thì đã đành, đây cháu đã trình bày và xin rồi mà!", chị T. nói thêm.

Kết quả chụp X-quang của cháu T. ẢNH: NGƯỜI NHÀ CHÁU T. CUNG CẤP

Ngay trong tối qua 19.3, gia đình đã đưa cháu T. đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng chấn thương. Kết quả chụp X-quang từ khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế cho thấy cháu T. bị chấn thương tay phải với chẩn đoán "tổn thương nông ở cổ tay và bàn tay", kết luận "gãy mỏm khuỷu xương trụ phải, ít đi lệch".

Gia đình cháu T. cho biết thêm, sáng nay 20.3 cháu có biểu hiện đau hơn, gia đình đã đưa cháu đi bó bột để cố định tay. Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu T. đang trong kỳ thi giữa kỳ.

Đáng chú ý, trước đó, hồi năm cháu 3 tuổi, cánh tay này của cháu T. cũng từng bị gãy.

Thời điểm xảy ra sự việc, Trường tiểu học Vĩnh Ninh đang tổ chức cho học sinh thi giữa kỳ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sáng nay, PV Thanh Niên cũng đã nhiều lần liên lạc với cô H. (giáo viên chủ nhiệm lớp 4/2, người được cho là đánh học sinh trong ngày 19.3) để tìm hiểu thêm về vụ việc, nhưng vẫn chưa kết nối được.

Theo gia đình cháu T., trưa nay cô H. đã đi cùng với Ban giám hiệu Trường tiểu học Vĩnh Ninh tiếp tục đến nhà cháu để thăm nom và xử lý sự việc. Bước đầu, cô H. cho rằng cô sử dụng thước nhựa để đánh (chứ không phải thước gỗ).