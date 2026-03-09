Hơn 85% sinh viên một trường ở miền Tây ra trường có việc làm

Ngày 9.3, Trường ĐH Tây Đô tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập (9.3.2006 - 9.3.2026), với sự tham dự của nhiều đại biểu bộ ngành Trung ương và các tỉnh thành.

Theo tiến sĩ, luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Tây Đô, sau 20 năm thành lập, đến nay, trường đã đào tạo 32.438 cử nhân, kỹ sư, dược sĩ; 1.383 thạc sĩ và 28 nghiên cứu sinh. Hơn 85% sinh viên tốt nghiệp ra trường tìm được việc làm, thu nhập ổn định, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cho các tỉnh thành.

Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Tây Đô (phải), trao hoa cảm ơn ông Lê Thắng Lợi, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ GD-ĐT tại TP.HCM, Giám đốc Trung tâm phát triển GD-ĐT phía nam ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Thời gian qua, nhà trường ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại, phục vụ đào tạo hơn 15.000 sinh viên, học viên. Trường đã hoàn thành 16 chương trình đào tạo được kiểm định trong nước (đạt tỷ lệ 45%).

Trường ĐH Tây Đô tham gia mạng lưới bảo đảm chất lượng AUN-QA với tư cách thành viên liên kết và hoàn thành đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo; tham gia các hệ thống đối sánh và được ghi nhận xếp hạng UPM 4 sao năm 2025; trường hiện có 29 chương trình hợp tác với tổ chức, viện nghiên cứu, trường ĐH ngoài nước...

Sinh viên biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường ẢNH: QUANG MINH NHẬT

"20 năm hình thành, phát triển, Trường ĐH Tây Đô đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ GD-ĐT và nhiều bằng khen của bộ, ngành T.Ư, các tỉnh thành", tiến sĩ, luật sư Nguyễn Tiến Dũng thông tin thêm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thắng Lợi, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ GD-ĐT tại TP.HCM, Giám đốc Trung tâm phát triển GD-ĐT phía nam, cho rằng Trường ĐH Tây Đô đã từng bước khẳng định vai trò trong hệ thống giáo dục ĐH, góp phần đào tạo nguồn nhân lực khu vực ĐBSCL và cả nước.

Trong 20 năm qua, Trường ĐH Tây Đô nỗ lực kiện toàn mô hình quản trị; mở rộng ngành nghề đào tạo; nâng cao chất lượng chương trình; quan tâm phát triển đội ngũ; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế; gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn. Bộ GD-ĐT biểu dương các kết quả quan trọng mà Trường ĐH Tây Đô đã đạt được thời gian qua và kỳ vọng ở những đột phá mới trong tương lai…