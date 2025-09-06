Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Trường ĐH Tây Đô trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ cho 102 học viên

Thanh Duy
Thanh Duy
06/09/2025 14:47 GMT+7

Trường ĐH Tây Đô vừa tổ chức lễ khai giảng lớp nghiên cứu sinh, cao học khóa mới và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ cho 102 học viên.

Ngày 6.9, Trường ĐH Tây Đô tổ chức lễ khai giảng lớp nghiên cứu sinh khóa 5, các lớp cao học khóa 13A và trao bằng thạc sĩ năm 2025 (đợt 1).

Hiện, Trường ĐH Tây Đô tuyển sinh 6 ngành trình độ thạc sĩ (quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán, dược lý – dược lâm sàng, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, luật kinh tế) và 1 ngành trình độ tiến sĩ (quản trị kinh doanh). 

Dịp này, nhà trường cũng đã trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2025 (đợt 1) cho 102 học viên; trong đó có 9 học viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 15 học viên tốt nghiệp loại giỏi.

Trường ĐH Tây Đô trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ cho 102 học viên- Ảnh 1.

GS-TS Trần Công Luận, Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Đô, trao bằng tốt nghiệp cho các tân thạc sĩ năm 2025 (đợt 1)

ẢNH: THANH DUY

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Trần Công Luận, Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Đô, cho biết qua gần 20 năm thành lập, trường đã thực hiện thành công kiểm định đánh giá ngoài cơ sở giáo dục (chu kỳ 2) và hoàn thành kiểm định chất lượng 16 chương trình đào tạo (2 chương trình đào tạo thạc sĩ và 14 chương trình đào tạo đại học).

Nhiều năm qua, các hoạt động đào tạo trình độ sau đại học của trường thường xuyên được rà soát, cập nhật theo chuẩn mực đảm bảo chất lượng, gắn đào tạo với thực tiễn vùng ĐBSCL và yêu cầu hội nhập. Tính đến tháng 8.2025, Trường ĐH Tây Đô có quy mô đào tạo 611 học viên trình độ thạc sĩ và 23 nghiên cứu sinh.

Khám phá thêm chủ đề

