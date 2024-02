Bình Dương: Đơn hàng phục hồi sau tết, doanh nghiệp cần trên 30.000 lao động

Ngày 16.2, lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH Bình Dương cho biết đã có khoảng 755 DN hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với trên 215.000 lao động quay trở lại làm việc.

Ông Trịnh Đức Tài, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bình Dương cho hay các DN sẽ hoạt động trở lại tăng cao vào ngày 19.2 (tức ngày mùng 10 tết). Do trước tết các DN bố trí cho người lao động nghỉ tết, nghỉ phép dài ngày và chọn ngày tốt để khởi công.

Các DN Bình Dương tuyển gấp lao động ngay từ ngày làm việc đầu năm ĐỖ TRƯỜNG

Tại các DN hoạt động trở lại sớm, người lao động đi làm ngày đầu năm được lì xì với mức từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng..., nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày đầu năm mới.

Một số DN có tỷ lệ lao động trở lại làm việc cao như: Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (cụm sản xuất An Thạnh, P.An Thạnh, TP.Thuận An) với 5.095/6.146 lao động trở lại làm việc; Công ty TNHH Kolon Industries VN (P.Tân Hiệp, TP.Tân Uyên, Bình Dương) có 964/1.338 lao động trở lại làm việc; Công ty TNHH SX-TM Lợi Hào (KCN Nam Tân Uyên mở rộng, P.Hội Nghĩa, TP.Tân Uyên) có 1.090/1.500 lao động trở lại làm việc; Công ty CP gỗ An Cường (P.Thái Hòa, TP.Tân Uyên) có 1.018/1.683 lao động trở lại làm việc...

DN đưa ra nhiều chế độ hấp dẫn để thu hút người lao động ĐỖ TRƯỜNG

Về nhu cầu tuyển dụng những tháng đầu năm 2024, Sở LĐ-TB-XH Bình Dương cho biết các DN tuyển dụng tập trung ở một số lĩnh vực như: may, giày, gỗ, thực phẩm, cơ khí, hóa chất,...

Dự báo nhu cầu tuyển dụng của các DN cần từ 25.000 đến trên 30.000 lao động (trong đó chủ yếu là lao động phổ thông và lao động có tay nghề chiếm 80%).

Một DN ở KCN Nam Tân Uyên (Bình Dương) tuyển lao động ĐỖ TRƯỜNG

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại các KCN trên địa bàn Bình Dương, nhiều DN đã treo bảng tuyển dụng số lượng lớn lao động để phục hồi sản xuất sau tết. Nhiều DN đưa ra các mức lương, thưởng hấp dẫn để thu hút người lao động.