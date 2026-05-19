Tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ thanh niên

Ngày 19.5, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Tập đoàn TCP nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và 70 năm thành lập Tập đoàn TCP.

Góp phần lan tỏa lối sống tích cực

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động trọng tâm như chăm lo đời sống thanh niên công nhân; đồng hành cùng thanh niên yếu thế, thanh niên khuyết tật; tôn vinh các gương thanh niên tiêu biểu; xây dựng không gian rèn luyện thể chất và lan tỏa lối sống đẹp trong cộng đồng thanh niên.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết sự phối hợp giữa T.Ư Hội và Tập đoàn TCP thời gian qua đã tạo ra nhiều chương trình thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên và cộng đồng.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, TCP không chỉ hỗ trợ nguồn lực mà còn thực sự trở thành đối tác đồng hành cùng tổ chức Hội trong hành trình chăm lo, tiếp sức và truyền cảm hứng cho thanh niên Việt Nam.

"Những chương trình phối hợp giữa hai bên đã góp phần lan tỏa lối sống tích cực, cổ vũ tinh thần vượt khó, nâng cao thể chất, tinh thần trách nhiệm xã hội và khơi dậy khát vọng cống hiến trong giới trẻ", anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn TCP, cho biết, năm 2026 đánh dấu cột mốc 70 năm phát triển của tập đoàn. Với định hướng "Tiếp năng lượng - Bừng sức sống", TCP mong muốn không chỉ tạo ra sản phẩm chất lượng mà còn lan tỏa năng lượng tích cực, đồng hành cùng cộng đồng địa phương thông qua các sáng kiến ý nghĩa.

Theo bà Arjaree Suwangool, biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của TCP trong việc hỗ trợ thanh niên Việt Nam phát huy tiềm năng, nuôi dưỡng nghị lực và xây dựng lối sống tích cực.

Nhiều chương trình quy mô lớn trên toàn quốc

Trong giai đoạn 2023 - 2025, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Tập đoàn TCP đã phối hợp triển khai nhiều chương trình quy mô lớn trên toàn quốc như: Ngày hội Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực, Tỏa sáng nghị lực Việt, Giải thưởng Thanh niên sống đẹp và Công trình Không gian thể thao thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ.

Đáng chú ý, chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" đã tuyên dương 98 thanh niên khuyết tật tiêu biểu, hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp xuất sắc với tổng kinh phí 500 triệu đồng.

Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" vinh danh 60 gương mặt trẻ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như học tập, nghiên cứu khoa học, quốc phòng an ninh, tình nguyện vì cộng đồng.

Chương trình "Ngày hội Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực" được tổ chức tại 15 tỉnh, thành phố với gần 48.500 lượt khám, tư vấn sức khỏe miễn phí; hơn 350 gian hàng ưu đãi và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dành cho thanh niên công nhân. Hàng nghìn phần quà, học bổng với tổng giá trị gần 800 triệu đồng cũng đã được trao tặng.

Chương trình "Không gian thể thao thanh niên" đã cải tạo, nâng cấp 15 công trình thể thao tại nhiều địa phương trên cả nước, góp phần tạo môi trường rèn luyện thể chất cho người trẻ.

Theo ban tổ chức, chuỗi hoạt động hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn 2023 - 2025 đã tiếp cận trực tiếp gần 200.000 thanh niên tại 15 tỉnh, thành phố và đạt hơn 50 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội.