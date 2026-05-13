Mở rộng cơ hội phát triển kỹ năng cho thanh niên

Chiều 13.5, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam và Trường cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với thực tiễn, đồng thời mở rộng các hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, kỹ năng, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế dành cho học sinh, sinh viên. Đồng thời, các bên cũng hướng tới mục tiêu định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên và lực lượng lao động tại nhiều địa phương.

Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam và Trường cao đẳng FPT Polytechnic ký kết thỏa thuận hợp tác ẢNH: XUÂN TÙNG

Đại diện Trường cao đẳng FPT Polytechnic cho biết việc hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội để sinh viên được tham gia các hoạt động thực tiễn, nâng cao kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cũng như tăng khả năng thích ứng với thị trường lao động.

Trong khi đó, đại diện Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam đánh giá sự phối hợp này không chỉ góp phần đa dạng hóa môi trường trải nghiệm cho thanh niên mà còn thúc đẩy các dự án hỗ trợ thanh thiếu nhi phát triển toàn diện về tri thức, thể chất và kỹ năng xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, hai bên đã thực hiện nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), khẳng định cam kết đồng hành lâu dài trong công tác đào tạo, hỗ trợ thanh niên và tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Theo ban tổ chức, hoạt động hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam và Trường cao đẳng FPT Polytechnic được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều sân chơi, cơ hội học tập, trải nghiệm và phát triển kỹ năng cho thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.