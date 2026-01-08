Những kỹ năng nào được doanh nghiệp săn đón năm 2026 ?

Từ "tuyển người phù hợp" sang "tuyển người tạo giá trị"

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Phúc Nguyên Hạo (P.An Lạc, TP.HCM; trước là P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM), cho biết: "Trước đây, chúng tôi ưu tiên ứng viên hòa nhập nhanh, thái độ tốt, thì giờ bắt buộc phải nhìn vào giá trị cụ thể mà người đó mang lại: Làm được gì? Giải quyết vấn đề nào? Tạo ra con số gì?".

Theo ông Đỗ Anh Tuấn, Phó giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ truyền thông World (xã Nhà Bè, TP.HCM), năm 2026 không phải là năm của số lượng lao động, mà là năm của chất lượng và tính chọn lọc cao. Ông Tuấn cho hay: "Doanh nghiệp sẵn sàng trả lương tốt, nhưng chỉ cho những người sở hữu kỹ năng mà doanh nghiệp thật sự cần".

Các doanh nghiệp yêu cầu ứng viên xin việc những nhóm kỹ năng cụ thể để tạo ra giá trị cho công ty ẢNH: THANH NAM

Ông Tuấn cho biết kỹ năng phân tích dữ liệu thật sự quan trọng. Theo đó, "biết đọc số" là lợi thế sống còn. "Không còn là đặc quyền của dân công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu đang trở thành kỹ năng nền tảng trong hầu hết các ngành nghề. Có kỹ năng này sẽ đáp ứng được yêu cầu báo cáo chi tiết công việc, giải thích được giá trị công việc", ông Tuấn nói.

Theo bà Trang, năm 2026, trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là xu hướng, mà là công cụ bắt buộc. Bà Trang cho hay: "Chúng tôi không cần ứng viên biết tường tận về AI, nhưng bắt buộc phải biết dùng AI để làm việc hiệu quả hơn. Ai không biết dùng, đồng nghĩa năng suất thấp hơn".

Một kỹ năng khác được nhiều doanh nghiệp quan tâm là giải quyết vấn đề và tư duy phản biện. Ông Hoàng Thanh Phú, phụ trách tuyển dụng Công ty TNHH Seebest (P.Tây Nam, TP.HCM; trước là TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương), cho biết trong bối cảnh doanh nghiệp tinh gọn bộ máy, không có thời gian "cầm tay chỉ việc".

"Ứng viên được đánh giá cao thường là người nhìn thấy vấn đề trước khi nó trở nên nghiêm trọng, dám đặt câu hỏi ngược lại với quy trình cũ, có khả năng phân tích nhiều phương án. Đây là kỹ năng tạo nên sự khác biệt lớn nhất giữa người "giữ được việc" và người dễ bị đào thải", ông Phú chia sẻ.

Nâng cấp kỹ năng bằng cách nào ?

Anh Trần Quốc Hậu (33 tuổi, làm việc tại Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Hạnh Phúc, P.Thới An, TP.HCM; trước là P.Thới An, Q.12, TP.HCM), kể: "Tôi không giỏi nhất, nhưng khi công ty đổi công cụ, đổi quy trình, tôi học rất nhanh. Và lãnh đạo công ty nhìn thấy điều đó".

Anh Hậu chia sẻ kinh nghiệm: "Không ai dám chắc kỹ năng hôm nay sẽ còn phù hợp trong vài năm tới. Vì vậy, khả năng học nhanh và thích nghi với thay đổi đang trở thành tiêu chí tuyển dụng quan trọng. Theo tôi, doanh nghiệp ở lĩnh vực nào cũng vậy, luôn đánh giá cao những người chủ động học cái mới, không ngại thay đổi cách làm, không bám víu vào kinh nghiệm cũ".

Một trong những vấn đề được nhiều người trẻ quan tâm là học kỹ năng thế nào cho đúng. Bà Nguyễn Thị Thanh Thy, Trưởng phòng hành chính nhân sự Công ty TNHH SX-TM-DV Cuộc sống xanh và Công ty TNHH Barentz VN, nói về các nguyên tắc quan trọng: "Cần học kỹ năng gắn trực tiếp với công việc hiện tại hoặc công việc mong muốn. Học đến mức làm được việc, không chỉ biết lý thuyết. Áp dụng ngay vào thực tế để tạo giá trị. Bởi lẽ doanh nghiệp không hỏi bạn học bao nhiêu khóa, mà hỏi bạn đã làm được gì sau khi học".

Bà Thy nhấn mạnh: "Không có "kỹ năng vạn năng", chỉ có kỹ năng phù hợp. Năm 2026, thị trường lao động không dành cho người đứng yên; nhưng cũng không đòi hỏi người trẻ phải trở thành "siêu nhân". Quan trọng là người trẻ biết mình đang ở đâu, doanh nghiệp cần gì, từ đó nâng cấp kỹ năng đúng hướng".

"Người trẻ không thiếu cơ hội. Họ chỉ thiếu kỹ năng phù hợp với giai đoạn mới. Sau giai đoạn siết chặt nhân sự, năm 2026 sẽ là năm ai chuẩn bị tốt sẽ bật lên, ai chậm thích nghi sẽ bị bỏ lại. Và trong cuộc sàng lọc ấy, kỹ năng chính là tấm vé quan trọng nhất", bà Thy nói thêm.