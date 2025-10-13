Đi xem chương trình ca nhạc cũng phải biết kỹ năng thoát hiểm

Đi xem chương trình ca nhạc, chỉ quan tâm đến chỗ ngồi đẹp

Theo Huỳnh Thị Như Thùy (27 tuổi, ngụ ở hẻm 107 Tôn Đức Thắng, P. Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; trước đây là P.Hàng Bột, Q.Đống Đa, Hà Nội), tối 11.10 có xem chương trình ca nhạc E.X.S.H.D.2 ở một sân vận động tại Hà Nội. "Khi tới màn cảm ơn của chương trình thì xuất hiện màn bắn pháo hoa. Tuy nhiên có xảy ra sự cố nổ pháo hoa. Nhiều tia lửa nhỏ bùng lên, rơi vào nơi đứng của một số khán giả. Có nhiều người hoảng hốt, bỏ chạy…", Thùy kể.

Sự cố nổ pháo hoa rơi trúng khán giả tại một chương trình ca nhạc vào tối 11.10 ẢNH: CHỤP LẠI TỪ VIDEO

Trên nhiều fanpage, Threads, sự cố này cũng được dân mạng phản ánh. Và nhiều ý kiến cho rằng nếu bản thân là khán giả xem chương trình ca nhạc này, nếu bị những tia lửa rơi vào người thì không biết phải xử lý thế nào.

Vũ Thụy Phương Trang (24 tuổi), làm việc ở (TP.HCM), cho biết từng là khán giả xem nhiều chương trình ca nhạc có quy mô lớn, thu hút đông đảo khán giả.

Tuy nhiên Trang thừa nhận bản thân hoàn toàn không có khái niệm về an toàn mỗi khi đi xem các chương trình như vậy. "Đúng là mình chỉ thường quan tâm đến chỗ ngồi đẹp, góc quay clip, mà ít khi để ý lối thoát hiểm, trạm y tế, hoặc quy định an toàn", Trang kể và nói thêm: "Cách đây không lâu, mình cũng đã từng gặp cảnh hàng trăm người chen chúc nhau ra cổng khi trời đổ mưa lớn. Lúc đó, mọi người tán loạn xô đẩy nhau, và mình chỉ biết bám vào hàng rào cho khỏi ngã".

Anh Nguyễn Tiến Thành (30 tuổi), làm việc TP.HCM, cũng cho biết thường lơ là kỹ năng thoát hiểm khi làm khán giả các chương trình, sự kiện đông người. "Nếu có sự cố xảy ra cũng không biết phải làm sao. Bản thân còn lơ là về kỹ năng thoát hiểm", anh Thành cho hay.

Tham gia những sự kiện đông người, cần biết về kỹ năng thoát hiểm ẢNH: THANH NAM

Chú ý quan sát bảng chỉ dẫn lối ra, cửa thoát hiểm, trạm y tế…

Anh Đỗ Nguyễn Hoàng Lâm (31 tuổi, làm việc ở 21 đường Trưng Trắc B, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết đã từng làm bảo vệ sự kiện hơn 5 năm, tham gia trong đội ngũ bảo vệ ở nhiều chương trình ca nhạc.

Anh Lâm nói: "Đa phần khán giả chưa ý thức được tầm quan trọng của việc quan sát xung quanh. Khi xảy ra sự cố nhỏ như mất điện, khói mù, hoặc loa nổ, họ thường đứng yên, rút điện thoại ra quay clip, chứ không nghĩ đến việc thoát khỏi vùng nguy hiểm trước tiên".

Anh Lâm nói về những điều khán giả cần biết "trước, trong và sau" khi đi xem các chương trình ca nhạc, đặc biệt là những sự kiện đông người.

"Trước chương trình, nên kiểm tra sơ đồ chỗ ngồi, vị trí vé, xác định đường ra cổng hay lối thoát hiểm khẩn cấp gần nhất. Đừng mang ba lô hay đồ đạc quá cồng kềnh sẽ gây khó khi di chuyển trong trường hợp xảy ra sự cố. Đặc biệt lưu ý những quy định an ninh, cần lưu số tổng đài sự kiện để liên lạc trong tình huống cần thiết", anh Lâm nói.

"Ở trong các chương trình lớn, hầu như đều có hướng dẫn an toàn một cách cụ thể. Đừng xem nhẹ việc nghe hướng dẫn. Lỡ như có sự cố bất kỳ nào xảy ra, chẳng hạn như lửa, khói, tia lửa xuất hiện, thay vì nán lại quay phim, chụp ảnh thì hãy nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm theo hướng lối thoát. Lúc di chuyển, hạn chế chạy một cách ồ ạt mà bước chậm, hai tay che ngực, cố giữ thăng bằng. Nếu bị đẩy ngã, co người, bảo vệ đầu cổ và chờ người xung quanh kéo dậy. Và sau khi sự cố xảy ra, nếu bị chấn thương hoặc lo ngại có vấn đề với sức khỏe, hãy tới cơ sở y tế ngay", anh Lâm chia sẻ thêm.

Thoát hiểm không chỉ là kỹ năng sinh tồn cho riêng mình, mà còn là hành vi giúp cộng đồng an toàn hơn ẢNH: THANH NAM

Theo chuyên gia kỹ năng sống Vũ Trọng Hoàng, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đi xem chương trình ca nhạc cũng phải biết kỹ năng thoát hiểm.

"Có một bộ phận khán giả xem nhẹ rủi ro, không muốn nghĩ đến điều tiêu cực. Tuy nhiên, chuẩn bị cho rủi ro không làm giảm niềm vui, mà giúp yên tâm hơn để tận hưởng", ông Hoàng nói.

"Khi tham gia sự kiện đông người như các chương trình ca nhạc quy mô, hoặc những sự kiện, lễ hội… thì cần tự trang bị kiến thức cơ bản: bình tĩnh, định hướng, di chuyển. Ban đầu bước vào khu vực tổ chức chương trình, nên quan sát bảng chỉ dẫn lối ra, cửa thoát hiểm, trạm y tế... Không đứng quá gần sân khấu hoặc ngay dưới giàn pháo hoa, ánh sáng. Luôn giữ khoảng cách, tránh chen vào tâm điểm quá đông người, cần đứng ở khu vực có không gian di chuyển. Khi có sự cố, di chuyển theo hướng dòng người, không cố quay lại. Phải biết cách bảo vệ vùng quan trọng trên cơ thể, nên dùng hai tay che ngực, hít thở sâu, tránh bị ngạt khi đám đông xô đẩy. Nếu thấy người ngã, hãy báo cho bảo vệ hoặc cùng nhau đỡ dậy, tuyệt đối không dẫm qua", ông Hoàng nói và chia sẻ thêm: "Thoát hiểm không chỉ là kỹ năng sinh tồn cho riêng mình, mà còn là hành vi giúp cộng đồng an toàn hơn".