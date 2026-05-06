Thanh niên giúp dân di dời, triển khai các dự án trọng điểm ở Hà Nội

Hưởng ứng chủ trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Nội, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã triển khai nhiều đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân di dời chỗ ở, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công các công trình phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô.

Theo Thành đoàn Hà Nội, các đội hình tình nguyện được triển khai với tinh thần xung kích, trách nhiệm, trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân trong quá trình di dời tài sản, ổn định cuộc sống và phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Các đội hình thanh niên tình nguyện được triển khai đến các dự án trọng điểm của thủ đô để hỗ trợ người dân ẢNH: CTV

Đoàn viên, thanh niên tham gia nhiều phần việc thiết thực như: hỗ trợ tháo dỡ, đóng gói, vận chuyển đồ đạc cho các hộ dân; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; tham gia cùng các tổ công tác tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng; hỗ trợ tổ chức đối thoại với người dân; đồng thời tham gia tiếp nhận ý kiến phản ánh, hỗ trợ phương án bồi thường.

Không quản nắng mưa, nhiều đội hình thanh niên tình nguyện vẫn duy trì hoạt động xuyên suốt trong các ngày nghỉ lễ để đồng hành cùng chính quyền và người dân tại các khu vực triển khai dự án trọng điểm.

Bạn trẻ di chuyển các đồ đạc và tài sản của người dân để tháo dỡ công trình ẢNH: CTV

Không quản nắng mưa, các bạn trẻ đã làm xuyên kỳ nghỉ lễ vừa qua ẢNH: CTV

Lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên

Một số địa bàn đang được tuổi trẻ thủ đô tích cực hỗ trợ gồm dự án đường Vành đai 2.5 đoạn nối khu đô thị Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ và đoạn nối Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng tại phường Yên Hòa; dự án cầu Trần Hưng Đạo tại phường Hồng Hà; tuyến đường Quảng Bị - Thượng Vực tại xã Hòa Phú.

Thanh niên tình nguyện mang các vật dụng gia đình di chuyển cùng người dân ẢNH: CTV

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc để giải phóng mặt bằng ẢNH: CTV

Đại diện Thành đoàn Hà Nội cho biết, việc triển khai các đội hình tình nguyện không chỉ góp phần tháo gỡ những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên thủ đô trách nhiệm, gần dân, vì cộng đồng.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ thực tế, tuổi trẻ Hà Nội tiếp tục khẳng định tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", góp phần cùng các cấp chính quyền đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, hướng tới xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại.