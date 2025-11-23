Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

150 thanh niên tình nguyện TP.HCM lên đường ra vùng lũ hỗ trợ người dân

Nữ Vương
Nữ Vương
23/11/2025 18:58 GMT+7

Sáng sớm mai (24.11), đội hình thanh niên tình nguyện TP.HCM sẽ lên đường ra vùng lũ miền Trung tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.

Chiều 23.11, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM đã tổ chức buổi triển khai nhiệm vụ và tập huấn nghiệp vụ cho đội hình 150 tình nguyện viên trực tiếp tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão, lũ. 

Tại buổi tập huấn, ban tổ chức đã phổ biến kế hoạch tổ chức lực lượng, nhấn mạnh các tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu an toàn đối với các tình nguyện viên khi tham gia hỗ trợ tại địa phương.

150 thanh niên tình nguyện TP.HCM sẵn sàng lên đường ra vùng lũ hỗ trợ người dân

150 thanh niên tình nguyện TP.HCM sẵn sàng lên đường ra vùng lũ hỗ trợ người dân

ẢNH: C.T.V

Các chuyên gia cũng dành thời gian trang bị cho đội hình những kiến thức và kỹ năng quan trọng về cứu hộ, cứu nạn, sơ cấp cứu, xử lý tình huống trong môi trường bị chia cắt, ngập lụt; hướng dẫn sử dụng các thiết bị chuyên dụng để đảm bảo mỗi thành viên đều có khả năng ứng phó hiệu quả và an toàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đội hình gồm 50 thanh niên cứu nạn, cứu hộ và y tế, 20 huấn luyện viên cấp I T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, 80 đoàn viên, hội viên, sinh viên, thanh niên tình nguyện cùng sự hỗ trợ của Câu lạc bộ xe địa hình, sẽ phối hợp với lực lượng chức năng tham gia hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn tại địa phương bị chia cắt, cô lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục, sửa chữa nhà cửa; dọn dẹp vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị; sửa xe, phương tiện bị hư hỏng do ngập lụt; tiếp nhận, điều phối, phân bổ, phân phát hàng hóa cứu trợ đồng bào từ TP.HCM chuyển đến Khánh Hòa; tiếp tế lương thực, thực phẩm, hàng hóa cứu trợ cho người dân.









Các chuyên gia tập huấn cho đội hình thanh niên tình nguyện trước giờ lên đường

ẢNH: C.T.V

Tại chương trình, anh Ngô Minh Hải, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM đã động viên và gửi gắm niềm tin vào tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của tình nguyện viên thành phố, những người trẻ sẵn sàng lên đường ngay khi đồng bào cần.

