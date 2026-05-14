Thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế nông thôn, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Trong khuôn khổ ngày hội, buổi tọa đàm chuyển đổi số OCOP trục liên kết vùng và chiến lược mở rộng thị trường đã thu hút sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Các đại biểu tham gia tọa đàm về chủ đề liên kết để mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP

Buổi tọa đàm nhằm giúp thanh niên cập nhật những chủ trương mới nhất, được trang bị kỹ năng kinh doanh số thực chiến và khơi mở tư duy về liên kết vùng. Đây là cơ hội để kết nối đặc sản địa phương với sức mạnh toàn cầu, tạo nên những câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng.

Phát biểu tại tọa đàm, anh Cảnh Chí Quân, Phó trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, cho biết, thời gian qua, chương trình mỗi xã một sản phẩm đã trở thành một chính sách trọng tâm, trở thành giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới ở tất các các địa phương trên cả nước. Chương trình đã đi qua chặng đường dài, giúp đánh thức tiềm năng kinh tế nông thôn Việt Nam.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều thách thức lớn đặt ra, như làm sao để lan tỏa được sản phẩm, mở rộng quy mô, minh bạch hóa quy trình và tiếp cận được thị trường rộng lớn. Để làm được những điều đó, trục liên kết vùng chính là "chìa khóa" tạo ra sức mạnh tổng thể. Các địa phương trong vùng có thể dùng chung hệ thống kho bãi, logistics và trung tâm kiểm định chất lượng. Không cạnh tranh triệt tiêu lẫn nhau mà bổ trợ cho nhau. Thay vì những thương hiệu đơn lẻ, chúng ta cần xây dựng các "vùng đặc sản" có uy tín quốc tế.

Tận dụng chuyển đổi số để đưa hàng Việt Nam ra thế giới

Anh Cảnh Chí Quân đề xuất 3 mũi nhọn chiến lược để các chủ thể OCOP là thanh niên, hợp tác xã thanh niên, doanh nhân trẻ và tổ hợp tác thanh niên quan tâm triển khai. Cụ thể, không chỉ bán sản phẩm mà cần truyền tải những câu chuyện về sản phẩm bằng chuyển đổi số như video, hình ảnh, thực tế ảo một cách sống động nhất, tận dụng các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới để đưa hàng Việt Nam ra thế giới. Kết nối cung cầu thông minh bằng cách sử dụng dữ liệu lớn để dự báo xu hướng tiêu dùng, giúp các chủ thể OCOP sản xuất sản phẩm thị trường cần.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã phân tích thực trạng phát triển các sản phẩm OCOP trong bối cảnh chuyển đổi số, nêu ra những khó khăn, "điểm nghẽn" trong kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu và ứng dụng công nghệ. Nhiều ý kiến đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy liên kết vùng, phát huy vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị, nâng cao năng lực số cho thanh niên và mở rộng kênh phân phối trên các nền tảng số.

Chiều cùng ngày, trong khuôn khổ ngày hội, T.Ư Đoàn tổ chức buổi tập huấn nâng cao năng lực khởi nghiệp và kinh doanh số cho thanh niên gắn với phát huy vai trò hỗ trợ của tổ chức Đoàn, Hội trong bối cảnh chuyển đổi số. Chương trình nhằm giúp thanh niên trang bị kiến thức về xây dựng và phát triển sản phẩm địa phương trên nền tảng số; kỹ năng thiết lập gian hàng trực tuyến, xây dựng thương hiệu, tiếp cận khách hàng và tổ chức hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử.

Chương trình cũng làm rõ vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong việc đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thông qua kết nối nguồn lực, tư vấn, đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường.

Hoạt động tập huấn đã góp phần nâng cao năng lực thực tiễn cho thanh niên, giúp các bạn chủ động hơn trong việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh, từng bước hình thành tư duy khởi nghiệp hiện đại, phù hợp với bối cảnh mới.