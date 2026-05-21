Báo Thanh Niên tổ chức Hội thảo 'Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng'

Năm 2025, đất nước cũng có nhiều sự kiện lớn như lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, 80 năm Ngày thành lập nước. Cùng năm diễn ra chiến dịch triệt phá hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng để xây dựng niềm tin cho người tiêu dùng. Nhờ thế tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 cán mốc hơn 7 triệu tỉ đồng, đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP hơn 8%.

Khơi thông sức mua để góp phần tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Với mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn. Thế nhưng chiến sự Trung Đông bất ngờ xảy ra và kéo dài đến tận lúc này đang đe dọa đến sức mua trong nền kinh tế, không chỉ ở VN mà cả thế giới. Vậy làm thế nào để người dân, doanh nghiệp không rơi vào tâm lý phòng thủ, thắt chặt hầu bao? Khởi động tinh thần "Người Việt dùng hàng Việt" thế nào cho hiệu quả nhất để thúc đẩy tiêu dùng nội địa, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước? Làm thế nào để ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm bảo vệ các nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng? Đồng thời, làm thế nào để kích thích khách du lịch gia tăng chi tiêu?...

