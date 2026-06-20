Quảng bá du lịch đảo Nhơn Châu bằng công nghệ số

Trong hai ngày 19 và 20.6, tại xã đảo Nhơn Châu, Đoàn thanh niên UBND tỉnh Gia Lai phối hợp Đoàn xã Nhơn Châu tổ chức Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2026 với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, hỗ trợ chuyển đổi số và đồng hành cùng địa phương phát triển du lịch.

Cùng tham gia chương trình có Chi đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài, Đoàn Công ty CP Cảng Quy Nhơn.

Dịp này, ban tổ chức trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã đảo.

Ban tổ chức Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2026 trao quà cho học sinh Nhơn Châu ẢNH: DƯƠNG LINH

Đưa công nghệ số đến với xã đảo

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đoàn thanh niên UBND tỉnh Gia Lai trao tặng mô hình "Lan tỏa iGiaLai - Kết nối công dân số" cho Tổ công nghệ số Đoàn xã Nhơn Châu.

Thông qua mô hình này, đoàn viên, thanh niên địa phương sẽ hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Công dân số tỉnh Gia Lai (iGiaLai), góp phần nâng cao kỹ năng số, từng bước xây dựng công dân số trên xã đảo.

Ứng dụng iGiaLai tích hợp nhiều tiện ích như phản ánh hiện trường, tra cứu hồ sơ hành chính, thông tin y tế, du lịch số và các kênh thông tin chính thống của tỉnh. Việc đưa nền tảng số đến gần hơn với người dân không chỉ giúp tiếp cận thuận lợi các dịch vụ công mà còn tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số tại địa phương.

Đoàn viên, thanh niên giới thiệu các điểm du lịch trên đảo Nhơn Châu thông qua nền tảng số của công trình "NHON CHAU SMART TOURISM" ẢNH: DƯƠNG LINH



Điểm nhấn của chiến dịch là việc trao tặng công trình "NHON CHAU SMART TOURISM" (Du lịch thông minh Nhơn Châu) với 9 điểm du lịch được số hóa và công trình "La bàn xanh - Điểm hẹn Nhơn Châu" gồm 2 trụ hướng dẫn check-in tại các điểm tham quan trên địa bàn.

Hai công trình có tổng kinh phí 25 triệu đồng do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài tài trợ, hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Theo ban tổ chức, các công trình góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Nhơn Châu, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận thông tin điểm đến thông qua nền tảng số. Việc số hóa dữ liệu du lịch cũng góp phần nâng cao trải nghiệm tham quan, tạo điều kiện để du khách tìm hiểu đầy đủ hơn về cảnh quan, văn hóa và các dịch vụ trên xã đảo.

Du khách trải nghiệm công trình "NHON CHAU SMART TOURISM"

ẢNH: DƯƠNG LINH



Theo anh Bùi Lê Khánh, Bí thư Đoàn thanh niên UBND tỉnh Gia Lai, Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng 2026 là dịp để tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số, an sinh xã hội và đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Những công trình số hóa điểm đến, quảng bá du lịch Nhơn Châu và hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ không chỉ mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh xã đảo đến gần hơn với du khách.

Xã đảo duy nhất của Gia Lai hút khách du lịch

Nhơn Châu (Cù Lao Xanh) là xã đảo duy nhất của Gia Lai, cách bờ biển Quy Nhơn khoảng 24 km. Địa phương có hơn 600 hộ dân với trên 2.300 nhân khẩu; khoảng 65% số hộ sống bằng nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản.

Những năm gần đây, đặc biệt vào mùa cao điểm hè, lượng khách đến đảo tăng nhanh. Cùng với sự đầu tư của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và lực lượng đoàn viên, thanh niên đang tích cực tham gia quảng bá hình ảnh, hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Mới đây, tỉnh Gia Lai đã bố trí điểm đón, trả khách riêng phục vụ tuyến du lịch ra xã đảo. Từ ngày 15.6, các tàu du lịch từ Quy Nhơn đi Cù Lao Xanh được đón, trả khách tại Bến Mũi Tấn thay cho cảng cá bến Hàm Tử trước đây, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn giao thông.

Đoàn thanh niên UBND tỉnh Gia Lai trao tặng công trình "La bàn xanh - Điểm hẹn Nhơn Châu" cho người dân đảo Nhơn Châu ẢNH: DƯƠNG LINH



Bên cạnh đó, nhiều điểm đến như Bãi Trước, Giếng Tiên, Bãi Nam... đang được quy hoạch, kêu gọi đầu tư. Nhiều hộ dân cũng mạnh dạn phát triển cơ sở lưu trú, đầu tư ca nô phục vụ khách tham quan, tạo thêm sinh kế và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Trong bối cảnh địa phương đẩy mạnh khai thác tiềm năng kinh tế biển, những công trình chuyển đổi số do tuổi trẻ triển khai đang mở ra hướng tiếp cận mới cho du lịch Nhơn Châu. Từ việc số hóa điểm đến, quảng bá hình ảnh đến hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, lực lượng đoàn viên, thanh niên đang góp phần đưa du lịch Nhơn Châu phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và thân thiện hơn với du khách.