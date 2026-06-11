Chàng trai 10X viết tuổi trẻ bằng hành trình thiện nguyện

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Ngọc là một chàng trai cao ráo, mảnh khảnh với nụ cười hiền lành luôn thường trực trên môi mỗi khi trò chuyện cùng mọi người.

Sinh năm 2002 trên vùng đất đỏ Phú Riềng (Đồng Nai), Ngọc sớm thấu hiểu những khó khăn của người dân quê mình cũng như những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn quanh mình. Chính sự đồng cảm ấy đã thôi thúc cậu sinh viên năm nhất ngày nào dấn thân vào công tác thiện nguyện, với mong muốn được sẻ chia, đóng góp và lan tỏa yêu thương đến những người kém may mắn.

Từ một đội viên năng nổ, Ngọc từng bước trưởng thành qua nhiều hoạt động xã hội, trở thành thành viên Ban điều hành Đội Công tác xã hội Q.3. Nhờ tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, anh tiếp tục được tín nhiệm giao trọng trách phó đội trưởng Đội Công tác xã hội Phường Bàn Cờ, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hiện nay, chàng trai 10X đang đảm nhiệm vai trò đội trưởng Đội Công tác xã hội Nhân Tâm.

Trao tặng quà cho người dân khó khăn ở Bù Đốp tháng 4.2026 ẢNH: TGCC

Kể từ tháng 5.2022 đến nay, Ngọc cùng tổ chức đã không ngừng duy trì và lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa thường niên như Xuân biên cương, Xuân yêu thương, Tháng ba biên giới, Trung thu cho em, Thanh niên với biên giới - biển đảo, Cùng em đến trường, Về nguồn... Những chương trình ấy được thực hiện với mong muốn sẻ chia cùng các chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biên cương Tổ quốc, đồng thời hỗ trợ bà con và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống và được học tập trong môi trường tốt đẹp hơn.

Từ cuối năm 2025 đến tháng 5.2026, Ngọc tiếp tục đồng hành cùng Đội Công tác xã hội trong nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa hướng về cộng đồng và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, những chương trình nổi bật gần đây có thể kể đến như chương trình Trung thu cho em được tổ chức tại xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh; xã Thiện Hưng, Đồng Nai; xã đảo Thạnh An, TP.HCM; Cùng em đến trường tại xã Sró, tỉnh Gia Lai hay Tháng ba biên giới được tổ chức tại Đồn biên phòng Bù Đốp, Đồng Nai.

Ngọc cùng đồng đội mang quà và nhu yếu phẩm đến vùng sâu vùng xa ẢNH: TGCC

Trong hành trình thiện nguyện ấy, điều khiến Ngọc không thể nào quên chính là những chuyến đi đến các khu vực xa xôi như xã Sró (tỉnh Gia Lai), xã Tân Hòa (tỉnh Tây Ninh). Ở những vùng này, điều kiện di chuyển còn gặp khó khăn, thời tiết không thuận lợi và điều kiện sinh hoạt thiếu thốn.

Có những lúc cả đoàn phải di chuyển nhiều giờ liền trên những đoạn đường gập ghềnh để kịp mang quà và nhu yếu phẩm đến cho bà con và các em nhỏ.

Dù vất vả, nhưng khi nhìn thấy niềm vui, nụ cười và sự háo hức của mọi người lúc nhận được sự sẻ chia, Ngọc cảm thấy mọi việc làm đều trở nên ý nghĩa hơn. Đó cũng là động lực để chàng trai tiếp tục gắn bó và đồng hành lâu dài với các hoạt động thiện nguyện.

Trao quà tết cho người dân ở Mỹ Thiện ẢNH: TGCC

Chứng kiến sự nhiệt huyết và năng nổ của Lê Hồng Ngọc trong các hoạt động cộng đồng, Nguyễn Hữu Đầy, Chủ nhiệm CLB Nắng yêu thương, nhận xét: “Anh Ngọc là một tấm gương sáng trong công tác tình nguyện. Anh luôn tích cực, hăng hái tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện khác nhau và đã đồng hành cùng Nắng yêu thương suốt hai năm qua. Làm việc cùng anh, em cảm nhận được một người luôn hướng về cộng đồng bằng cả tấm lòng, sẵn sàng cho đi mà không mưu cầu lợi ích cho riêng mình”.

Không chỉ dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động xã hội, chàng trai 10X còn có niềm yêu thích đặc biệt với việc tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong thời gian học tập tại Trường đại học Luật TP.HCM, Ngọc nhiều năm liền đạt giải cao tại cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức.

Chụp ảnh kỷ niệm cùng các chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Đốp tháng 4.2026 ẢNH: TGCC

Trao quà cho các chiến sĩ hải quân ẢNH: TGCC

Song song với việc học tập, Lê Hồng Ngọc luôn tìm cho mình một môi trường để rèn luyện bản thân, trau dồi nhân cách và sống có ích cho cộng đồng. Với Ngọc, Đội Công tác xã hội Nhân Tâm không chỉ là nơi tham gia hoạt động thiện nguyện mà còn là "mái nhà thứ hai", nơi tuổi trẻ được sống hết mình với tinh thần sẻ chia và cống hiến.

"Từ khi tham gia thiện nguyện, em không chỉ được sống trong tình đồng đội gắn bó mà còn học cách thấu hiểu, sẻ chia và đặt mình vào vị trí của người khác. Mỗi chuyến đi đến vùng sâu, vùng xa, mỗi nụ cười của các em nhỏ khi nhận món quà giản dị hay những giọt mồ hôi trong quá trình chuẩn bị chương trình đều là những bài học quý giá về tình người và lòng nhân ái", Ngọc chia sẻ.

Không chỉ dành thời gian cho các hoạt động cộng đồng, chàng trai trẻ còn nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện. Đến nay, Ngọc đã có hơn 5 lần hiến máu, góp thêm những giọt máu nghĩa tình vào hành trình cứu người.

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Ngọc còn tích cực tham gia các phong trào tình nguyện tại địa phương, từ chiến dịch Mùa hè xanh đến hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ ấy đã mang về cho Ngọc nhiều giấy khen từ chính quyền và tổ chức Đoàn - Hội các cấp, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và những đóng góp thiết thực vì cộng đồng.

Lê Hồng Ngọc nhận giải thưởng ẢNH: TGCC

Ngọc luôn canh cánh trong lòng khát khao, mong muốn phát triển Đội Công tác xã hội Nhân Tâm không chỉ là nơi thực hiện các chương trình thiện nguyện, mà còn là môi trường rèn luyện toàn diện cho thanh niên, nơi mỗi bạn đều được học cách "làm người", biết yêu thương, biết hy sinh, biết sống trách nhiệm với bản thân và xã hội.

Chụp ảnh kỷ niệm cùng đại biểu thanh niên phường Bàn Cờ ẢNH: TGCC

Chia sẻ về những dự định phía trước, Ngọc cho biết hiện anh vừa nhận công tác tại Đồng Nai nên chỉ có thể tham gia các hoạt động của đội vào dịp cuối tuần. Dù vậy, chàng trai trẻ vẫn cố gắng sắp xếp công việc để đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện, đồng thời hỗ trợ ban điều hành từ xa trong quá trình tổ chức và triển khai hoạt động.

"Em mong sẽ tiếp tục được đồng hành và đóng góp nhiều hơn cho hành trình thiện nguyện của đội. Hy vọng đội ngày càng phát triển vững mạnh, tổ chức thêm nhiều chương trình ý nghĩa để lan tỏa tinh thần sẻ chia và thu hút thêm những người trẻ cùng chung tay vì cộng đồng. Em cũng mong có cơ hội đặt chân đến nhiều vùng đất xa hơn, còn nhiều khó khăn hơn để trực tiếp sẻ chia, giúp đỡ bà con và các em nhỏ thiếu thốn. Với em, mỗi chuyến đi không chỉ là một hành trình thiện nguyện mà còn là cơ hội để học hỏi, trưởng thành và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự cho đi", Ngọc bày tỏ.

Nhìn vào hành trình đã qua, dễ thấy các hoạt động thiện nguyện không chỉ là một phần trong tuổi trẻ của Lê Hồng Ngọc mà đã trở thành lựa chọn sống được anh kiên trì theo đuổi. Từ những chương trình hỗ trợ cộng đồng gần nơi sinh sống đến những chuyến đi xa, chàng trai 10X vẫn đang từng bước viết tiếp câu chuyện của mình bằng tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và khát vọng cống hiến. Và với Ngọc, hành trình ấy dường như vẫn còn rất nhiều điểm đến ở phía trước.