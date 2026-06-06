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Văn hóa Sống đẹp

'Mang sữa lên bản': Những chuyến đi chở đầy yêu thương

Bài và ảnh: Lâm Hà
Bài và ảnh: Lâm Hà
(Lâm Đồng)
06/06/2026 13:00 GMT+7

Giữa những bản làng còn nhiều khó khăn, nơi những bữa ăn đủ đầy vẫn là điều xa xỉ với không ít trẻ em, hành trình "Mang sữa lên bản" của CLB Thiện nguyện Lâm Hà đã bền bỉ gieo những hạt mầm yêu thương bằng sự sẻ chia và lòng nhân ái.

Dự án được anh Nguyễn Đức Hậu, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Lâm Hà, khởi xướng sau nhiều chuyến thiện nguyện đến các vùng sâu, vùng xa. Chứng kiến không ít trẻ em lớn lên trong điều kiện thiếu thốn, bữa ăn hằng ngày chưa đảm bảo dinh dưỡng, anh cùng các thành viên câu lạc bộ luôn trăn trở làm sao có thể mang đến sự hỗ trợ thiết thực và bền vững hơn cho các em.

Từ những trăn trở ấy, dự án "Mang sữa lên bản" ra đời, với mong muốn trao tận tay trẻ em vùng khó khăn những hộp sữa giàu dinh dưỡng, đồng thời gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng đến những mảnh đời còn nhiều thiệt thòi.

'Mang sữa lên bản': Những câu chuyện đầy yêu thương và nhân ái - Ảnh 1.

Các bạn nhỏ trong chương trình

Dự án được triển khai từ năm 2024 và đến nay đã mang hơn 55.000 hộp sữa dinh dưỡng cho trẻ em tại nhiều tỉnh thành như Nghệ An, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Nông (cũ), Huế. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tấm lòng của các tình nguyện viên, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai.

'Mang sữa lên bản': Những câu chuyện đầy yêu thương và nhân ái - Ảnh 2.

Các bạn nhỏ chuẩn bị nhận sữa

Dù phải vượt qua nhiều cung đường hiểm trở để đến các bản làng xa xôi, các thành viên CLB vẫn bền bỉ lên đường. Động lực của họ là niềm vui và ánh mắt rạng ngời của những em nhỏ khi đón nhận những hộp sữa yêu thương.

'Mang sữa lên bản': Những câu chuyện đầy yêu thương và nhân ái - Ảnh 3.

"Mang sữa lên bản" trạm 2 ở tỉnh Đắk Nông (cũ)

ẢNH: BAN TRUYỀN THÔNG CLB

Hơn cả giá trị dinh dưỡng, những hộp sữa còn gửi gắm yêu thương và sự quan tâm, để các em nhỏ biết rằng trên hành trình khôn lớn của mình luôn có những tấm lòng sẵn sàng đồng hành.

'Mang sữa lên bản': Những câu chuyện đầy yêu thương và nhân ái - Ảnh 4.

Em nhỏ nhận sữa từ dự án

Không dừng lại ở việc trao sữa, CLB Thiện nguyện Lâm Hà còn thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ trẻ em khó khăn như trao học bổng, tặng quần áo, sách vở, nhu yếu phẩm và hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình nghèo với mong muốn giúp các em có điều kiện sống và học tập tốt hơn.

'Mang sữa lên bản': Những câu chuyện đầy yêu thương và nhân ái - Ảnh 5.

Niềm vui với chiếc áo mới

'Mang sữa lên bản': Những câu chuyện đầy yêu thương và nhân ái - Ảnh 6.

Chương trình "Mang sữa lên bản" trạm 5 tại tỉnh Khánh Hòa

Chính sự chung tay của những tấm lòng nhân ái đã giúp hành trình ấy được nối dài. Từ những việc làm giản dị, yêu thương tiếp tục được lan tỏa đến những nơi đang cần được sẻ chia.

'Mang sữa lên bản': Những câu chuyện đầy yêu thương và nhân ái - Ảnh 7.
'Mang sữa lên bản': Những câu chuyện đầy yêu thương và nhân ái - Ảnh 8.

Chăm chút từng món quà 

Hơn 55.000 hộp sữa được trao đi không chỉ là những phần quà dinh dưỡng, mà còn là hàng chục nghìn thông điệp yêu thương gửi đến trẻ em vùng khó khăn. Hành trình "Mang sữa lên bản" vì thế không đơn thuần là hoạt động thiện nguyện, mà còn là hành trình kết nối những tấm lòng nhân ái, để sự sẻ chia tiếp tục được lan tỏa từ cộng đồng đến những nơi đang cần được chở che nhất.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

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THỜI HẠN GỬI TÁC PHẨM DỰ THI: đến hết ngày 31.10.2026.

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'Mang sữa lên bản': Những câu chuyện đầy yêu thương và nhân ái - Ảnh 9.

 

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