'Mang sữa lên bản': Những chuyến đi chở đầy yêu thương

Dự án được anh Nguyễn Đức Hậu, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Lâm Hà, khởi xướng sau nhiều chuyến thiện nguyện đến các vùng sâu, vùng xa. Chứng kiến không ít trẻ em lớn lên trong điều kiện thiếu thốn, bữa ăn hằng ngày chưa đảm bảo dinh dưỡng, anh cùng các thành viên câu lạc bộ luôn trăn trở làm sao có thể mang đến sự hỗ trợ thiết thực và bền vững hơn cho các em.

Từ những trăn trở ấy, dự án "Mang sữa lên bản" ra đời, với mong muốn trao tận tay trẻ em vùng khó khăn những hộp sữa giàu dinh dưỡng, đồng thời gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng đến những mảnh đời còn nhiều thiệt thòi.

Các bạn nhỏ trong chương trình

Dự án được triển khai từ năm 2024 và đến nay đã mang hơn 55.000 hộp sữa dinh dưỡng cho trẻ em tại nhiều tỉnh thành như Nghệ An, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Nông (cũ), Huế. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tấm lòng của các tình nguyện viên, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai.

Các bạn nhỏ chuẩn bị nhận sữa

Dù phải vượt qua nhiều cung đường hiểm trở để đến các bản làng xa xôi, các thành viên CLB vẫn bền bỉ lên đường. Động lực của họ là niềm vui và ánh mắt rạng ngời của những em nhỏ khi đón nhận những hộp sữa yêu thương.

"Mang sữa lên bản" trạm 2 ở tỉnh Đắk Nông (cũ) ẢNH: BAN TRUYỀN THÔNG CLB

Hơn cả giá trị dinh dưỡng, những hộp sữa còn gửi gắm yêu thương và sự quan tâm, để các em nhỏ biết rằng trên hành trình khôn lớn của mình luôn có những tấm lòng sẵn sàng đồng hành.

Em nhỏ nhận sữa từ dự án

Không dừng lại ở việc trao sữa, CLB Thiện nguyện Lâm Hà còn thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ trẻ em khó khăn như trao học bổng, tặng quần áo, sách vở, nhu yếu phẩm và hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình nghèo với mong muốn giúp các em có điều kiện sống và học tập tốt hơn.

Niềm vui với chiếc áo mới

Chương trình "Mang sữa lên bản" trạm 5 tại tỉnh Khánh Hòa

Chính sự chung tay của những tấm lòng nhân ái đã giúp hành trình ấy được nối dài. Từ những việc làm giản dị, yêu thương tiếp tục được lan tỏa đến những nơi đang cần được sẻ chia.

Chăm chút từng món quà

Hơn 55.000 hộp sữa được trao đi không chỉ là những phần quà dinh dưỡng, mà còn là hàng chục nghìn thông điệp yêu thương gửi đến trẻ em vùng khó khăn. Hành trình "Mang sữa lên bản" vì thế không đơn thuần là hoạt động thiện nguyện, mà còn là hành trình kết nối những tấm lòng nhân ái, để sự sẻ chia tiếp tục được lan tỏa từ cộng đồng đến những nơi đang cần được chở che nhất.