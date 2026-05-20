Ra mắt tủ sách 'Tri thức thiện nguyện' gây quỹ học bổng cho trẻ mồ côi

Ngày 20.5, Quỹ Khởi sự từ tâm tổ chức lễ ra mắt tủ sách “Tri thức thiện nguyện”. Đặc biệt, toàn bộ doanh thu từ việc phát hành sách sẽ được đóng góp vào học bổng "Tự lực vì chính tôi" do quỹ vận hành nhằm hỗ trợ trẻ mồ côi.

Theo bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Kim Oanh Group, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khởi sự từ tâm, trong nhiều năm qua, Kim Oanh Group kiên trì xây dựng văn hóa học tập và văn hóa đọc như một giá trị cốt lõi trong doanh nghiệp.

Bà Đặng Thị Kim Oanh (thứ hai, bên phải) phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Với tập thể cán bộ, nhân viên Kim Oanh Group, đọc sách không chỉ để tiếp nhận tri thức, mà còn là cách nuôi dưỡng nội lực, mở rộng góc nhìn và ý thức rõ hơn trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng.

Từ nền tảng đó, Quỹ Khởi sự từ tâm ra mắt tủ sách "Tri thức thiện nguyện”, hướng đến xây dựng một không gian tri thức dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực thiện nguyện và công tác xã hội.

Tủ sách "Tri thức thiện nguyện” được định hướng trở thành nền tảng tri thức góp phần chuyên nghiệp hóa hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam. Trên hành trình phụng sự cộng đồng, lòng tốt thôi đôi khi chưa đủ; người làm thiện nguyện còn cần phương pháp, kỹ năng, tư duy bền vững và sự thấu hiểu sâu sắc để những giá trị trao đi có thể chạm đúng nhu cầu, đúng hoàn cảnh và tạo ra tác động lâu dài cho xã hội.

Lãnh đạo Kim Oanh Group cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt tủ sách "Tri thức thiện nguyện" ẢNH: HOÀI NHIÊN

Trong ngày đầu ra mắt, tủ sách "Tri thức thiện nguyện” giới thiệu 6 đầu sách xoay quanh các lĩnh vực quản trị, phát triển con người, hoạt động xã hội… nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng một cộng đồng thiện nguyện chuyên nghiệp, nhân văn và phát triển bền vững.

Nổi bật là tùy bút “Đi để thương - Hành trình không thể đứng ngoài” của nhà báo Nguyễn Đức Liên, Chủ tịch danh dự Quỹ Khởi sự từ tâm. Đây là một tác phẩm được viết từ chính những chuyến đi thiện nguyện đầy xúc động của tác giả suốt nhiều năm qua, nhằm tiếp thêm động lực, lan tỏa tinh thần sẻ chia và truyền cảm hứng cho những người đã, đang và sẽ tiếp tục dấn thân vì cộng đồng.

Tùy bút “Đi để thương - Hành trình không thể đứng ngoài” của nhà báo Nguyễn Đức Liên là những ghi chép từ nhiều chuyến đi thiện nguyện cùng Quỹ Khởi sự từ tâm trong hơn 5 năm qua.

Qua từng trang viết, tác giả kể lại những hành trình đến với người dân trong đại dịch Covid-19, vùng bão lũ miền Bắc, miền Trung, các chương trình hỗ trợ học sinh khó khăn, chăm lo an sinh xã hội, cũng như hoạt động cứu trợ người dân Myanmar sau động đất.

Điểm đáng chú ý của tác phẩm là giọng kể của một nhà báo không chỉ quan sát từ xa, mà trực tiếp có mặt, chứng kiến và đồng hành với những hoàn cảnh khốn khó.

Từ bệnh nhân Covid-19 vượt qua lằn ranh sinh tử, người dân vùng lũ nhận phần cứu trợ, đến trẻ em được tiếp sức đến trường, cuốn sách cho thấy thiện nguyện không đơn thuần là sự sẻ chia vật chất, mà còn là hành trình kết nối con người bằng lòng nhân ái, trách nhiệm và sự thấu cảm.

Bên cạnh giá trị tri thức, tủ sách "Tri thức thiện nguyện” còn mang ý nghĩa nhân văn khi toàn bộ doanh thu từ việc phát hành sách sẽ được đóng góp vào học bổng "Tự lực vì chính tôi" do Quỹ Khởi sự từ tâm vận hành, nhằm hỗ trợ trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn khó khăn, trẻ mồ côi là con em người hiến tạng nhân đạo.