Từ bếp chay thiện nguyện đến quầy rau 0 đồng

P HÁT TÂM LÀM THIỆN NGUYỆN SAU BIẾN CỐ

Chị Lê Thị Kim Hoa từng trải qua bệnh tật nghiêm trọng, tưởng chừng không qua khỏi. Sau khi may mắn hồi phục, chị quyết định dành thời gian và tâm sức cho các hoạt động thiện nguyện như một cách để cảm ơn cuộc đời.

Các suất ăn đều được chuẩn bị chu đáo, an toàn vệ sinh Ảnh: Duy Tân

Xuất phát từ quán chay Thiện Tâm (P.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) do gia đình kinh doanh, mỗi tháng, chị tổ chức phát cơm miễn phí một lần. Thời gian đầu, mỗi lần chỉ phát được vài chục suất. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và tấm lòng chân thành, mô hình dần lan tỏa, thu hút nhiều người chung tay góp sức. Người góp công nấu nướng, người hỗ trợ rau củ, người góp kinh phí… Từ đó, gian bếp yêu thương ngày càng mở rộng quy mô. Đến nay, mỗi đợt phát khoảng 4.000 suất cơm, phục vụ đông đảo người lao động nghèo, người bán vé số, người già neo đơn.

Ngoài cơm chay, chị Hoa còn phát gạo và nhu yếu phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn Ảnh: Duy Tân

Đặc biệt, khi mô hình ngày càng phát triển, chị Hoa nhận được sự chung tay của khoảng 80 tình nguyện viên. Mỗi người một việc, từ sơ chế rau củ, nấu nướng đến đóng gói và phát cơm, tất cả đều diễn ra nhịp nhàng.

"Q UẦY RAU 0 ĐỒNG" CHO NGƯỜI KHÓ KHĂN

Bên cạnh bếp cơm chay, đầu năm 2026, chị Hoa triển khai mô hình "Quầy rau 0 đồng" tại khu vực Thới An 1, P.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ nhằm hỗ trợ thêm thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cứ mỗi 3 ngày, quầy rau được bổ sung từ 1 - 4 tấn rau củ do các nhà hảo tâm đóng góp, trong đó có nguồn hàng do người thân của chị ở Đà Lạt gửi về như cà tím, đậu que, cà chua, bông cải xanh… "Bà con muốn lấy gì cứ lấy thoải mái", câu nói giản dị của chị Hoa trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều người lao động nghèo. Không chỉ rau củ, quầy còn có các nhu yếu phẩm thiết yếu khi có nguồn hỗ trợ.

Nhờ quầy rau này, nhiều gia đình có thêm thực phẩm cho bữa ăn hằng ngày, giảm bớt gánh nặng chi tiêu. Bên cạnh đó, chị còn vận chuyển rau củ cho các chùa trên địa bàn và tỉnh Đồng Tháp.

Bà Phạm Nguyệt (67 tuổi, bán vé số dạo) xúc động nói: "Tôi được cô Hoa giúp đỡ từ lâu, nhờ vậy cuộc sống đỡ vất vả hơn. Từ khi có quầy rau 0 đồng thì bữa ăn của gia đình cũng được cải thiện hơn. Tôi biết ơn cô Hoa nhiều lắm".

Không dừng lại ở các hoạt động tại địa phương, mỗi tháng, chị Hoa đứng ra kết nối, vận động nhà hảo tâm quyên góp nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở… gửi đến người dân vùng sâu, vùng xa. Những chuyến hàng nghĩa tình được chị và các tình nguyện viên chuẩn bị kỹ lưỡng, phân loại cẩn thận trước khi chuyển đi, với mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng cao.

Từ một cá nhân phát tâm làm thiện nguyện, chị Hoa đã kết nối được nhiều tấm lòng nhân ái, tạo nên mô hình hỗ trợ cộng đồng thiết thực và bền vững.