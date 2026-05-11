Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc
Chuyện tử tế

Từ bếp chay thiện nguyện đến quầy rau 0 đồng

Duy Tân
Duy Tân
11/05/2026 12:04 GMT+7

Sau hơn 2 năm duy trì bếp cơm chay thiện nguyện, chị Lê Thị Kim Hoa (37 tuổi, ngụ P.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) tiếp tục lan tỏa yêu thương bằng mô hình quầy rau 0 đồng, mong muốn giúp đỡ nhiều hơn cho bà con lao động nghèo.

PHÁT TÂM LÀM THIỆN NGUYỆN SAU BIẾN CỐ

Chị Lê Thị Kim Hoa từng trải qua bệnh tật nghiêm trọng, tưởng chừng không qua khỏi. Sau khi may mắn hồi phục, chị quyết định dành thời gian và tâm sức cho các hoạt động thiện nguyện như một cách để cảm ơn cuộc đời.

Từ bếp chay thiện nguyện đến quầy rau 0 đồng- Ảnh 1.

Các suất ăn đều được chuẩn bị chu đáo, an toàn vệ sinh

Ảnh: Duy Tân

Xuất phát từ quán chay Thiện Tâm (P.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) do gia đình kinh doanh, mỗi tháng, chị tổ chức phát cơm miễn phí một lần. Thời gian đầu, mỗi lần chỉ phát được vài chục suất. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và tấm lòng chân thành, mô hình dần lan tỏa, thu hút nhiều người chung tay góp sức. Người góp công nấu nướng, người hỗ trợ rau củ, người góp kinh phí… Từ đó, gian bếp yêu thương ngày càng mở rộng quy mô. Đến nay, mỗi đợt phát khoảng 4.000 suất cơm, phục vụ đông đảo người lao động nghèo, người bán vé số, người già neo đơn.

Từ bếp chay thiện nguyện đến quầy rau 0 đồng- Ảnh 2.
Từ bếp chay thiện nguyện đến quầy rau 0 đồng- Ảnh 3.

Ngoài cơm chay, chị Hoa còn phát gạo và nhu yếu phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn

Ảnh: Duy Tân

Đặc biệt, khi mô hình ngày càng phát triển, chị Hoa nhận được sự chung tay của khoảng 80 tình nguyện viên. Mỗi người một việc, từ sơ chế rau củ, nấu nướng đến đóng gói và phát cơm, tất cả đều diễn ra nhịp nhàng.

"QUẦY RAU 0 ĐỒNG" CHO NGƯỜI KHÓ KHĂN

Bên cạnh bếp cơm chay, đầu năm 2026, chị Hoa triển khai mô hình "Quầy rau 0 đồng" tại khu vực Thới An 1, P.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ nhằm hỗ trợ thêm thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cứ mỗi 3 ngày, quầy rau được bổ sung từ 1 - 4 tấn rau củ do các nhà hảo tâm đóng góp, trong đó có nguồn hàng do người thân của chị ở Đà Lạt gửi về như cà tím, đậu que, cà chua, bông cải xanh… "Bà con muốn lấy gì cứ lấy thoải mái", câu nói giản dị của chị Hoa trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều người lao động nghèo. Không chỉ rau củ, quầy còn có các nhu yếu phẩm thiết yếu khi có nguồn hỗ trợ.

Từ bếp chay thiện nguyện đến quầy rau 0 đồng- Ảnh 4.
Từ bếp chay thiện nguyện đến quầy rau 0 đồng- Ảnh 5.

Cứ mỗi 3 ngày, quầy rau 0 đồng lại được bổ sung từ 1 - 4 tấn rau củ các loại để phục vụ bà con lao động nghèo

Ảnh: Duy Tân

Nhờ quầy rau này, nhiều gia đình có thêm thực phẩm cho bữa ăn hằng ngày, giảm bớt gánh nặng chi tiêu. Bên cạnh đó, chị còn vận chuyển rau củ cho các chùa trên địa bàn và tỉnh Đồng Tháp.

Bà Phạm Nguyệt (67 tuổi, bán vé số dạo) xúc động nói: "Tôi được cô Hoa giúp đỡ từ lâu, nhờ vậy cuộc sống đỡ vất vả hơn. Từ khi có quầy rau 0 đồng thì bữa ăn của gia đình cũng được cải thiện hơn. Tôi biết ơn cô Hoa nhiều lắm".

Không dừng lại ở các hoạt động tại địa phương, mỗi tháng, chị Hoa đứng ra kết nối, vận động nhà hảo tâm quyên góp nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở… gửi đến người dân vùng sâu, vùng xa. Những chuyến hàng nghĩa tình được chị và các tình nguyện viên chuẩn bị kỹ lưỡng, phân loại cẩn thận trước khi chuyển đi, với mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng cao.

Từ một cá nhân phát tâm làm thiện nguyện, chị Hoa đã kết nối được nhiều tấm lòng nhân ái, tạo nên mô hình hỗ trợ cộng đồng thiết thực và bền vững.

Tin liên quan

Chuyện tử tế: Lớp võ đặc biệt cho trẻ khuyết tật

Chuyện tử tế: Lớp võ đặc biệt cho trẻ khuyết tật

Bằng sự đồng cảm và tâm huyết gieo niềm tin, nghị lực cho học sinh khuyết tật, võ sư Lê Kháng (ngụ P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) dù ở tuổi 79 vẫn miệt mài dạy võ miễn phí cho các em suốt hơn 2 năm qua.

Chuyện tử tế: Miệt mài lo cái ăn cho bệnh nhân nghèo

Chuyện tử tế: Miệt mài tìm thuốc nam giúp bệnh nhân nghèo

Khám phá thêm chủ đề

Bếp Chay Thiện Nguyện Rau 0 đồng Chuyện tử tế làm thiện nguyện quán chay Thiện Tâm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận