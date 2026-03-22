Chuyện tử tế: Miệt mài tìm thuốc nam giúp bệnh nhân nghèo

R ONG RUỔI KHẮP NƠI TÌM THUỐC

Thành lập năm 2022, Tổ từ thiện khu vực Long Thạnh, P.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ, hiện có gần 40 thành viên, chia thành 2 nhóm. Nhóm nam đi hái thuốc và vận chuyển. Nhóm nữ lo khâu cắt nhỏ, phân loại và phơi thuốc.

Tổ từ thiện khu vực Long Thạnh hiện có gần 40 người tham gia sưu tầm và chặt, phơi thuốc ẢNH: DUY TÂN

Mỗi sớm tinh mơ, những người đàn ông trong tổ từ thiện chạy xe máy đến các cánh đồng hoang, nương rẫy, kênh rạch... ở Cần Thơ và An Giang để tìm từng bó lá, từng nhánh cây thuốc nam mang về phân loại, phơi khô chuyển đến các phòng khám từ thiện trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những bao thuốc tưởng chừng bình dị ấy lại là nguồn hỗ trợ quý giá, giúp hàng ngàn bệnh nhân nghèo có thêm hy vọng điều trị bệnh bằng phương pháp cổ truyền. Ông Tô Bửu Thạch (53 tuổi), một trong những người đầu tiên tham gia tổ từ thiện, cho biết: "Tờ mờ sáng là nhóm tập trung đầy đủ để xuất phát. Tranh thủ đi sớm, trời mát cho khỏe và tìm hái được nhiều thuốc nam hơn. Cực thì có cực, nhưng mình khỏe ngày nào thì góp sức ngày đó. Có thuốc để giúp đỡ phần nào cho bệnh nhân nghèo là mọi người vui lắm".

Những người phụ nữ hơn 70 tuổi tham gia chặt, phơi thuốc ẢNH: DUY TÂN

Khoảng 8 giờ sáng mỗi ngày, dưới chân cầu Trà Uối 1, các cụ bà bắt đầu chặt thuốc, phân loại lá ẢNH: DUY TÂN

Có ngày thuốc hái được nhiều đến mức phải đưa xe đến chở 4 - 5 chuyến mới hết. Để chủ động nguồn dược liệu, tổ còn mượn 4.000 m2 đất của người dân để trồng và nhân giống nhiều loại cây thuốc quý. Cứ khoảng 20 ngày, tổ lại đóng gói và gửi đi khoảng 250 bao thuốc (hơn 2 tấn) cho các phòng khám từ thiện, gồm: cỏ hôi, cỏ mực, cát loài, nghệ, gừng, thù lù…

"L ÀM TỪ THIỆN PHẢI VUI…"

Nếu nhóm đàn ông là đôi chân xông xáo của tổ, thì nhóm phụ nữ chính là đôi tay bền bỉ giữ gìn từng mẻ thuốc. Khoảng 8 giờ sáng mỗi ngày, dưới chân cầu Trà Uối 1, các cụ bà, các chị lại bắt đầu một ngày làm việc đầy nhiệt thành: chặt từng cọng thuốc, phân loại từng loại lá.

Dù tuổi xế chiều, họ vẫn làm việc với tinh thần mạnh mẽ và lạc quan. Bà Nguyễn Thị Hoàng (73 tuổi) chia sẻ: "Già rồi nhưng còn làm được gì giúp đời thì tôi làm. Ngồi chặt thuốc riết quen tay, thấy vui lắm. Nghĩ đến người bệnh đang cần, tự nhiên có sức làm hoài". Còn bà Đinh Thị Ngọc Bích (78 tuổi) cười hiền: "Tôi già nhất trong nhóm, nhưng còn khỏe ngày nào là làm ngày đó. Làm từ thiện thì phải vui mới làm lâu được, nên ngày nào cũng ráng có mặt để chặt thuốc đem phơi".

Ngoài giờ đi hái thuốc, những người đàn ông trong tổ từ thiện phụ phơi thuốc để kịp chuyển đến các phòng khám từ thiện ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ các thành viên trong tổ mà người dân xung quanh cũng thường xuyên đóng góp chút tiền xăng, hộp cơm, chai nước để động viên nhóm tiếp tục hành trình thiện nguyện. Con cháu trong mỗi gia đình cũng âm thầm hỗ trợ. Người phụ sửa xe, góp chi phí, người chở ông bà đến điểm tập kết.... Tất cả tạo thành những nhịp cầu nối để hành trình lan tỏa yêu thương không bị gián đoạn.

Từ P.Thốt Nốt, những chuyến xe chở thuốc nam lặng lẽ tỏa đi khắp đồng bằng sông Cửu Long, đến với bệnh nhân nghèo đang cần chăm sóc. Hình ảnh những cụ bà tóc bạc cặm cụi bên rổ thuốc hay những người đàn ông băng đồng trong buổi sớm đã trở thành điểm sáng nhân văn giữa nhịp sống hối hả. Với sự lặng lẽ, tận tâm và bền bỉ, "biệt đội" hái thuốc nam ở Cần Thơ đang viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần sẻ chia của người miền Tây mộc mạc, giản dị nhưng sâu sắc nghĩa tình.