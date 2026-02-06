Chuyện tử tế: Tiệm mì 0 đồng giữa phố thị

Đ ÓI THÌ GHÉ VÀO

Tiệm mì 0 đồng hoạt động gần một năm qua do ông Nguyễn Phương Thịnh (ngụ P.Thủ Đức, TP.HCM, thành viên CLB Tâm Tự Tại) chủ trì. Tại đây phục vụ mì gói ăn kèm rau, tàu hũ và hoành thánh chiên, tất cả đã được chuẩn bị sẵn, ai đói có thể ghé vào tự phục vụ và thưởng thức.

Mỗi ngày, vào buổi sáng, rau và tàu hũ được giao tới; khoảng 14 giờ 30, bếp sẽ nấu nước lèo, rửa rau, cắt tàu hũ và dọn hàng. Tiệm hoạt động từ 16 - 22 giờ mỗi ngày, phục vụ tầm 90 - 100 suất mì. Bên cạnh bếp là một thùng "tùy hỷ", khách nào có dư thì góp một ít để bếp duy trì, không có cũng không sao. Theo ông Nguyễn Phương Thịnh, để tiệm hoạt động được đến ngày hôm nay là nhờ sự chung tay của các nhà hảo tâm. Ai có gì góp nấy, người góp thùng mì, người cho mấy ký tàu hũ, người thêm bó rau..., mỗi người chung tay một ít để nhiều người có thêm bữa ăn ấm bụng. Mỗi tô mì trao đi chứa đựng sự chia sẻ và góp sức động viên về tinh thần.

Buổi chiều ở tiệm mì 0 đồng ẢNH: LA TƯỜNG VÂN

Anh Nguyễn Minh Huy (28 tuổi, tài xế xe công nghệ) chia sẻ: "Cứ hễ chiều tối có đơn bên khu vực này là tôi ghé tiệm mì ăn. Hôm nào chạy được nhiều cuốc thì góp vài chục ngàn đồng vì tôi ăn nhiều lắm, mỗi lần chắc cỡ 2 vắt mì cho no để còn nhận đơn chạy tiếp. Nhờ có tiệm mì mà tôi tiết kiệm được một bữa tối".

Công việc tuy có chút khó khăn nhưng ông Thịnh luôn tìm thấy niềm vui. Ông tâm sự: "Mọi người ghé ăn xong, lâu lâu hay quay lại ủng hộ. Mấy em sinh viên bữa nào đi học hoặc đi làm về không có gì ăn thì ghé quán, rồi lãnh lương quay lại cảm ơn và đóng góp thùng mì, bịch đường, bịch muối. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi tới đây đều được đối xử giống nhau, không phân biệt".

Tô mì chất lượng tiếp sức cho người lao động ẢNH: LA TƯỜNG VÂN

M ONG ĐƯỢC DUY TRÌ BẾP

Thời gian gần đây, tiệm mì gặp chút khó khăn về kinh tế nên ông Thịnh kêu gọi nhà hảo tâm đồng hành. Ông cười cho biết: "Thời gian đầu khi quyết định mở bếp, tôi trích tiền túi, sau này thỉnh thoảng có kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp. Một mình tôi thì không thể duy trì bếp lâu dài. Thời gian gần đây, kinh tế khó khăn nên tôi thường xuyên đi kêu gọi thêm". Ngọc Linh (22 tuổi, ngụ TP.HCM), tình nguyện viên quen mặt của bếp, chia sẻ: "Mỗi ngày tôi đều dành thời gian để đến đây, có thể giúp nhiều cô chú lao động bữa ăn no là tôi thấy hạnh phúc. Có hôm mưa rất lớn, dù ngoài sân có bạt che nhưng vẫn bị tạt, có chú lớn tuổi đang ngồi ăn, tôi mời chú vào nhà ngồi, chú ăn vội rồi nói ngồi đâu cũng được, miễn có ăn là được, nghe xong tôi thấy chạnh lòng, thương lắm. Tôi thường kêu gọi bạn bè đến đây để phụ, ai có gì thì ủng hộ nấy, không thì ghé quán chơi, động viên nhau. Hy vọng bếp sẽ nổi lửa lâu dài, tiệm được duy trì để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh hơn".

Khu vực bày quần áo 0 đồng ẢNH: LA TƯỜNG VÂN

Không chỉ phục vụ mì 0 đồng, bên cạnh tiệm mì, ông Thịnh còn chuẩn bị một sào quần áo, treo bảng "Quần áo 0 đồng". Ai cần thì ghé lấy, ai có quần áo thì đem lại đây ủng hộ. Ông chia sẻ: "Nhiều người muốn đem đồ đi cho nhưng không biết cho ở đâu, mà ở đây nhiều người lại không có để mặc. Mình cứ để ở đó, ai cần thì cứ đến lấy, ai cần cho cứ đến cho". Sào đồ tuy ít, nhưng hữu ích với người lao động nghèo. Cô bán vé số chọn cho bé con ở nhà bộ đồ, chú bảo vệ lấy cái áo khoác để đi làm ca đêm, anh chạy xe ôm công nghệ xin cái quần dài để thay đổi...

Một tô mì nóng, một món đồ tuy cũ, nhưng vòng đời lại mới, tiếp tục sưởi ấm và che chở cho những phận người mưu sinh tất bật nơi phố thị.