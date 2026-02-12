Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Lão nông miền Tây uốn cây thuốc nam 40 năm thành kiểng thú, được trả 20 triệu vẫn lắc đầu

Duy Tân
Duy Tân
12/02/2026 14:00 GMT+7

Với sự khéo léo và kỳ công của lão nông Nguyễn Văn Long (65 tuổi, ngụ phường Tân Lộc, TP.Cần Thơ), những cây thuốc nam trở thành tác phẩm kiểng thú độc đáo.

Những ngày giáp tết, sân nhà ông Long trở thành điểm dừng chân của người yêu kiểng thú. Giữa khoảng sân xanh mát là cặp rắn và chim công tạo hình từ cây thuốc nam, cao hơn 2 m, dáng thế sống động, uyển chuyển, thu hút ánh nhìn ngay từ xa.

Lão nông miền Tây uốn cây thuốc nam thành kiểng thú, làm đẹp sân nhà ngày tết - Ảnh 1.

Ông Long tạo hình kiểng thú từ cây thuốc nam có tên là chân rết

ẢNH: DUY TÂN

Ông Long cho biết, tác phẩm kiểng thú đặc biệt này được tạo hình từ cây chân rết - một loại thuốc dân gian do cha ông để lại. Nhiều năm nay, ngoài việc trồng loại cây này làm thuốc đắp cho bà con đau nhức tay chân, ông còn mày mò uốn nắn thành kiểng thú trưng bày trước nhà mỗi dịp tết, vừa làm đẹp không gian, vừa giữ gìn kỷ niệm gia đình.

Lão nông miền Tây uốn cây thuốc nam thành kiểng thú, làm đẹp sân nhà ngày tết - Ảnh 2.

Ông Long cắt tỉa thường xuyên để cặp chim công có dáng đẹp nhất dịp tết

ẢNH: DUY TÂN

"Lúc cây còn nhỏ thì phải uốn khung trước, dùng dây chì và khung nhôm nắn từng dáng, từng nhánh. Cứ ngắt đọt cho cây đâm tược rồi uốn lại, lặp đi lặp lại nhiều lần mới ra được hình", ông Long chia sẻ.

Riêng cặp chim công với dáng thế như đang chuẩn bị tung cánh, đối đầu nhau, ông đã mất hàng chục năm chăm sóc, chỉnh sửa từng chi tiết từ phần thân, cổ, cánh cho đến hàng đuôi dài mềm mại.

Lão nông miền Tây uốn cây thuốc nam thành kiểng thú, làm đẹp sân nhà ngày tết - Ảnh 3.

Phần đầu chim công được tạo hình ấn tượng

ẢNH: DUY TÂN

Đến nay, cây chân rết trong vườn ông Long hơn 40 năm tuổi, tạo thành 4 con vật sống động. Nhiều người chơi kiểng ngỏ ý trả giá khoảng 20 triệu đồng để mua trọn bộ, nhưng ông Long từ chối. "Đây là cây của cha tôi để lại, lại gắn bó với tôi mấy chục năm, bán đi thì tiếc lắm", ông Long bộc bạch.

Lão nông miền Tây uốn cây thuốc nam thành kiểng thú, làm đẹp sân nhà ngày tết - Ảnh 4.

Cặp rắn dài hơn 2 m cũng được ông Long tỉ mẩn uốn nắn

ẢNH: DUY TÂN

Lão nông miền Tây uốn cây thuốc nam thành kiểng thú, làm đẹp sân nhà ngày tết - Ảnh 5.

Cặp rắn tạo hình há miệng như đang đốp mồi

ẢNH: DUY TÂN


Không chỉ là thú chơi cá nhân, khu vườn nhỏ của ông Long còn mang ý nghĩa cộng đồng. Mỗi khi có người đau nhức tay chân, ông sẵn sàng cắt lá, hướng dẫn cách bó thuốc nam theo kinh nghiệm dân gian. "Cây vừa làm kiểng, vừa giúp được người khác, vậy là vui rồi", ông cười hiền.

Lão nông miền Tây uốn cây thuốc nam thành kiểng thú, làm đẹp sân nhà ngày tết - Ảnh 6.

Ông Long chuốt bộ lông cho chim công

ẢNH: DUY TÂN

Ông Thái Hoàng Hiểu (69 tuổi, ngụ phường Tân Lộc), một người chơi kiểng lâu năm tại địa phương, nhận xét: "Tạo hình cây như vậy không đơn thuần là uốn kiểng, mà gần như tạc tượng sống. Các chi tiết rất mềm, có hồn, nhìn vào là thấy sự khéo tay và kiên nhẫn của người làm".

Theo ông Hiểu, để giữ được dáng thế hài hòa suốt nhiều năm với cây thuốc là điều không dễ, đòi hỏi người chơi phải hiểu cây và có óc thẩm mỹ.

Lão nông miền Tây uốn cây thuốc nam thành kiểng thú, làm đẹp sân nhà ngày tết - Ảnh 7.

Cặp chim công với dáng thế như đang chuẩn bị tung cánh, đối đầu nhau

ẢNH: DUY TÂN

Ông Lê Văn Tám, một người dân sống gần đó, chia sẻ: "Tôi xem nhiều cây kiểng rồi nhưng ít thấy cây nào uốn công phu như vậy. Nhìn từng thế cây, từng đường cong là thấy rõ công sức và cái tâm của người làm. Mỗi dịp tết đi ngang qua, ai cũng phải dừng lại ngắm cho đã mắt".

Lão nông miền Tây uốn cây thuốc nam thành kiểng thú, làm đẹp sân nhà ngày tết - Ảnh 8.

Sân nhà của ông Long đầy ấn tượng với cặp rắn và chim công từ cây chân rết

ẢNH: DUY TÂN

Thú chơi tạo hình kiểng thú của ông Long không chỉ góp phần làm đẹp phố phường ngày tết, mà còn là minh chứng cho sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tình yêu thiên nhiên. Đó cũng là cách ông giữ lại ký ức gia đình, gìn giữ giá trị truyền thống và mang sắc xuân xanh mát đến với mọi người.

