Chuyện tử tế: Miệt mài lo cái ăn cho bệnh nhân nghèo

Bếp ăn từ thiện Sen Hồng đặt tại Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Cần Thơ (P.Tân An, TP.Cần Thơ), trực thuộc Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo từ thiện Sen Hồng. Bếp ăn thành lập năm 2014, trải qua nhiều thăng trầm, hiện còn 4 tổ luân phiên. Nhờ sự gắn kết và nhiệt huyết của từng thành viên, bếp vẫn đều đặn phục vụ bệnh nhân và người nuôi bệnh.

Buổi chiều, rất đông thân nhân và người bệnh đến lấy cơm tại bếp ăn từ thiện Sen Hồng ẢNH: DUY TÂN

Nguyên liệu nấu ăn do nhà hảo tâm và tiểu thương các chợ Xuân Khánh, Tân An… ở TP.Cần Thơ đóng góp. Mỗi ngày, từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt để nhận suất ăn và nước sôi. Lịch phát thực phẩm được duy trì đều đặn: từ 5 giờ phát cháo, 9 giờ và 15 giờ phát cơm. Nước uống và nước sôi phục vụ 24/24. Trung bình mỗi ngày, bếp phát 1.200 suất cơm, 300 suất cháo, cùng quần áo cũ quyên góp từ khắp nơi.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà (57 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo từ thiện Sen Hồng, cho biết chi hội hiện có 4 tổ, mỗi tổ 6 người, luân phiên trực và nấu ăn. Các thành viên gồm nhiều độ tuổi và ngành nghề khác nhau, nhưng chung một tâm nguyện là hỗ trợ bệnh nhân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ về cơ duyên đặt bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, bà Hồng nói: "Khi vào bệnh viện, thấy nhiều người hoàn cảnh khó khăn thiếu suất ăn hỗ trợ, nhiều người ở quê nằm viện không biết đặt thức ăn online... nên chúng tôi quyết định thực hiện và duy trì mô hình này. Việc duy trì bếp ăn nhờ cơ chế luân phiên giữa các tổ. Tổ này nấu một tuần, tới tổ khác tiếp tục, tôi điều hành phối hợp. Người cho cũng đam mê, người nấu cũng đam mê".

Các phần ăn vừa ngon, vừa đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm ẢNH: DUY TÂN

Chị Lý Trường Thảo Duy, Tổ trưởng tổ 2 và là người đứng bếp chính suốt hơn 2 năm, bộc bạch: "Hỗ trợ được bệnh nhân nào là đỡ phần ăn cho họ phần nào. Những suất ăn nghĩa tình giúp bệnh nhân và thân nhân của họ giảm bớt chi phí, nuôi dưỡng niềm hy vọng điều trị mỗi ngày".

Ông Nguyễn Văn Lâm (60 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) đang điều trị tại bệnh viện, chia sẻ: "Mỗi ngày, được nhận suất cơm của bếp ăn từ thiện Sen Hồng, tôi đỡ được phần nào chi phí. Không chỉ no bụng mà còn cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương từ mọi người". Chị Trần Thị Mai (28 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) thì bày tỏ: "Những suất cơm, chén cháo ở đây như một chỗ dựa, giúp tôi yên tâm chăm sóc em mình suốt thời gian điều trị. Không còn lo lắng bữa ăn hằng ngày nữa".

Bà Phạm Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.Cần Thơ, cho biết: "Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo từ thiện Sen Hồng là một trong 6 chi hội trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.Cần Thơ, chuyên cung cấp thức ăn trong bệnh viện. Các thành viên duy trì hoạt động xuyên suốt 7 ngày trong tuần, kể cả lễ, tết. Tấm lòng và sự cống hiến của họ thực sự đáng trân trọng".