Chùa Phổ Hiền nhờ Báo Thanh Niên chuyển 500 triệu giúp y, bác sĩ và bệnh nhân Bệnh viện T.Ư Huế

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt chia sẻ: "Trong chuyến cứu trợ tại Bệnh viện T.Ư Huế vừa qua, thấy sự vất vả của y bác sĩ trong bệnh viện mùa mưa lũ cũng như một số bệnh nhân khó khăn đang điều trị ở đây, tôi cứ rơi nước mắt. Nên về chùa, tôi xin trích 470 triệu đồng cộng với 30 triệu đồng từ anh Khánh và chị Chín Loan, đủ 500 triệu đồng gửi đến bệnh viện, thông qua Báo Thanh Niên, mong báo đồng hành, hỗ trợ".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên tiếp nhận số tiền của chùa Phổ Hiền từ Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt nhờ chuyển đến Bệnh viện T.Ư Huế ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên tiếp nhận số tiền trên và bày tỏ cảm ơn về sự đồng hành của Ni trưởng và quý phật tử chùa Phổ Hiền cùng với Báo Thanh Niên trong công tác cứu trợ đồng bào bị thiên tai trong những năm vừa qua. "Hình ảnh Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt cùng với phóng viên Thanh Niên cứu trợ đồng bào, giúp những hoàn cảnh khó khăn đã quá quen thuộc trên báo. Chúng tôi rất cảm kích và xúc động trước tấm lòng và sự nhanh nhẹn của Ni trưởng trong công tác cứu trợ. Báo Thanh Niên sẽ chuyển ngay số tiền này đến Bệnh viện T.Ư Huế đúng như ý nguyện của Ni trưởng. Một lần nữa xin cảm ơn Ni trưởng, quý phật tử của chùa Phổ Hiền đã đồng hành cùng Báo Thanh Niên lần này cũng như trong nhiều năm qua.

TS.BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó giám đốc Bệnh viện T.Ư tiếp nhận bảng biểu trưng số tiền của chùa Phổ Hiền từ nhà báo Bùi Ngọc Long, phóng viên thường trú Báo Thanh Niên tại TP.Huế ẢNH: MINH TRÍ

Cũng trong sáng 29.10, nhà báo Bùi Ngọc Long, phóng viên thường trú Báo Thanh Niên tại TP.Huế đã vào Bệnh viện T.Ư Huế, trao số tiền 500 triệu đồng nói trên, là món quà yêu thương của Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt dành tặng cho y, bác sĩ, điều dưỡng và bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Trước đó, từ ngày 24-26.10, Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt và đoàn phật tử chùa Phổ Hiền đã có đợt trao gần 500 phần quà tổng giá trị hơn 500 triệu đồng tại Huế, trong đó có hơn 130 suất dành cho bệnh nhi và bệnh nhân chạy thận. Tại đợt trao quà này, khi gặp nhiều hoàn cảnh bệnh nhân còn khó khăn, Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt hứa sẽ quay trở lại giúp y bác sĩ và bệnh nhân. Và đây là món quà mà Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt thông qua Báo Thanh Niên thực hiện lời hứa của mình.

Tiếp nhận bảng tượng trưng số tiền nói trên có TS.BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó giám đốc bệnh viện và TS.BS Phan Như Vĩnh Tuyên, Phó giám đốc bệnh viện và một số phòng ban của bệnh viện. Thay mặt, đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân, TS.BS Phan Như Vĩnh Tuyên bày tỏ niềm tri ân món quà yêu thương kịp thời của Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt và Báo Thanh Niên. Sau khi tiếp nhận, bệnh viện sẽ rà soát và lựa chọn những y, bác sĩ, điều dưỡng có hoàn cảnh khó khăn trong đợt lũ lịch sử vừa qua và các bệnh nhân đang điều trị có hoàn cảnh khó khăn, để phối hợp với Báo Thanh Niên trao tặng món quà ý nghĩa này.