Kinh tế Doanh nghiệp

Doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay chăm lo tết cho người nghèo ở Đồng Tháp

Mai Vọng
Mai Vọng
05/02/2026 15:20 GMT+7

Hơn 1.000 phần quà tết từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm vừa được trao tặng cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp (xã Long Bình và xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cũ).

Doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay chăm lo tết cho người nghèo ở Đồng Tháp - Ảnh 1.

Người dân nhận quà tết

ẢNH: GÒ CÔNG QUÊ MÌNH

Anh Huỳnh Thanh Triều, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Long Bình cho biết, trong đợt vận động quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay, đã có hơn 1.000 phần quà, mỗi phần trị giá từ 400.000 đồng trở lên được trao cho các hộ dân thuộc diện hỗ trợ.

Theo đó, 69 hộ nghèo trong xã được hỗ trợ mỗi hộ 500.000 đồng; 56 hộ cận nghèo nhận 400.000 đồng/hộ (từ ngân sách nhà nước). Đối với hộ mới thoát nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội,… do Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên vận động hỗ trợ.

Để góp sức cùng quê hương chăm lo cho người nghèo, Nhóm Gò Công quê mình (gồm các doanh nhân, nhà hảo tâm, đồng hương Gò Công tại TP.HCM) đã vận động được 71 triệu đồng từ các thành viên trong nhóm, trong đó anh Nguyễn Hữu Kiệt hỗ trợ 20 triệu đồng và anh Trần Thanh Phương 10 triệu đồng. 

Doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay chăm lo tết cho người nghèo ở Đồng Tháp - Ảnh 2.

Doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay chăm lo tết cho người nghèo ở Đồng Tháp - Ảnh 3.

Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng quà tết cho các hộ dân

ẢNH: UBMTTQ VIỆT NAM XÃ LONG BÌNH

Nhiều đơn vị, cá nhân cũng đồng hành cùng xã Long Bình trao tặng quà tết như: Công ty Điện lực Đồng Tháp, Hải đoàn 129 Hải quân, Agribank Gò Công Tây, Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng (Hội Doanh nghiệp Gia Định, TP.HCM), Công ty TNHH Thiện Khiêm, ông Huỳnh Tấn Đức, chị Hạnh,…

Chủ tịch UBND xã Long Bình - chị Huỳnh Thị Kim Huệ có thư cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng địa phương trong hoạt động chăm lo cho người nghèo, chương trình an sinh xã hội và phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau". 

Doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay chăm lo tết cho người nghèo ở Đồng Tháp - Ảnh 4.

Nhóm Gò Công quê mình đã vận động được 71 triệu đồng từ các thành viên trong nhóm

ẢNH: GÒ CÔNG QUÊ MÌNH

"Sự quan tâm, chia sẻ, chung tay của các doanh nhiệp, nhà hảo tâm không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên to lớn đối với hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, để các hộ vượt qua những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời khích lệ tinh thần sâu sắc cho những hộ dân có thêm niềm tin, nghị lực và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp" - lãnh đạo UBND xã Long Bình tri ân các nhà tài trợ.


Khám phá thêm chủ đề

Tết đồng tháp doanh nghiệp Nhà hảo tâm tiền giang
