Tỉnh Đồng Tháp đôn đốc chuẩn bị mặt bằng làm cầu vượt cửa ngõ Rạch Miễu 2

Ngày 5.2, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, UBND tỉnh đã có chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Long Hưng cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, cho ý kiến về nguồn vốn và tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng bổ sung hạng mục cầu vượt tại nút giao quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh (ngã tư Đồng Tâm). Nội dung này thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 và phải báo cáo trước ngày 7.2.

Ngã tư Đồng Tâm, nơi sắp xây cầu vượt ẢNH: THANH QUÂN

Trước đó, ông Phan Vĩnh Thanh, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp báo cáo, sau khi cầu Rạch Miễu 2 được đưa vào khai thác từ ngày 19.8.2025, lưu lượng phương tiện qua khu vực tăng cao, dẫn đến tình trạng ùn ứ giao thông thường xuyên tại ngã tư Đồng Tâm, đặc biệt vào giờ cao điểm và các ngày cuối tuần.

Để giảm áp lực giao thông, thời gian qua, Sở Xây dựng đã phối hợp lực lượng CSGT tuyên truyền, phân luồng một số phương tiện sang cầu Rạch Miễu, đồng thời điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Đồng Tâm. Tuy nhiên, các giải pháp này chỉ mang tính tạm thời. Phương án căn cơ nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc là đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao này.

Hiện, dự án cầu Rạch Miễu 2 còn thời gian thực hiện đến năm 2027, với nguồn vốn đầu tư còn dư khoảng 400 tỉ đồng. Tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long đang đề xuất thực hiện các nút giao khác mức tại ngã tư Đồng Tâm (thuộc tỉnh Đồng Tháp) và điểm cuối tại quốc lộ 60 (thuộc tỉnh Vĩnh Long).

Riêng hạng mục cầu vượt tại ngã tư Đồng Tâm, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Bộ Xây dựng triển khai các bước thực hiện. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 248 tỉ đồng; dự kiến khởi công trong năm 2026 và hoàn thành vào năm 2027.

Theo ghi nhận, từ khi cầu Rạch Miễu 2 thông xe vào tháng 8.2025, các phương tiện tại ngã tư Đồng Tâm thường xuyên phải xếp hàng dài, nhiều thời điểm phải chờ từ 2 - 3 chu kỳ đèn tín hiệu mới có thể qua nút giao. Đặc biệt vào ngày lễ hoặc cuối tuần, khu vực này thường xuyên xảy ra ùn ứ kéo dài ở tất cả các hướng, dù lực lượng chức năng đã điều chỉnh đèn tín hiệu phù hợp với tình hình thực tế.