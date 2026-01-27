Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Xây cầu vượt ngã tư Đồng Tâm để giảm ùn tắc 'cửa ngõ' cầu Rạch Miễu 2

Thanh Quân
Thanh Quân
27/01/2026 14:30 GMT+7

Cầu vượt tại nút giao ngã tư Đồng Tâm (cửa ngõ dẫn vào cầu Rạch Miễu 2) dự kiến được đầu tư gần 250 tỉ đồng nhằm giảm ùn tắc trên tuyến giao thông huyết mạch kết nối các tỉnh miền Tây.

Ngày 27.1, tin từ Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp cho biết tỉnh sẽ xây cầu vượt tại nút giao ngã tư Đồng Tâm (cửa ngõ dẫn vào cầu Rạch Miễu 2) nhằm giảm tình trạng quá tải, ùn ứ giao thông tại nút giao.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, sau khi cầu Rạch Miễu 2 đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện trên quốc lộ 60 và các tuyến đổ về khu vực ngã tư Đồng Tâm tăng mạnh, khiến nút giao này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Đây là điểm đầu dự án cầu Rạch Miễu 2, giao cắt giữa quốc lộ 1 và đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, thuộc xã Long Hưng (Đồng Tháp).

Xây cầu vượt ngã tư Đồng Tâm để giảm ùn tắc 'cửa ngõ' cầu Rạch Miễu 2- Ảnh 1.

Ngã tư Đồng Tâm, nơi sắp xây dựng cầu vượt

ẢNH: THANH QUÂN

Trước thực tế trên, Sở Xây dựng Đồng Tháp đã phối hợp làm việc với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Bộ Xây dựng, thống nhất lựa chọn phương án xây dựng cầu vượt tại ngã tư Đồng Tâm là giải pháp khả thi và hiệu quả nhất. Nguồn vốn đầu tư dự kiến sử dụng từ khoảng còn dư của dự án cầu Rạch Miễu 2.

Công trình được lên kế hoạch khởi công trong năm nay và hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm sau 2027.

Xây cầu vượt ngã tư Đồng Tâm để giảm ùn tắc 'cửa ngõ' cầu Rạch Miễu 2- Ảnh 2.

Lượng xe lưu thông lớn gây áp lực lớn cho giao thông tại ngã tư Đồng Tâm

ẢNH: THANH QUÂN

Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long (trước đây là Tiền Giang và Bến Tre), được khánh thành ngày 19.8.2025. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỉ đồng, khởi công từ tháng 3.2022, với mục tiêu giảm tải cho cầu Rạch Miễu 1 vốn đã quá tải nhiều năm qua.

Tuy nhiên, việc phương tiện chuyển hướng từ cầu Rạch Miễu 1 sang cầu Rạch Miễu 2 đã làm gia tăng áp lực giao thông tại ngã tư Đồng Tâm. Tình trạng ùn ứ xảy ra ở hầu hết các hướng, đặc biệt vào cuối tuần và các dịp cao điểm. Có thời điểm, ô tô phải chờ qua 2 - 3 chu kỳ đèn tín hiệu mới có thể thoát khỏi nút giao.

Trong thời gian chờ xây dựng cầu vượt, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp tạm thời như điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, tăng cường lực lượng điều tiết giao thông và hướng dẫn một số phương tiện quay lại lưu thông qua cầu Rạch Miễu 1 nhằm giảm áp lực cho khu vực ngã tư Đồng Tâm.

Tin liên quan

Diện mạo mới của hồ lớn thứ hai ở Tây Ninh sau hồ Dầu Tiếng

Diện mạo mới của hồ lớn thứ hai ở Tây Ninh sau hồ Dầu Tiếng

Sau hơn 2 năm đầu tư sửa chữa, nâng cấp toàn diện, hồ Tha La (xã Tân Châu) - công trình thủy lợi quan trọng thứ hai của tỉnh Tây Ninh, chỉ sau hồ Dầu Tiếng - đã hoàn thành và đi vào vận hành.

Khám phá thêm chủ đề

Rạch Miễu ngã tư Đồng Tâm đồng tháp Cầu Rạch Miễu 2
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận