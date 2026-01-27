Xây cầu vượt ngã tư Đồng Tâm để giảm ùn tắc 'cửa ngõ' cầu Rạch Miễu 2

Ngày 27.1, tin từ Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp cho biết tỉnh sẽ xây cầu vượt tại nút giao ngã tư Đồng Tâm (cửa ngõ dẫn vào cầu Rạch Miễu 2) nhằm giảm tình trạng quá tải, ùn ứ giao thông tại nút giao.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, sau khi cầu Rạch Miễu 2 đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện trên quốc lộ 60 và các tuyến đổ về khu vực ngã tư Đồng Tâm tăng mạnh, khiến nút giao này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Đây là điểm đầu dự án cầu Rạch Miễu 2, giao cắt giữa quốc lộ 1 và đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, thuộc xã Long Hưng (Đồng Tháp).

Ngã tư Đồng Tâm, nơi sắp xây dựng cầu vượt ẢNH: THANH QUÂN

Trước thực tế trên, Sở Xây dựng Đồng Tháp đã phối hợp làm việc với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Bộ Xây dựng, thống nhất lựa chọn phương án xây dựng cầu vượt tại ngã tư Đồng Tâm là giải pháp khả thi và hiệu quả nhất. Nguồn vốn đầu tư dự kiến sử dụng từ khoảng còn dư của dự án cầu Rạch Miễu 2.

Công trình được lên kế hoạch khởi công trong năm nay và hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm sau 2027.

Lượng xe lưu thông lớn gây áp lực lớn cho giao thông tại ngã tư Đồng Tâm ẢNH: THANH QUÂN

Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long (trước đây là Tiền Giang và Bến Tre), được khánh thành ngày 19.8.2025. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỉ đồng, khởi công từ tháng 3.2022, với mục tiêu giảm tải cho cầu Rạch Miễu 1 vốn đã quá tải nhiều năm qua.

Tuy nhiên, việc phương tiện chuyển hướng từ cầu Rạch Miễu 1 sang cầu Rạch Miễu 2 đã làm gia tăng áp lực giao thông tại ngã tư Đồng Tâm. Tình trạng ùn ứ xảy ra ở hầu hết các hướng, đặc biệt vào cuối tuần và các dịp cao điểm. Có thời điểm, ô tô phải chờ qua 2 - 3 chu kỳ đèn tín hiệu mới có thể thoát khỏi nút giao.

Trong thời gian chờ xây dựng cầu vượt, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp tạm thời như điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, tăng cường lực lượng điều tiết giao thông và hướng dẫn một số phương tiện quay lại lưu thông qua cầu Rạch Miễu 1 nhằm giảm áp lực cho khu vực ngã tư Đồng Tâm.