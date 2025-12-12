TP.HCM làm 2 cầu vượt cho người đi bộ 'thoát ải' vượt đường Tôn Đức Thắng

Thời gian qua, công viên bến Bạch Đằng sau khi được chỉnh trang đã trở thành điểm hẹn thường xuyên của người dân, "điểm phải đến" của du khách khi tới TP.HCM. Tuy nhiên, lượng phương tiện đổ về khu vực trung tâm ngày càng cao khiến đường Tôn Đức Thắng thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc.

Đường Tôn Đức Thắng thường xuyên ùn ứ, nhất là giờ cao điểm sáng và tối, những ngày cuối tuần, lễ tết ẢNH: NHẬT THỊNH

Đặc biệt, người dân và du khách từ phố đi bộ Nguyễn Huệ muốn di chuyển sang công viên Bạch Đằng phải vượt qua đường Tôn Đức Thắng ùn ùn xe cộ. Dù đã được bố trí đèn tín hiệu riêng cho người đi bộ, song mật độ phương tiện quá đông nên việc qua đường vô cùng khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo Sở Xây dựng, việc xây dựng hai cầu bộ hành nhằm giải quyết giao thông cho người bộ hành vượt khác mức qua đường Tôn Đức Thắng đảm bảo an toàn. Đồng thời, tạo hình ảnh kiến trúc, cảnh quan cho khu vực này.

Theo phương án quy hoạch đã được thành phố phê duyệt, một nhà đầu tư đã đề xuất được tài trợ toàn bộ chi phí đầu tư và chi phí quản lý vận hành dự án theo phương thức đối tác công tư - Hợp đồng BT.

Cụ thể, 2 cầu bộ hành bằng kết cấu thép sẽ được xây dựng vượt đường Tôn Đức Thắng với bề rộng mỗi cầu là 6 m. Vị trí cầu thứ 1 nằm tại ngã ba đường Nguyễn Huệ với đường Tôn Đức Thắng, phía trước khách sạn Majestic Sài Gòn. Cầu thứ 2 nằm tại nút giao đường Thái Văn Lung với đường Tôn Đức Thắng, phía trước tòa nhà The Landmark. Trên cầu cũng sẽ bố trí thang máy để phục vụ người khuyết tật và chiếu sáng mỹ thuật để tạo cảnh quan đô thị.

Du khách, người dân đi bộ "len" giữa dòng xe đông đúc trên đường Tôn Đức Thắng ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với hạng mục cải tạo, chỉnh trang cầu bến B, C - Ba Son, phường Sài Gòn, cầu bến B sẽ được sửa chữa, vệ sinh mặt cầu bến, lắp đặt hàng rào, lan can khu xung quanh khu vực cầu bến. Cùng với đó, lắp đặt các cầu dẫn có tay vịn lan can từ vỉa hè đường Tôn Đức Thắng đến khu vực cầu bến. Ngoài ra còn có hạng mục vệ sinh bờ sông, khu vực cầu bến, sửa chữa bờ kè hiện hữu dọc chiều dài cầu bến; bố trí các cụm tiểu cảnh tạo điểm nhấn (check-in) để người dân tham quan; lắp đặt hệ thống điện, nước, chiếu sáng, camera; trồng cây xanh...

Trong khi đó, cầu bến C sẽ cải tạo thành đảo hoa, cây xanh tạo điểm nhấn (check-in) để người dân tham quan.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 80 tỉ đồng, trong đó phần xây dựng 2 cầu bộ hành khoảng 50 tỉ đồng.

Dự kiến, hạng mục chỉnh trang, cải tạo công viên cầu bến B, C - Ba Son sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2026; 2 cầu bộ hành qua đường Tôn Đức Thắng và bến thủy nội địa tại cầu bến B - Ba Son sẽ hoàn thành, khai thác đồng bộ trước 30.4.2026.