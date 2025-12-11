Sắp xây đường trên cao giải cứu kẹt xe trục Trường Chinh - Cộng Hòa

Đường Trường Chinh là trục giao thông huyết mạch nối trung tâm TP.HCM với các quận Tân Bình, Tân Phú, quận 12 và huyện Hóc Môn cũ. Nếu đoạn từ nút giao An Sương đến Cộng Hòa có đến 10 làn xe rộng rãi, thì đoạn từ Cộng Hòa đến Âu Cơ lại "thắt cổ chai" với chỉ 4 làn xe lưu thông. "Nút thắt" này là nguyên nhân chính khiến dòng phương tiện thường xuyên ùn ứ kéo dài, nhất là giờ cao điểm.

Đường Trường Chinh hướng lưu thông từ ngã ba Cộng Hòa đến đường Âu Cơ thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm buổi sáng và giờ tan tầm ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ năm 2005, Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM) đã lập dự án mở rộng đường Trường Chinh và Tân Kỳ Tân Quý, với kinh phí dự kiến khoảng 500 - 600 tỉ đồng. Tuy nhiên, vì thiếu vốn nên dự án đình trệ.

Đến năm 2010, tổng vốn đầu tư được điều chỉnh lên 1.500 tỉ đồng, rồi tiếp tục tăng lên hơn 2.600 tỉ đồng vào năm 2017, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm hơn 2.232 tỉ đồng.

Do khu vực dân cư đông đúc, công tác đền bù, di dời gặp nhiều khó khăn nên cả hai dự án đều chưa thể triển khai.

Trả lời chất vấn của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM về tiến độ dự án mở rộng đường Trường Chinh và Tân Kỳ Tân Quý, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho biết: UBND TP.HCM đã giao Sở phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông hoàn thiện hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 2 dự án.

Theo phương án đang được nghiên cứu, đường Trường Chinh (đoạn đường Cộng Hòa - Âu Cơ) sẽ được nâng cấp, mở rộng với mặt cắt ngang 60 m, tổng mức đầu tư khoảng 4.500 tỉ đồng. Đường Tân Kỳ Tân Quý (đoạn Bình Long - Lê Trọng Tấn - Cộng Hòa) mở rộng lên 30m với 6 làn xe, tổng vốn đầu tư 1.600 tỉ đồng.

Dự kiến, sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư vào quý 1/2026, các dự án sẽ khởi công trong quý 3/2027 và thi công trong khoảng 12 tháng.

Bên cạnh mở rộng đường, TP.HCM đang nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao theo trục Trường Chinh - Cộng Hòa, dài 11,2 km, gồm 4 làn xe, kéo dài từ ngã tư An Sương đến khu vực sân bay.

Cùng với đó, tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) sẽ chính thức khởi công ngày 15.1.2026 và hoàn thành vào năm 2030 cũng sẽ bổ sung phương thức vận tải khối lượng lớn, phục vụ nhu cầu đi lại giữa trung tâm và khu vực tây bắc, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống đường bộ hiện hữu.



