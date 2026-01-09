Mổ mắt miễn phí, trao lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo

Ngày 9.1, Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình mổ mắt miễn phí dành cho bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong quá trình khám, chữa bệnh, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện thường xuyên gặp những bệnh nhân có hoàn cảnh thiếu thốn. Không ít người phải cam chịu cảnh nhìn mờ, nhìn kém suốt thời gian dài, ngại đi xa, hạn chế lao động, thậm chí trở thành gánh nặng cho gia đình, không phải vì thiếu ý chí vươn lên, mà bởi điều kiện kinh tế không cho phép họ được điều trị kịp thời.

Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình mổ mắt miễn phí dành cho bệnh nhân nghèo ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước thực tế đó, Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai đã phối hợp với một doanh nghiệp du lịch tổ chức chương trình mổ mắt miễn phí nhằm giúp người nghèo, người yếu thế có cơ hội tìm lại ánh sáng.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ khám mắt miễn phí cho khoảng 2.000 bệnh nhân và phẫu thuật mắt miễn phí cho hơn 150 trường hợp, với tổng kinh phí trên 1 tỉ đồng. Trong đó, một doanh nghiệp du lịch đã ủng hộ 150 triệu đồng cho chương trình này.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Triết, Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai, cho biết đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã phẫu thuật thành công cho 51 bệnh nhân. Tất cả các ca mổ đều được thực hiện bằng phương pháp Phaco, đặt thể thủy tinh nhân tạo Lucia (Mỹ) chất lượng cao, bảo đảm an toàn và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chuyên môn.

“Là những người làm nghề y, chúng tôi thấu hiểu nỗi lo lắng, sự mặc cảm và những thiệt thòi mà người bệnh nghèo phải đối mặt. Vì vậy, chương trình mổ mắt miễn phí hôm nay không chỉ mang ý nghĩa chữa bệnh, mà còn là sự sẻ chia, là tình người và là sự chung tay của cộng đồng dành cho những người yếu thế”, bác sĩ Triết chia sẻ.

Dịp này, Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai chính thức khai trương bếp ăn tình thương ngay trong khuôn viên bệnh viện. Từ thực tế công tác, đội ngũ y bác sĩ nhận thấy bên cạnh nỗi lo bệnh tật, nhiều bệnh nhân còn chật vật với những khó khăn rất đời thường như bữa ăn hằng ngày, chi phí sinh hoạt trong thời gian điều trị.

Từ những trăn trở ấy, cán bộ, nhân viên bệnh viện đã tự nguyện góp công, góp sức gây dựng bếp ăn tình thương, mong mang đến cho người bệnh những suất ăn miễn phí, ấm nóng, đủ dinh dưỡng, tiếp thêm động lực để họ yên tâm chữa trị.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Triết ủng hộ bếp ăn tình thương ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Triết, mỗi ngày bếp ăn sẽ hỗ trợ khoảng 100 suất cơm miễn phí, với tổng trị giá khoảng 2 triệu đồng.

"Để bếp ăn tình thương chính thức đi vào hoạt động, đó là kết quả của sự đoàn kết, đồng lòng và tinh thần nhân ái của tập thể Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai, cùng với sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm và cộng đồng", bác sĩ Triết nói.