Tỏa sáng nghị lực phi thường trong chương trình truyền hình thiện nguyện

Sau 16 năm, Thần tài gõ cửa vẫn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của người dân bởi thông điệp nhân văn mà chương trình lan tỏa. Mượn hình tượng nhân vật Thần Tài hóm hỉnh để xua tan không khí nặng nề của những mảnh đời khiếm khuyết, điểm riêng biệt của chương trình là các thử thách kỹ năng mô phỏng chính công việc mưu sinh hằng ngày của nhân vật. Tại đây, người khuyết tật không chỉ "nhận quà" một cách thụ động, ngược lại, họ tự tay "chiến đấu" để mang về số tiền thưởng từ 40 - 45 triệu đồng, tạo nên niềm tự hào về thành quả lao động xứng đáng.

MC Đình Toàn với hình ảnh Thần Tài gắn bó với chương trình Thần tài gõ cửa 16 năm qua Ảnh: NSX

Trong khi đó, Nối trọn yêu thương đi theo lối kể chuyện chân thực, súc tích. Mỗi tập là một bức chân dung về nghị lực, tập trung vào cách những người khuyết tật vượt qua nghịch cảnh bằng đôi bàn tay và khối óc không đầu hàng số phận. Điểm nhấn của chương trình là cuộc trò chuyện tâm tình giữa người dẫn chương trình và nhân vật, nơi những ước mơ và cả nỗi đau được bộc bạch một cách tự nhiên trước khi nhận được sự hỗ trợ thiết thực.

Còn Trạm yêu thương xây dựng nội dung theo các chủ đề "chuyến xe" và đan xen những phóng sự thực tế về cuộc sống đời thường. Điểm độc đáo của show thực tế này chính là những yếu tố gây bất ngờ ngay tại sân khấu. Đó có thể là sự đoàn tụ với người thân hoặc một món quà dành tặng, tạo nên sự thay đổi tích cực trong tâm thế của nhân vật.

Sự xuất hiện của những nhân vật trong các chương trình này đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng. Từ nguồn vốn được hỗ trợ, nhiều người đã mở được cơ sở massage, tiệm sửa xe, hay phát triển gánh hàng rong thành tiệm buôn bán nhỏ…; từ đó lan tỏa thông điệp "khi tình yêu thương trở thành động lực, mọi rào cản của số phận đều có thể vượt qua".

Không ồn ào, kịch tính, các chương trình này vẫn tạo sức hút. Đại diện nhà sản xuất Thần tài gõ cửa thổ lộ: "Tôi nghĩ điểm khác biệt cốt lõi tạo nên sức sống bền bỉ của Thần tài gõ cửa chính là cách chương trình tiếp cận những mảnh đời khó khăn. Thay vì tập trung khai thác sự bi lụy, nước mắt, chương trình đặt trọng tâm vào nghị lực vươn lên trong nghịch cảnh của các nhân vật. Các nhân vật được chương trình lựa chọn đều là người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, nhưng ở họ luôn toát lên một ý chí kiên cường đáng kinh ngạc".



