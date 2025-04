Tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện

Trao học bổng, xe đạp cho học sinh là hoạt động thường xuyên của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ẢNH: NL

Trong những năm qua, công ty đã đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực kinh doanh và hoạt động các đoàn thể, được tặng Huân chương, Cờ thi đua Chính phủ và nhiều Bằng khen, Giấy khen được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng… Các đoàn thể của công ty cũng được các cấp khen thưởng như: Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu, Hội LHPN tỉnh, Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu...

Chăm lo cho người bán vé số, giúp họ vượt qua khó khăn ẢNH: NL

Ông Dương Minh Tú, Giám đốc Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong những năm qua, công ty không ngừng nỗ lực vượt khó, nâng tầm thương hiệu, trở thành một trong những doanh nghiệp nhà nước có mức nộp ngân sách cao và liên tục qua các năm. Chỉ tính trong năm 2024, doanh thu của công ty đạt hơn 6.620 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 710 tỉ đồng (tăng 10,04% so với năm 2023), nộp ngân sách hơn 2.000 tỉ đồng, vượt 20,56 tỉ đồng so với kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao. Tỷ lệ trả thưởng đạt trên 46%, với hơn 3.100 tỉ đồng trao thưởng cho khách hàng. Bên cạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, công ty luôn làm tốt công tác chăm lo an sinh xã hội. Chỉ tính trong năm 2024, tổng kinh phí cho các hoạt động từ thiện xã hội của công ty là hơn 11 tỉ đồng.

Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao nhà đại đoàn kết cho người có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: NL

"Công ty không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh mà còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, thể hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. Các hoạt động này trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đến đóng góp cho các hoạt động xã hội", ông Tú chia sẻ. Trong năm 2024, công ty ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra thông qua UB MTTQVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với số tiền là 5 tỉ đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng 5 căn nhà Đại đoàn kết, 110 chiếc xe lăn, xe lắc và 600 phần quà (1 triệu đồng/phần) thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện các chương trình xã hội nhân đạo với tổng số tiền là 1 tỉ đồng; hỗ trợ suốt đời 1 cựu tù kháng chiến với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng….



Nhiều hoạt động trong lễ kỷ niệm 40 năm, ngày thành lập Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ẢNH: NL

Cũng trong năm 2024, công ty đã tài trợ 17.000 quyển tập, 200 bình nước nhựa, 714 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) và một số trang thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng; tài trợ đối ứng 300 suất học bổng với Công ty XSKT An Giang với tổng số tiền là 300 triệu đồng; đóng góp 200 triệu đồng tài trợ học bổng cho Hội Khuyến học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu…tTích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện,