Trao hơn 850 triệu đồng giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn

Cụ thể, em Phùng Vinh Quang, nhân vật trong bài Xin giúp cháu bé mắc bệnh hiếm đang giành giật sự sống đăng trên Thanh Niên ngày 21.4.2026, được hỗ trợ 218.182.000 đồng. Ông Lê Công Trường, nhân vật trong bài Bị hoại tử chỏm xương đùi, người đàn ông nghèo mong được giúp đỡ đăng trên Thanh Niên ngày 28.4.2026, nhận được 158.913.664 đồng để có thêm điều kiện chữa bệnh. Cụ Võ Thành, nhân vật trong bài Cụ ông mù lòa sống vất vả một mình đăng trên Thanh Niên ngày 7.4.2026, được giúp đỡ 96.203.000 đồng. Cha con anh Hồ Văn Y, nhân vật trong bài Xin giúp 2 cháu nhỏ mồ côi mẹ có hoàn cảnh thương tâm đăng trên Thanh Niên ngày 17.3.2026, nhận được 76.550.733 đồng. Em Nguyễn Đăng Khôi, nhân vật trong bài Cậu học trò nghèo mong "phép màu" để có tiền phẫu thuật chân đăng trên Thanh Niên ngày 8.5.2026, nhận được 72.335.000 đồng từ sự chung tay của bạn đọc Báo Thanh Niên.

Em Nguyễn Đăng Khôi được phẫu thuật chân chỉ sau 2 ngày bài báo viết về hoàn cảnh khó khăn của em được đăng trên Báo Thanh Niên ẢNH: AN QUÂN

Ngoài ra, em Trần Quang Hiếu, nhân vật trong bài Cậu học trò chạy thận từng tháng, cơm rau vẫn mơ làm bác sĩ đăng trên Thanh Niên ngày 11.4.2026, nhận được 65.216.000 đồng. Ông Sơn Hoạch, nhân vật trong bài Cụ ông nhặt ve chai nuôi cả gia đình bệnh tật đăng trên Thanh Niên ngày 14.4.2026, nhận được 49.347.000 đồng. Em Lâm Mỹ Ngọc, nhân vật trong bài Con muốn sống: Bé gái 8 tuổi sống nhờ truyền thuốc, khẩn cầu "cha ơi cứu con" đăng trên Thanh Niên Online ngày 3.4.2026, được hỗ trợ 41.133.999 đồng. Bà Nguyễn Thị Mai, nhân vật trong bài Cụ bà nuôi 3 người thân bị tâm thần đăng trên Thanh Niên ngày 31.3.2026, được hỗ trợ 31.230.000 đồng.

Đối với các trường hợp đã được hỗ trợ trước đó, Báo Thanh Niên tiếp tục chuyển tiền các đợt tiếp theo. Cụ thể, chị Huỳnh Thị Thúy Kiều nhận đợt 2 số tiền 28.048.868 đồng; trước đó đã nhận 44.796.868 đồng. Chị Kiều là nhân vật trong bài Con chào đời, mẹ trẻ rơi vào hôn mê đăng trên Thanh Niên ngày 3.2.2026. Chị Nguyễn Thị Anh Đào nhận đợt 2 số tiền 8.250.000 đồng; trước đó đã nhận 48.308.686 đồng. Chị Đào là nhân vật trong bài Mẹ suy thận nặng, hai con có thể không được đến trường đăng trên Thanh Niên ngày 28.1.2026. Bé Võ Mai Trâm Anh nhận đợt 2 số tiền 6.018.686 đồng; trước đó đã nhận 114.545.000 đồng. Trâm Anh là nhân vật trong bài Xin giúp đỡ cháu bé 8 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo đăng trên Thanh Niên ngày 6.1.2026.