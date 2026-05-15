Báo Thanh Niên khởi động cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese mùa 3

Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese trở lại sau 2 mùa tổ chức thành công ẢNH: BTC

Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM và sự hỗ trợ của Sở VH-TT TP.HCM. Cuộc thi chính thức trở lại bằng lễ phát động diễn ra chiều 16.5 tại Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM).

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức cũng mở tọa đàm điện ảnh chủ đề Vai trò nhà làm phim trẻ trong định vị điện ảnh Việt, với sự tham gia của tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam, đạo diễn Hàm Trần, diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Lê Văn Thái.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên và tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam, tại lễ trao giải cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Năm nay, Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi chuyên nghiệp cho những tiếng nói điện ảnh trẻ, nơi các nhà làm phim, biên kịch và người sáng tạo nội dung có cơ hội kể câu chuyện của riêng mình bằng ngôn ngữ điện ảnh. Đồng hành cùng mùa 3 của cuộc thi, tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam, tiếp tục giữ vai trò chủ tịch ban giám khảo. 4 thành viên khác của hội đồng giám khảo gồm: đạo diễn Hàm Trần, diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên.

Ban tổ chức cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 nhận bài dự thi từ ngày 16.5.2026 đến ngày 11.7.2026. Từ vòng sơ khảo, các phim ngắn đạt chất lượng sẽ được ban tổ chức chọn đăng trên Báo Thanh Niên. Sau đó, 20 phim ngắn được chọn vào vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên các nền tảng số của Báo Thanh Niên, trong đó có kênh YouTube hơn 6 triệu người đăng ký.

Tác phẩm Mầm nhớ của đạo diễn trẻ Bùi Đức Anh thắng 3 giải thưởng quan trọng tại cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese hướng đến việc phát hiện, giới thiệu những tài năng nổi bật, đưa các tác phẩm phim ngắn đến gần hơn với công chúng, đồng thời nuôi dưỡng và lan tỏa niềm đam mê sáng tạo điện ảnh trong giới trẻ. Thông qua đó, cuộc thi khẳng định cam kết của ban tổ chức và các đơn vị đồng hành trong việc cùng vun đắp, phát triển thế hệ làm phim trẻ của điện ảnh Việt.

Qua hai mùa, Vietnamese đã chứng kiến nhiều nhà làm phim trẻ tài năng trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng, tiếp tục phát triển đam mê làm phim với những hướng đi lâu dài, dự án chuyên nghiệp. Nổi bật như nhà làm phim trẻ Hùng Trần, từng vào top 20 mùa đầu tiên của Cuộc thi phim ngắn Vietnamese, nay chuẩn bị ra mắt phim điện ảnh đầu tay Lầu Chú Hỏa vào tháng 6 tới. Hay ở mùa giải 2025, tác phẩm Mầm nhớ của đạo diễn Bùi Đức Anh thắng 3 giải quan trọng sau đó đã được vinh danh tại hạng mục phim ngắn của giải Cánh diều 2025.