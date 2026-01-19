Mầm nhớ: Từ cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 đến Cánh diều vàng

Hành trình đột phá của Mầm nhớ

Mầm nhớ - phim ngắn của đạo diễn Bùi Đức Anh từ Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, vừa gây chú ý khi đoạt giải Cánh diều vàng hạng mục phim ngắn tại lễ trao giải Cánh diều 2025 diễn ra tối 15.1. Trước khi chạm tay vào giải thưởng uy tín này, tác phẩm đã có một "chuyến phiêu lưu" bất ngờ.

Đạo diễn Bùi Đức Anh của Mầm nhớ nhận giải Cánh diều vàng hạng mục phim ngắn tại lễ trao giải tối 15.1. Trước đó, bộ phim thắng 3 giải quan trọng tại cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 Ảnh: BTC CÁNH DIỀU 2025

Mầm nhớ là dự án tốt nghiệp của nhà làm phim trẻ Bùi Đức Anh. Đạo diễn cho biết ban đầu ý tưởng phim tốt nghiệp là một dự án khác nhưng sau khi được một người bạn tư vấn nên làm những gì bản thân hiểu rõ nhất, những hoài niệm về người bà mắc bệnh Alzheimer đã thôi thúc Đức Anh kể một câu chuyện khác cho cột mốc đặc biệt này. Thế rồi, kịch bản Mầm nhớ với câu chuyện về người con chăm sóc mẹ mắc Alzheimer dần thành hình từ những ký ức, những trải nghiệm trong chính gia đình đạo diễn. Phim được tạo ra với công sức của một đội ngũ trẻ tâm huyết, mong muốn truyền tải những khía cạnh chân thực về căn bệnh Alzheimer, về cuộc đấu tranh của người bệnh và gia đình họ trong hành trình đầy khó khăn.

Bùi Đức Anh tâm sự khi hoàn thiện tác phẩm, anh muốn chia sẻ "đứa con tinh thần" đến nhiều khán giả hơn với hy vọng công sức của tập thể được công nhận. Và cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 là nơi Đức Anh gửi gắm khao khát ấy. Vượt xa mong đợi của Đức Anh, tác phẩm giành 3 giải thưởng tại cuộc thi: Phim ngắn xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Cuộc thi phim ngắn Vietnamese tạo môi trường để các nhà làm phim trẻ cạnh tranh lành mạnh, được công nhận xứng đáng và trở thành bệ phóng đưa người trẻ và tác phẩm của họ đến gần hơn với giới chuyên môn, với công chúng Ảnh: NHẬT THỊNH

"Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025 có vai trò quan trọng trong hành trình của Mầm nhớ. Chính nhờ cuộc thi, nhiều bạn trẻ biết đến bộ phim đã nhắn tin chia sẻ, bày tỏ sự đồng cảm với câu chuyện chúng tôi kể khi họ cũng có người thân mắc bệnh Alzheimer… Đây cũng là một bước ngoặt để tôi quyết định nộp phim tham dự giải Cánh diều", đạo diễn Bùi Đức Anh nói.

Qua hành trình đột phá của Mầm nhớ, Bùi Đức Anh cho biết với những nhà làm phim trẻ như mình, mục đích lớn nhất là được kể chuyện và đưa câu chuyện ấy đến gần với khán giả. Tuy nhiên, với những người mới làm nghề như anh, cơ hội đưa "đứa con tinh thần" đến công chúng không hề đơn giản. "Việc có những cuộc thi uy tín ở Việt Nam như cuộc thi phim ngắn Vietnamese giúp những nhà làm phim trẻ có cơ hội mang phim đến với khán giả, cho mọi người xem thành quả của một tập thể làm phim, là bước đệm đầu tiên trong hành trình làm nghề", đạo diễn Mầm nhớ bộc bạch.

Khi những mầm sáng tạo được nuôi dưỡng

Từ một bộ phim tốt nghiệp đến 3 giải thưởng tại cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025 rồi đoạt giải Cánh diều vàng 2025, hành trình của Mầm nhớ là tín hiệu tích cực với những nhà làm phim trẻ đang cất những bước đầu tiên trên hành trình nghệ thuật. Đó là minh chứng cho việc những mầm sáng tạo nhỏ bé ngày càng được quan tâm, nuôi dưỡng và ghi nhận đúng giá trị. Điều ấy được thể hiện rõ qua hoạt động tìm kiếm, bồi dưỡng, phát triển tài năng trẻ ở các liên hoan phim, dự án, cuộc thi về phim ảnh tại Việt Nam trong những năm gần đây. Và cuộc thi phim ngắn Vietnamese từng bước khẳng định vị thế, giá trị riêng trong hành trình "ươm mầm" ấy.

Cảnh trong phim ngắn Mầm nhớ Ảnh: BTC cuộc thi Vietnamese 2025

Từ thành công của Mầm nhớ, nhà sản xuất Bùi Quang Minh (Minh Beta), giám khảo cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025, đánh giá: "Tôi thấy cuộc thi ngày càng có chỗ đứng vững chắc hơn trong ngành điện ảnh cũng như cộng đồng nói chung khi thu hút được những tác phẩm chất lượng. Rõ ràng việc đạt được giải thưởng Cánh diều vốn có tính chuyên môn và uy tín cao, cho thấy cuộc thi Vietnamese đã làm đúng vai trò của mình trong việc chọn lọc ra những tác phẩm có giá trị, có sức nặng. Điều đó cũng chứng tỏ chúng tôi đã làm việc rất công tâm để chọn ra một tác phẩm được mọi người ghi nhận".

Nhà sản xuất - đạo diễn Minh Beta cũng đánh giá: "Tôi nghĩ vai trò của các cuộc thi phim ngắn như Vietnamese là một vườn ươm để chúng ta phát hiện, nâng đỡ và tôn vinh những tài năng trẻ. Đây cũng là màng lọc đủ tốt để những nhà làm phim trẻ có niềm tin vào bản thân và xã hội, cộng đồng có niềm tin vào các nhà làm phim trẻ. Từ đó, các bạn có cơ hội bước tiếp và phát triển những dự án dài hơi hơn, có chiều sâu và sức nặng hơn với công chúng".

Cảnh trong phim ngắn Mầm nhớ Ảnh: BTC cuộc thi Vietnamese 2025

"Chúng ta phải ươm mầm từ bây giờ thì 10 năm, 20 năm sau mới có những cái cây lớn được. Đó cũng là lý do tôi thấy cuộc thi phim ngắn Vietnamese đang đi rất đúng hướng", đạo diễn Minh Beta nhấn mạnh.

Qua quá trình đồng hành cùng cuộc thi phim ngắn Vietnamese với vai trò giám khảo, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết anh rất ủng hộ những cuộc thi phim ngắn dành cho các bạn trẻ để họ có thêm động lực, mục đích, hy vọng trong việc đưa sản phẩm, tác phẩm của mình giới thiệu ở những môi trường lớn hơn. Dưới góc nhìn của một đạo diễn, Nguyễn Quang Dũng đánh giá ngoài tạo cơ hội cho các nhà làm phim trẻ, những môi trường như cuộc thi phim ngắn Vietnamese là nơi các nhà đầu tư, nhà sản xuất tìm ra những gương mặt sẽ trở thành thế hệ kế tiếp của ngành. Ngoài ra, anh cho rằng nếu thu hút được những sản phẩm chất lượng, những nhà làm phim trẻ giàu tiềm năng thì khi họ thành công, sức ảnh hưởng, độ uy tín của cuộc thi cũng được nâng tầm.