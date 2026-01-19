Mầm nhớ: Từ cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 đến Cánh diều vàng

Hành trình đột phá của Mầm nhớ
Mầm nhớ - phim ngắn của đạo diễn Bùi Đức Anh từ Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, vừa gây chú ý khi đoạt giải Cánh diều vàng hạng mục phim ngắn tại lễ trao giải Cánh diều 2025 diễn ra tối 15.1. Trước khi chạm tay vào giải thưởng uy tín này, tác phẩm đã có một "chuyến phiêu lưu" bất ngờ.
Mầm nhớ là dự án tốt nghiệp của nhà làm phim trẻ Bùi Đức Anh. Đạo diễn cho biết ban đầu ý tưởng phim tốt nghiệp là một dự án khác nhưng sau khi được một người bạn tư vấn nên làm những gì bản thân hiểu rõ nhất, những hoài niệm về người bà mắc bệnh Alzheimer đã thôi thúc Đức Anh kể một câu chuyện khác cho cột mốc đặc biệt này. Thế rồi, kịch bản Mầm nhớ với câu chuyện về người con chăm sóc mẹ mắc Alzheimer dần thành hình từ những ký ức, những trải nghiệm trong chính gia đình đạo diễn. Phim được tạo ra với công sức của một đội ngũ trẻ tâm huyết, mong muốn truyền tải những khía cạnh chân thực về căn bệnh Alzheimer, về cuộc đấu tranh của người bệnh và gia đình họ trong hành trình đầy khó khăn.
Bùi Đức Anh tâm sự khi hoàn thiện tác phẩm, anh muốn chia sẻ "đứa con tinh thần" đến nhiều khán giả hơn với hy vọng công sức của tập thể được công nhận. Và cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 là nơi Đức Anh gửi gắm khao khát ấy. Vượt xa mong đợi của Đức Anh, tác phẩm giành 3 giải thưởng tại cuộc thi: Phim ngắn xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất.
"Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025 có vai trò quan trọng trong hành trình của Mầm nhớ. Chính nhờ cuộc thi, nhiều bạn trẻ biết đến bộ phim đã nhắn tin chia sẻ, bày tỏ sự đồng cảm với câu chuyện chúng tôi kể khi họ cũng có người thân mắc bệnh Alzheimer… Đây cũng là một bước ngoặt để tôi quyết định nộp phim tham dự giải Cánh diều", đạo diễn Bùi Đức Anh nói.
Qua hành trình đột phá của Mầm nhớ, Bùi Đức Anh cho biết với những nhà làm phim trẻ như mình, mục đích lớn nhất là được kể chuyện và đưa câu chuyện ấy đến gần với khán giả. Tuy nhiên, với những người mới làm nghề như anh, cơ hội đưa "đứa con tinh thần" đến công chúng không hề đơn giản. "Việc có những cuộc thi uy tín ở Việt Nam như cuộc thi phim ngắn Vietnamese giúp những nhà làm phim trẻ có cơ hội mang phim đến với khán giả, cho mọi người xem thành quả của một tập thể làm phim, là bước đệm đầu tiên trong hành trình làm nghề", đạo diễn Mầm nhớ bộc bạch.
Khi những mầm sáng tạo được nuôi dưỡng
Từ một bộ phim tốt nghiệp đến 3 giải thưởng tại cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025 rồi đoạt giải Cánh diều vàng 2025, hành trình của Mầm nhớ là tín hiệu tích cực với những nhà làm phim trẻ đang cất những bước đầu tiên trên hành trình nghệ thuật. Đó là minh chứng cho việc những mầm sáng tạo nhỏ bé ngày càng được quan tâm, nuôi dưỡng và ghi nhận đúng giá trị. Điều ấy được thể hiện rõ qua hoạt động tìm kiếm, bồi dưỡng, phát triển tài năng trẻ ở các liên hoan phim, dự án, cuộc thi về phim ảnh tại Việt Nam trong những năm gần đây. Và cuộc thi phim ngắn Vietnamese từng bước khẳng định vị thế, giá trị riêng trong hành trình "ươm mầm" ấy.
Từ thành công của Mầm nhớ, nhà sản xuất Bùi Quang Minh (Minh Beta), giám khảo cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025, đánh giá: "Tôi thấy cuộc thi ngày càng có chỗ đứng vững chắc hơn trong ngành điện ảnh cũng như cộng đồng nói chung khi thu hút được những tác phẩm chất lượng. Rõ ràng việc đạt được giải thưởng Cánh diều vốn có tính chuyên môn và uy tín cao, cho thấy cuộc thi Vietnamese đã làm đúng vai trò của mình trong việc chọn lọc ra những tác phẩm có giá trị, có sức nặng. Điều đó cũng chứng tỏ chúng tôi đã làm việc rất công tâm để chọn ra một tác phẩm được mọi người ghi nhận".
Nhà sản xuất - đạo diễn Minh Beta cũng đánh giá: "Tôi nghĩ vai trò của các cuộc thi phim ngắn như Vietnamese là một vườn ươm để chúng ta phát hiện, nâng đỡ và tôn vinh những tài năng trẻ. Đây cũng là màng lọc đủ tốt để những nhà làm phim trẻ có niềm tin vào bản thân và xã hội, cộng đồng có niềm tin vào các nhà làm phim trẻ. Từ đó, các bạn có cơ hội bước tiếp và phát triển những dự án dài hơi hơn, có chiều sâu và sức nặng hơn với công chúng".
"Chúng ta phải ươm mầm từ bây giờ thì 10 năm, 20 năm sau mới có những cái cây lớn được. Đó cũng là lý do tôi thấy cuộc thi phim ngắn Vietnamese đang đi rất đúng hướng", đạo diễn Minh Beta nhấn mạnh.
Qua quá trình đồng hành cùng cuộc thi phim ngắn Vietnamese với vai trò giám khảo, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết anh rất ủng hộ những cuộc thi phim ngắn dành cho các bạn trẻ để họ có thêm động lực, mục đích, hy vọng trong việc đưa sản phẩm, tác phẩm của mình giới thiệu ở những môi trường lớn hơn. Dưới góc nhìn của một đạo diễn, Nguyễn Quang Dũng đánh giá ngoài tạo cơ hội cho các nhà làm phim trẻ, những môi trường như cuộc thi phim ngắn Vietnamese là nơi các nhà đầu tư, nhà sản xuất tìm ra những gương mặt sẽ trở thành thế hệ kế tiếp của ngành. Ngoài ra, anh cho rằng nếu thu hút được những sản phẩm chất lượng, những nhà làm phim trẻ giàu tiềm năng thì khi họ thành công, sức ảnh hưởng, độ uy tín của cuộc thi cũng được nâng tầm.
SỰ GHI NHẬN HOÀN TOÀN XỨNG ĐÁNG
Mầm nhớ là phim ngắn đã chiến thắng thuyết phục tại cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 với 3 giải thưởng: Phim ngắn xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất. Khi tham gia chấm giải (với vai trò Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi), tác phẩm của đạo diễn trẻ Bùi Đức Anh đã gây ấn tượng với chúng tôi bởi vẻ đẹp của tình mẫu tử. Khi Mầm nhớ được vinh danh tại Cánh diều 2025, tôi nghĩ đó là sự ghi nhận hoàn toàn xứng đáng. Kết quả này cũng cho thấy những cuộc thi phim ngắn như "vườn ươm", tạo cơ hội để các nhà làm phim trẻ mạnh dạn thể hiện lẫn hiện thực hóa đam mê, sáng tạo điện ảnh của mình.
Tuy nhiên, để ươm mầm và nuôi dưỡng những tài năng điện ảnh một cách bền vững, hiệu quả, các cuộc thi chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ. Theo tôi, chúng ta phải chú trọng thêm các vấn đề như:
Môi trường đào tạo và sự cố vấn chuyên sâu, bởi các bạn trẻ không chỉ cần cơ hội thể hiện mà còn cần được dẫn dắt, trao truyền kinh nghiệm qua những chương trình, workshop, lớp học chuyên sâu do các nhà làm phim giàu kinh nghiệm đồng hành nhằm giúp các bạn rút ngắn quá trình "tự mò mẫm", tránh lặp lại sai lầm và hình thành tư duy nghề nghiệp đúng đắn từ sớm.
Điều kiện sản xuất và nguồn lực thực tế, khi thực tế cho thấy không ít ý tưởng tốt không thể thành phim vì thiếu kinh phí hoặc nhân lực. Việc tạo ra các quỹ hỗ trợ phát triển dự án đầu tay, các chương trình kết nối nhà sản xuất - đạo diễn trẻ, hay hỗ trợ hậu kỳ, phát hành… là yếu tố vô cùng quan trọng để tài năng không chỉ dừng lại ở ý tưởng.
Không gian cọ xát. Sau mỗi tác phẩm, các nhà làm phim trẻ cần được xem lại mình trong một môi trường phản biện mang tính xây dựng. Tôi cho rằng chính sự đối thoại này giúp các em trưởng thành về tư duy và bản lĩnh nghề nghiệp. Điều này ở cuộc thi phim ngắn Vietnamese đang làm được, khi phim đoạt giải mùa 1 được ban tổ chức chọn để đưa vào những Cinetalk mùa 2 - nơi các đạo diễn, nhà sản xuất, nhà phê bình điện ảnh cùng xem và chia sẻ góc nhìn, góp ý… Đây là cơ hội để các nhà làm phim trẻ "nhìn nhận" lại tác phẩm của mình một cách đa diện hơn, sâu sát hơn.
Tiến sĩ Ngô Phương Lan (Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN)
Thiên Anh (ghi)
Bình luận (0)