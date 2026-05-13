Trao tiền của bạn đọc cho cụ bà nuôi 3 người tâm thần

Minh Hải
13/05/2026 06:22 GMT+7

Đại diện Báo Thanh Niên vừa trao số tiền 31.230.000 đồng của bạn đọc hỗ trợ bà Nguyễn Thị Mai (75 tuổi, ngụ thôn Phúc Lộc, xã Hoằng Lộc, Thanh Hóa).

Bà Mai là nhân vật trong bài viết Cụ bà nuôi 3 người thân bị tâm thần đăng trên Thanh Niên ngày 31.3.2026. Bà Mai xúc động gửi lời cảm ơn bạn đọc đã hỗ trợ bà có tiền mua gạo, thuốc chữa bệnh cho con và cháu.

Đại diện Báo Thanh Niên cùng cán bộ xã Hoằng Lộc trao tiền bạn đọc hỗ trợ bà Nguyễn Thị Mai (giữa)

Ảnh: Phúc Ngư

Trước đó, từ thông tin bài viết trên Báo Thanh Niên về hoàn cảnh khó khăn của bà Mai, Quỹ Thiện Tâm cũng đã hỗ trợ bà 10 triệu đồng, giúp bà có thêm nguồn lực để trang trải cuộc sống vốn đã rất khó khăn, ngặt nghèo.

Hơn 10 năm trước, chồng bà Mai qua đời, từ đó một mình bà dù tuổi cao, sức yếu, mắt ngày càng mờ đi vẫn chăm sóc, nuôi dưỡng các con và cháu. Nguồn sống chính của 3 mẹ con bà Mai và đứa cháu trông chờ hoàn toàn vào 2,9 triệu đồng mỗi tháng tiền trợ cấp theo chế độ, chính sách với người tàn tật và người cao tuổi. Sự hỗ trợ của bạn đọc sẽ giúp bà Mai vơi bớt khó khăn.


Xin giúp cháu Trần Gia Bảo tiếp tục chữa bệnh

Một buổi trưa cuối tháng 4 vừa qua, giữa cái nắng rát da, trong bộ đồ tài xế GrabBike, chị Nguyễn Thị Hồng Phi (42 tuổi) lặng lẽ bước vào trụ sở Báo Thanh Niên, tay cầm xấp giấy, trong đó có đơn xin báo giúp đỡ. "Tôi hết cách rồi, cứu con tôi với…", chị Phi nghẹn ngào.

